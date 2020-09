Comienza el nuevo curso con todas las alarmas encendidas

En el día de vuelta al cole la incertidumbre entre la comunidad educativa es máxima. Padres, madres, profesores, alumnos y personal de los centros se enfrentan al inicio de curso más atípico de la historia a causa del Covid-19.

En mitad de la nueva oleada de contagios en nuestra provincia, el “miedo” a un regreso presencial a las aulas está más presente que nunca.

De hecho, algunos pueblos como Villalba del Alcor (con 17 casos) han solicitado a la Consejería de Salud el retraso del comienzo del curso escolar en el pueblo. “Son ellos los que deben dar su aprobación para que el cole comience una vez pasados estos momentos”. Aún así, estamos trabajando conjuntamente con el colegio para garantizar que se cumplan todos los protocolos de seguridad para asistir con tranquilidad a clase”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Cabe recordar que la provincia de Huelva se enfrenta estos días al mayor repunte de casos registrados hasta el momento desde el inicio de la Covid-19. Por ello, la preocupación sobre la vuelta presencial a las aulas se acentúa. En un momento convulso, el sector de la educación pide respuestas ‘claras y concretas’ para volver a estudiar con las máximas garantías de seguridad.

El interés por una vuelta al cole física y presencial es el denominador común entre profesores, AMPA y administraciones. Sin embargo, no todos consideran suficientes y seguras las directrices de la Junta de Andalucía para afrontar la apertura del nuevo curso académico.

Si desde la parte profesional se lleva reivindicando, desde hace días, la garantía de una vuelta al cole segura, las madres y padres onubenses también muestran sus reticencias y temores.

Desde el AMPA El Pinar, del CEIP El Puntal de Aljaraque, piden a las administraciones la contratación de más profesionales, la bajada de ratio y la libre elección de la modalidad de enseñanza para que en las aulas se pueda mantener el metro y medio de distancia de seguridad y evitar el uso constante de la mascarilla durante toda la jornada lectiva.

Se trata de una postura consensuada por el conjunto de padres y mades de la localidad, a través del Movimiento Ampas Pueblo de Aljaraque (M.A.P.A.).

Un movimiento creado, en expreso, para exigir medidas que garanticen un entorno seguro para la vuelta a las aulas de sus hijos e hijas.

Desde la formación IU en el municipio apoyan la causa y aseguran que “en Aljaraque padecemos un claro problema de hacinamiento en los Institutos públicos de reiteradamente denunciado por toda la Comunidad Educativa y por nuestra formación política en numerosas ocasiones”.

A ello se suma, dicen, el hecho de que en los colegios de infantil y primaria la ratio para el curso 2020-2021 es de 27-28 alumnos por clase, “lo que hace imposible cumplir con la primera de las reglas acordadas a nivel nacional, que es la de asegurar la distancia de seguridad mínima”.

Pero las reivindicaciones no sólo se quedarán este 10 de septiembre en palabras. De hecho, algunos han dado un paso más y se han concentrado en señal de protesta por las numerosas incidencias que dicen haber detectado en los centros docentes.

En concreto, un grupo de padres y madres del CEIP Tartessos y Juan Luis Vives de la capital, han decidido no llevar hoy a sus hijos a clase y protestar por estas medidas “insuficientes” para el regreso a las aulas.

A través de una cadena de padres (guardando la distancia de seguridad) que ha unido ambos centros escolares de la capital, las AMPA de los colegios han asegurado que los centros no están preparados para acoger a los niños en mitad de la pandemia.

Quieren que se reduzca la ratio de alumnos, que se contrate a más profesores y que se cuente con más espacio para dar las clases.

Una de las madres asegura que en el colegio Tartessos existe un gran número de clases que a día de hoy permanecen cerradas, a modo de trastero. Pide que se habiliten estos y otros espacios para conseguir establecer la distancia de seguridad y el aforo adecuado entre el alumnado. Lamenta también la escasa separación entre las mesas de los estudiantes.

“Está en juego la salud de nuestros hijos. No estamos dispuestos a exponerlos de esta manera. El colegio no es un laboratorio y los niños no son conejillos de indias. Si conseguimos que nos manden docentes, que nos abran esas clases cerradas, la ratio bajaría y conseguiríamos más seguridad para nuestros niños. Que no existe riesgo 0 de contagio está claro, somos conscientes y sabemos de nuestra responsabilidad. Pero si en el colegio no hay la seguridad mínima que se exige, yo no voy a exponer a mi hija a cualquier precio“, cuenta una madre del centro.

