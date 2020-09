Rafael Terán: “Huelva es el único territorio en Europa que si se cierra tiene recursos para vivir de sí mismo”

-Rafa, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Estamos viviendo una situación absolutamente impensable antes de que se produjera. Con ella se pone de manifiesto la fragilidad del mundo en que vivimos y de nuestra propia existencia y la necesidad de que tomemos conciencia de que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean. Opino que, como otras grandes pandemias, pasará esta crisis y asumiremos una nueva etapa en la vida en la que la COVID 19 convivirá con nosotros y pasará a ser una enfermedad más a la que nos tendremos que enfrentar conociendo perfectamente como tratarla y reducir al máximo las muertes que pueda ocasionar.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Pasé los días solo en casa cumpliendo las normas que nos impusieron, confinado saliendo solo en muy pocos casos de verdadera necesidad y aprovechando el tiempo para reordenar espacios, papeles y libros que nunca tengo tiempo de organizar. Para colaborar en lo que fuese posible, me encargué de enviar información fiable a una amplia red de compañeros, amigos y profesionales, que necesitaban conocer los datos diarios sobre la evolución de la enfermedad y las novedades que se iban produciendo sobre su evolución y la forma de hacer frente a una crisis tan grave. Mucho tiempo me ha ocupado en combatir en todo lo que me fuese posible, la difusión de bulos y noticias falsas que, lamentablemente, han inundado las redes masivamente en estos meses. La lectura, la música, el cine en televisión y la radio completaban unas horas en las que la preocupación por la situación de mi familia y amigos era constante. Gracias a mis hijos que no me dejaban salir de casa, tuve cubiertas mis necesidades de compra de alimentos e infraestructura doméstica.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

-Considero que cambiarán muchos de nuestros hábitos de vida, no solo por las precauciones que debemos tomar para no contagiar ni ser contagiados, sino porque tendremos que asumir que, a corto plazo, las concentraciones masivas, sean festivas, sociales o culturales, no serán posible. Lo cual nos lleva a buscar nuevos modos de relación.

En el mundo de la comunicación opino que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la función social de los medios de comunicación. La utilidad de ellos se ha puesto más que de manifiesto, pero hemos detectado que un amplio sector de los ciudadanos tiene una preocupante tendencia a creer que están informados por las redes, asumiendo como ciertas miles de informaciones que se expanden masivamente en herramientas (no medios de comunicación) como facebook, twitter, whatsapp o instagram. Los verdaderos medios de comunicación son la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales y todos deben asumir su papel como servicio público con contenidos fiables y contrastados. Si no, iremos cada día más a una sociedad dócil y pasiva ante la manipulación y capaz de conformarse solo con un titular, para creer que está informada.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-No he tenido miedo, pero si he tenido y tengo preocupación. La incertidumbre, el desconocimiento y la confusión ante medidas y decisiones que nos parecen contradictorias y que suponen una limitación en la libertad de que disponíamos, causan temores que nos paralizan y nos aíslan. Por desgracia algunos de mis amigos y compañeros han pasado la enfermedad e incluso han fallecido sin que se haya podido hacer nada. Es muy duro pasar por eso y sentir la impotencia de no poder ni siquiera acompañarles o estar con su familia en momentos tan tristes y dolorosos. Siento mucha pena al ver calles, comercios, museos y espacios culturales vacíos porque ante la duda, preferimos encerrarnos en casa antes de salir cumpliendo con las normas que nos han sido impuestas.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Sobre todo, vivir más la vida con mis hijos, nietos, amigos y seres queridos. Por los años dedicados intensamente a mi profesión tengo una deuda impagable con ellos. Soy un periodista jubilado de la empresa pero no de la profesión. No lo puedo evitar. Quiero seguir siendo útil. Ahora dedico mucho esfuerzo a colaborar para que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida se desarrolle como soñamos quienes nos movimos para hacer posible el proyecto y que Huelva tuviese un espacio único en España.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémico?

-El tiempo robado al que quiero dedicar a junto mi familia y amigos. Soy consciente de que el tiempo que se pierde no se recupera y resulta duro verse obligado a no salir de casa y a detener la propia rutina de vida. Echo de menos también un mayor sentido de la responsabilidad en muchos ciudadanos que se niegan a cumplir con las normas impuestas para tratar de reducir los contagios y efectos de esta pandemia. Nuestra propia libertad no puede condicionar la de los demás y, a veces siento que nos rodea más egoísmo del que creemos.

-¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

-Huelva es un paraíso y un lujo del que debemos sentirnos muy orgullosos. Es el único territorio en Europa que si se cierra tiene recursos suficientes para vivir de sí mismo. Gran parte de la provincia es espacio natural protegido; por razones que aún no se han estudiado –que yo sepa- somos la provincia donde hasta ahora hemos tenido menos afectados por la COVID 19. Culturalmente tenemos muchos elementos de los que sentirnos orgullosos y doy fe de que la provincia es una de las tres más bonitas de España.

-¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

-Opino que con el conocimiento que ya se tiene de la enfermedad, el estado de alarma no volverá a ser necesario aunque no se descarten medidas para aislar temporalmente algunos territorios para frenar la expansión del virus. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en lo que pueda pasar y, si cumplimos con las normas que nos indican, podemos llegar a un aceptable nivel de convivencia con los menos riesgos posible.

-¿Cómo calificarías el papel que ha jugado la radio en estos meses?

-Creo que ha sido fundamental. La radio ha vuelto a ser el gran medio de masas al que millones de personas han acudido cada día para tener noticia al minuto sobre lo que está pasando. Los últimos estudios que se han realizado, ponen de manifiesto que la radio es reconocida como el medio con mayor índice de credibilidad, muy por encima de los demás, incluso de la televisión.

Rafa, que es toda una gozada echar un ratito de charla contigo, que tus respuestas han sido más que interesantes y que tenemos pendiente una cervecita.