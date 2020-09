Diego Jiménez desvela las señas de identidad del nuevo Recreativo

Con una plantilla diseñada al gusto de otro entrenador y sólo cuatro partidos de bagaje, la pasada temporada no es una referencia definitiva para conocer cómo será el nuevo Recreativo de Claudio Barragán. Al respecto, los entrenamientos que viene realizando el equipo ofrecen algunas pistas. Pero las señas de identidad las ha desvelado hoy Diego Jiménez en una rueda de prensa virtual.

El capitán del Decano detalla que “desde el principio estamos poniendo mucha intensidad en el trabajo y creo que esa va a ser nuestra seña de identidad este año. Vamos a ser un equipo difícil de batir para los rivales, de esos que se dejan la vida en cada partido y en cada entrenamiento“, añade.

Un plus de motivación

Una filosofía en la que los nueve fichajes han encajado a la perfección, pues se trata de “gente con mucha hambre y ganas de rendir. Vienen con un plus de motivación grande, en parte porque proceden de clubes que no tienen la historia y la masa social del Recre”, indica el central albiazul.

Sin margen de error

Sobre el nuevo formato de la Segunda División B, el zaguero admite que “no da margen de error. Son 18 jornadas en las que hay que ir a tope y hacer las cosas muy bien si queremos estar arriba. Personalmente, me agrada este cambio porque soy muy competitivo y me gustan los retos“, sentencia.