El PSOE: “La Junta ha sacado un 0 en la asignatura de la vuelta al cole’

La parlamentaria andaluza María Márquez sostiene que Moreno Bonilla ha sacado un cero en la teoría y se enfrenta a la prueba práctica sin que su Ejecutivo haya dedicado un solo minuto de su tiempo para prepararse este gran examen en el que está en juego la salud.

El Gobierno de la Junta de Andalucía “ha desperdiciado todo el verano y no ha estudiado ni se ha preparado como era preceptivo para sus exámenes de septiembre. A la vista está que ha sacado un cero en el examen teórico y existen los peores augurios para la prueba práctica, a la que se está enfrentando dando palos de ciego con consecuencias que pueden ser dramáticas, porque está en juego la salud de los andaluces”, ha dicho hoyMárquez.

Según el PSOE, la inquietud que vive en estos días la comunidad educativa al completo está “subiendo de grado día tras día, después del caótico inicio” en las guarderías, en Infantil y Primaria, se acerca el momento de comenzar ESO, Bachillerato y otras enseñanzas y la Universidad, sin que veamos un atisbo de mejorar las cosas”, algo que, según ha comentado, es “impropio de la comunidad autónoma más grande de España y que llena de bochorno a toda la ciudadanía”.

Este curso 2020-21 está marcado por la pandemia de la Covid-19, lo que está haciendo que sea uno de los cursos escolares más difíciles de afrontar de los últimos tiempos. “Entendemos que es una situación nueva, muy complicada, pero no es posible que llevemos varios meses advirtiendo de las dificultades a las que nos enfrentamos y que el Gobierno de Moreno Bonilla no se haya anticipado a la mayoría de los problemas, porque muchos de ellos se veían venir y todos los agentes implicados lo han aventurado, como lo hemos hecho desde el PSOE, sin que los políticos responsables del PP y de Cs hayan movido un músculo”, ha reprochado María Márquez.

Desde el Partido Socialista “no entendemos que pasen los días sin que la Junta sea capaz de ver las dificultades a las que nos enfrentamos y el señor Moreno Bonilla no sea capaz de anticiparse a los problemas que se nos venían encima y ahora lo ahogan. La cuestión no es que él y su Gobierno se vean en un aprieto, lo peor es que las consecuencias de su incompetencia y su improvisación van a recaer en toda la comunidad educativa y, por ende, en toda la sociedad andaluza, dado el amplísimo sector poblacional implicado, porque podemos afirmar casi sin temor a equivocarnos que en el 80 por ciento de los hogares hay una o varias personas que tiene algo que ver con la comunidad educativa”.

Por ello, “la envergadura del problema es de dimensiones colosales”, ha dicho la parlamentaria, porque “vemos la enorme contradicción de prohibir reuniones de más de 10 personas y permitir -lo que es peor, no dejar opción-, que se encuentren en las aulas tantos alumnos como antes de la pandemia porque este Gobierno no es capaz de programar el curso con una bajada de la ratio a 20 alumnos por aula, como le hemos pedido desde el PSOE, algo que es posible porque se están ofreciendo espacios públicos en todos los municipios, lo que tienen que hacer es contratar urgentemente más profesorado”.

María Márquez ha finalizado insistiendo en que desde el Partido Socialista “no solo lo venimos advirtiendo, sino que por responsabilidad estamos dando ideas y soluciones factibles, realizables, razonables, posibles, porque sabemos lo que es gestionar y no nos queremos quedar de brazos cruzados viendo el desastre, pero Moreno Bonilla y su Gobierno no solo no escuchan sino que tampoco proponen ni resuelven, lo que demuestra que es un Ejecutivo incapaz de ejecutar política alguna que mitigue la situación ya de por sí crítica”.