Para que estas reivindicaciones adquieran más peso, las madres y padres recogerán firmas junto para que la FAMPA (Federación Provincial Asociaciones Madres Padres de Alumnado Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí) presente estas protestas ante la delegación de la Junta de Andalucía en Huelva.

HABRÁ QUE ESPERAR UNA SEMANA PARA CONOCER EL IMPACTO DEL VIRUS EN LAS AULAS

Con todo, la efectividad de las medidas de seguridad en los centros no será palpable hasta dentro de, al menos, una semana.

Así lo ha comunicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, no ha descartado que pueda producirse algún brote de Covid-19 en alguno de los 28.000 colegios que hay en España “que se tarde un poco más en controlar”, al tiempo que ha augurado que el impacto de la apertura de colegios en la transmisión del virus se verá “a finales de la próxima semana o a principios de la siguiente”.

“No es difícil que en algún lugar, por alguna razón concreta, pueda haber un brote que se tarde un poco más en controlar”, ha precisado.

Simón ha diferenciado entre las comunidades autónomas con alta incidencia de aquellas otras con baja incidencia a las que lleguen estudiantes que han pasado las vacaciones en ciudades con mayor incidencia del virus. “Si no han tenido periodos de cuarentena, estos niños, adolescentes incluso universitarios, pueden llevar a las aulas una probabilidad de transmisión mayor”, ha apuntado.

Si bien, confía en que funcionen las medidas de prevención “que son muchas y deberían ser eficaces”. En caso de que se produzcan brotes, ha indicado que tendrían que controlarse, algo que podría implicar “el cierre de un aula, de un ciclo” o “cerrar algún colegio”.

A su juicio, en términos generales, todas las comunidades autónomas están “preparadas” para el inicio de curso.

La Guía de la Junta para la organización escolar del nuevo curso frente al Covid-19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía revisaba el pasado martes la Guía para la organización escolar del curso 2020/2021, que incluye medidas para que la vuelta a la actividad docente sea presencial y segura.

Un documento que recoge, entre otros aspectos, las condiciones básicas para la incorporación del personal, las medidas a tomar tanto de carácter sanitario como educativo a lo largo del curso escolar, la formación e información básica para los trabajadores de los centros, así como el protocolo de actuación para la detección y la intervención sobre casos positivos en Covid-19.

Esta guía ha sido remitida a todos los centros docentes andaluces con el objetivo de que los colegios e institutos sean “entornos seguros”. Con esta herramienta, cada centro ha elaborado un protocolo de seguridad Covid, adaptado a sus necesidades y en estos días previos al regreso a las aulas, los propios profesores lo han dado a conocer a los padres y madres.

Así, en las indicaciones para la organización de los centros, la guía incluye medidas como que los centros deberán evitar aglomeraciones especialmente en las entradas y salidas, en los intercambios de clase o en los recreos. Para ello es fundamental la flexibilidad en el desarrollo del horario lectivo. Así, Educación contempla que se permita que la entrada y salida de los estudiantes se adelante o retrase hasta una hora para que se pueda hacer de manera escalonada, usando el mayor número de puertas de entrada y salidas disponibles en cada centro, horarios alternos de recreo y en el intercambio de clases.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

En cuanto a la identificación de los grupos de convivencia, el documento establece que se trata de una medida clave para la limitación del número de contactos, así como para facilitar la información relevante en caso de sospecha o confirmación de un caso positivo. Son grupos de alumnos que solo se relacionan entre sí y evitan el contacto con los niños de otros grupos. Estos grupos pueden ser un aula, una línea, una etapa educativa o un colegio entero.

Para la efectividad de esta medida, el aula que se utilice como grupo de convivencia, y los espacios de recreo, el uso de los aseos o zonas comunes, deberán estar claramente delimitados. Además, se limitará el número de docentes que participan en el proceso de enseñanza de cada grupo de convivencia escolar.

