Paco Muñoz: “El Recre debe estar dirigido por especialistas expertos en la gestión”

A Francisco Javier Muñoz, lo conocí hace muchos años, cuando era un estudiante de derecho y muy Recreativista, hasta tal punto que en la universidad junto con otros compañeros crearon una peña del Decano, cuyos componentes llegaron a ganar un concurso de La Tertulia Recreativista de Teleonuba, donde se premiaba a los que mayores conocimientos tuvieran de la historia del Club más antiguo de España

Paco pasó a ser componente de la Federación de Peñas que entonces dirigía José Luis Martín, para más tarde formar parte del consejo de administración del Recreativo de Huelva, hasta llegar a fundar su propia empresa, fruto de su constancia, trabajo, dedicación y sapiencia.

Persona amable, cordial, solidario, comprometido con la sociedad, muy de Huelva y ni que decir, que Recreativista por los cuatro costados. Posiblemente le hubiese gustado jugar de portero en el Decano, pero lo hizo con la Federación de Peñas. Ahora ejerce como abogado y es todo un referente en temas futbolísticos.

Me pongo en contacto con Paco que es una excelente persona, para concretar esta entrevista y acepta encantado por lo que la comenzamos inmediatamente

-Paco, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Muy anómala. Por un lado parece que todo es normal, pero por otro percibimos que no es así. Son sensaciones encontradas y bastante distópicas.

-¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-En mi casa con mi mujer y mis hijos. Trabajando desde casa, porque nuestro trabajo, el de abogados – asesores jurídicos, supuso un sobreesfuerzo enorme por la cantidad de trabajo que generó la actividad legislativa (Ertes, ayudas, aplazamientos…). Por cierto, ni reconocido ni recompensado en ningún sentido sino todo lo contrario.

Establecí una rutina normal, aunque estuviera siempre en el domicilio: levantarme en horario laboral ordinario, ducha, vestirme como si fuera al trabajo físicamente aunque no lo hiciera…, donde también estaba con los pequeños; aunque del cole se encargó más la madre que yo. y realizando todos los días en casa actividad física online, que me ayudó bastante a desconectar, al menos durante una hora al día, de unos momentos muy amargos anímicamente hablando

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la abogacía?

-Creo que la vida, tal como la conocemos, no cambiará demasiado. Si la situación se va normalizando relativamente rápido por la existencia de esa ansiada vacuna o de tratamientos médicos efectivos para combatir la enfermedad, olvidaremos la situación vivida pronto porque es consustancial al ser humano olvidar lo malo y recordar lo bueno. Aunque ciertos hábitos sí que cambiarán definitivamente (hábitos de limpieza, mascarillas siempre en aeropuertos, metros…). Pero poco más.

En cuanto a la abogacía pasará como con el resto de las actividades. Una mayor digitalización, una cada vez mayor competencia unida a la globalización de los servicios. Si la digitalización aumenta, la presencialidad disminuye. Por lo que al final te dará igual contratar un abogado de tu localidad o de otra a 300 km de tu residencia. Así que primará el precio y la especialización, no tanto la confianza personal como hasta la fecha.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Por mis mayores. Por mis padres, suegros, amigos con enfermedades problemáticas… Personalmente no he tenido una sensación de miedo, más bien de tristeza por el contexto y la situación.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Los mismos que tenía. Seguir creciendo a nivel personal y profesional. Mantener unida a mi familia y disfrutar de cada buen momento que disponga con mi gente, mis amigos… Viajar mucho, que es el dinero mejor invertido… Y, en general, intentar ser siempre buena persona.

-¿Qué es lo que más has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémicos?

-La libertad de desplazarme, de viajar… sin tener ningún cortapisa legal, física ni mental.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y más turismo estacional?

-He de decirte, con pesadumbre, que he perdido la fe en conseguirlo. Llevamos años amparándonos en un falta de infraestructuras, que es real, como pretexto para no trabajar con lo que tenemos. Existen muchísimas ciudades en el mundo con iguales o peores infraestructuras que Huelva y que son capaces de venderse y ser visitadas, teniendo muchas de ellas bastantes menos virtudes que nuestra provincia. En cambio aquí llevamos décadas ensimismados en AVES, aeropuertos… que nos sirven de pretexto para quedar paralizados, entre tanto nunca llegan. O cambia el pensamiento provinciano del onubense, su victimismo y su falta de impulso, o no tendremos ninguna solución. Siento ser derrotista pero te mentiría si dijera otra cosa. Para cambiar eso hacen falta muchos años y mucho esfuerzo psicológico y cultural que, a día de la fecha, ni siquiera se ha iniciado.

-¿Crees que si siguen los rebrotes a un nuevo estado de alarma?

-Tal y como resultó el confinamiento generalizado jamás. Porque probablemente sea innecesario y porque el pueblo, una vez vista la muy mala gestión que se ha llevado a cabo por nuestros regidores, no permitiría sufrir una situación igual, pasando auténticas necesidades económicas, mientras ellos (los políticos que han efectuado esa deficiente gestión pandémica) siguen percibiendo sus importantes sueldos, incluidas dietas por desplazamientos que no realizan, estando sentados en sus casas.

-¿Cómo ves el futuro del Recreativo?

-Indisolublemente unido al amparo permanente del Ayuntamiento. Creo que es preciso una profesionalización en todos los aspectos del club, aunque siga siendo gobernado desde el Ayuntamiento. Ya no vale la amateurización de sus dirigentes. El club debe estar dirigido en todos y cada uno de sus estamentos por especialistas con experiencia en gestión (económica, jurídica, deportiva…) de clubes deportivos. Una vez eso sucediera el club volverá a tener oportunidades de ascender de categoría y, estando en la LNFP (1ª o 2ª) ya si podrá ser vendido a grupos serios y con experiencia y que el Ayuntamiento pueda desprenderse de él. Mientras tanto será su futuro económico y deportivo muy precario y siempre bajo la aportación de fondos permanente del Ayuntamiento. Lo que no es nada sano ni justo, al no ser esa la función de una administración pública.

-Paco, estamos llegando al final de esta agradable charla que hemos mantenido ¿Quieres añadir algo más?

-Que dejemos de ejercitar en Huelva el cainismo y apoyemos a todo aquel que intente hacer algo bueno y honrado por nuestra sociedad aunque se equivoque. Pues sólo se equivoca quien hace algo, quien no hace nada jamás se equivoca en nada.