Huelva registra 8 casos más de Covid-19 en un día mientras Andalucía confirma 977 nuevos contagios

Huelva frena la mala racha que llevaba de nuevos casos de coronavirus.

En las últimas 24 horas, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha reportado 8 nuevos casos diagnosticados por pruebas PCR tras algunos días en los que se han llegado a superar los 30 contagios. Justo a las puertas de la ‘Vuelta al cole’ de este jueves. Mientras, en Andalucía, los nuevos casos son hoy 977.

Ahora mismo hay en los hospitales de la capital y Riotinto cinco pacientes hospitalizados por Covid-19.

En total, Huelva acumula ya 851 casos confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia. De ellos, 237 han necesitado atención hospitalaria, 33 en UCI. La cifra de fallecidos se mantiene en 52 y la de personas que han superado la enfermedad en 523.

La cifra de casos activos llega a 276 personas en la actualidad, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo.

Preocupan los brotes de Villalba e Isla Cristina

Ahora mismo, las localidades donde preocupa más la expansión del coronavirus en Huelva son Villalba del Alcor e Isla Cristina. En Villalba hay ya una treintena de casos. A pesar de ello y de la petición de la Alcaldía, la Junta no cree aun necesario confinar el municipio y también ha comenzado el curso escolar. Según la Junta no hay casos entre el profesorado y los aislados que sean alumnos no van a clase.

También preocupan los brotes en Isla Cristina confirmados a primeros de este mes de septiembre. Afectan a una quincena de personas.

También llaman la atención las localidades condales de Bollullos y La Palma con 11 y 9 casos respectivamente reportados en los últimos 7 días.

Datos de Andalucía

Andalucía ha sumado hoy 16 muertes por coronavirus -7 en Málaga, tres en Almería, dos en Jáen, dos en Sevilla y uno en Cádiz y Granada-, la mayor cifra desde principios de agosto, y un incremento de 977 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR, según ha informado la Consejería de Salud y Familias.

La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas es Málaga con 292, seguida de Sevilla con 175, Almería con 156, Cádiz con 119, Jaén con 91, Granada con 76, Córdoba con 60 y Huelva con un total de ocho.