Sobre el uso de mascarilla, tanto para el alumnado como para el profesorado y resto de personal, será obligatoria llevarla en todo momento, salvo por recomendación médica y alumnado de Educación Infantil y primer curso de Primaria. En los grupos de convivencia también será obligatoria su uso dentro de las instalaciones del centro escolar, en sus desplazamientos y circulación dentro del centro, incluido los menores de entre 3 y 6 años cuando no se encuentren dentro de su aula. Además, se reitera la necesidad de mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible.

Otro aspecto es la higiene frecuente de manos que está relacionada fundamentalmente con el cambio de tarea o actividad por parte del alumnado, especialmente cuando suponga el traslado fuera del aula de referencia del grupo de convivencia escolar, en las entradas y salidas o tras los recreos. Esta medida no es precisa durante el desarrollo de la jornada, si se permanece en el mismo pupitre desarrollando actividades lectivas. Respecto a la ventilación de las aulas se deberá de hacer de manera frecuente sobre todo en aquellas que los distintos grupos de estudiantes accedan de manera rotatoria y participará el alumnado y profesorado. La Consejería ha establecido además una pauta que será a cada hora o cambio de asignatura.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Otras de las medidas recogidas en este apartado de la guía es la referida a los servicios complementarios (transporte, escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares), donde el uso de la mascarilla será obligatorio. En el caso del transporte escolar siempre deberá permanecer puesta, incluso los menores de seis años.

En el aula matinal y actividades extraescolares se procurarán mantener, si es posible, los grupos de convivencia escolar, si no es posible, el alumnado mantendrá la distancia de 1,5 metros y usará mascarilla durante el tiempo que permanezca con escolares de otro grupo de convivencia. En el comedor escolar, se tratará de agrupar a los estudiantes en grupos de convivencia, si la disposición y organización de los espacios lo permite, manteniendo en las instalaciones la distancia de 1,5 metros, con otros grupos. También pueden utilizarse otros espacios disponibles durante el desarrollo del servicio o se puede organizar por turnos.

Por otra parte, el Plan de limpieza de los centros educativos será responsabilidad de la dirección, salvo en el caso de los centros de titularidad de los ayuntamientos y entidades locales, que adaptarán los programas existentes a las recomendaciones sanitarias. Esta actividad se podrá desarrollar tanto en horario de mañana como de tarde.

PLAN DE ACOGIDA

La guía también recoge el Plan de acogida para el inicio de curso dirigido al alumnado, profesorado y familias. De esta manera, los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas y de promoción de vida saludable, donde se informará a los estudiantes de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Entre estas indicaciones destacan las relativas a higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, de prevención personal y para la limitación de contactos, desplazamientos durante la jornada lectiva, disposición del material y recursos o el uso de los servicios y aseos. También se informará a los alumnos de las normas de convivencia relacionada con la nueva situación (uso obligatorio de mascarillas, hidrogeles, etc.)

Igualmente, a lo largo de las primeras semanas del curso se incorporará la atención a los aspectos sociales y emocionales del alumnado mediante la realización de actividades grupales que incluyen entre otros aspectos: valorar cualitativamente el estado emocional del alumnado con el apoyo de los servicios de orientación el centro; trabajar y compartir con ellos cómo han vivido el confinamiento, e identificar las expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del curso.

En cuanto al profesorado, la Consejería de Educación y Deporte en colaboración con la de Salud y Familias han impartido un curso de formación a los coordinadores Covid antes del comienzo de las clases. En los primeros días también se constituirá en cada centro un equipo Covid, que deberá elaborar un plan de actuación específico de su centro frente a esta enfermedad.

Respecto a las familias, los centros organizarán reuniones en los primeros días de septiembre para informar a los padres y madres sobre las medidas de seguridad puestas en marcha para lograr un entorno escolar seguro en la vuelta presencial a las aulas, así como de los protocolos que, por la excepcionalidad del curso, como consecuencia del Covid-19, afecta a la organización de los centros. Estas reuniones también tienen como objetivo recoger información relevante de las familias y de los hijos sobre sus necesidades, tanto educativas como emocionales de cara al comienzo del curso.

La guía se completa con el decálogo para una vuelta al cole segura con 91 preguntas y respuestas que aclaran las más de 300 dudas, consultas y cuestiones realizadas por la comunidad educativa, protocolo con las medidas y recomendaciones para centros y servicios educativos docentes no universitarios de la comunidad autónoma, instrucciones de la Consejería relativas a la organización de los centros e información en materia de prevención de riesgos laborales frente al coronavirus.