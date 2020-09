Cristina Luengo: “No podemos permitir que jueguen con nuestra salud ni con el pan de nuestra casa”

Cristina Luengo, nuestra entrevistada de hoy, es una onubense que triunfa dentro del mundo “mudo” del espectáculo, no en vano su empresa se dedica a la promoción de artistas a la hora de dar a conocer sus trabajos musicales. Cristina y su inseparable marido Fernando Caro, forman una bonita y entrañable pareja que llevan a través de su agencia a los cantantes por todos los medios de comunicación para que estos puedan ofrecer públicamente sus creaciones, por lo que su trabajo es muy beneficioso para ellos, pues cuentan con la profesionalidad y los conocimientos de los medios de comunicación de estos intermediarios.

Cristina tiene un cariño muy especial a El Portil, pues es donde ha veraneando con sus padres durante muchos años, y cada vez que se tiene que desplazar a esta su tierra es cuando más disfruta de su trabajo, pues puede coincidir con gente amiga y conocida y obviamente con sus padres, pues hay que decir que en la actualidad ella reside fuera de nuestra geografía provincial.

Le propongo el poder charlar un ratito sobre la actualidad que estamos viviendo y accede sin problemas y además le noto que le apetece la idea por lo que entramos rápidamente a conocer sus opiniones

-¿Qué te parece de la situación que estamos viviendo?

-Hay veces que todavía me parece mentira y pienso en cómo era mi vida hace tan solo unos meses y en cómo ha cambiado y no me lo puedo creer.

Sobre todo, con la vista puesta en mi familia, en mi hijo y en mi hija. Como han pasado de ir cada tarde al parque a jugar con sus amigos y amigas a no poder verse, a tener que cambiar sus hábitos y rutinas en 24 horas.

Y con la mirada puesta en el futuro más inmediato que, me parece, no es nada prometedor a nivel laboral y económico para todos en general.

-¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasado?

-En casa, con mi marido, mi hijo y mi hija. Establecimos ciertas rutinas para que mi hija pudiera continuar con sus tareas del cole y elaborábamos listas por las mañanas de todo a lo que queríamos jugar durante el día.

Nos divertíamos así. Íbamos tachando cosas de la lista y eso a ellos les encantaba.

Durante el confinamiento me sentí, en cierto modo segura. Y hemos mantenido algunas pautas tras la desescalada como por ejemplo seguir yendo a comprar cada 15 días.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del espectáculo?

-Es difícil poder adelantarse a lo que va a suceder ya que la situación es tremendamente inestable. La vida ya ha cambiado. El miedo se ha instaurado en nuestra sociedad y creo que va a costar deshacerse de él. Al igual que de las medidas que estamos llevando a cabo, como el uso de la mascarilla en todo momento.

En el mundo del espectáculo y de la cultura en general existe mucha incertidumbre. Hay miles y miles de familias absolutamente paradas sin ningún tipo de ingreso ni ayuda dada la estacionalidad de su trabajo. Justo se iba a comenzar la temporada de conciertos y de fiestas en Marzo cuando sucedió todo y la mayoría de profesionales, en esos momentos, aún no estaban dados de alta en la seguridad social.

Por desgracia, esto va a suponer la ruina de muchísimos profesionales y de muchas empresas del sector si no se nos ofrece una solución ya y se nos tiende la mano por parte de las Administraciones.

-¿Qué medios han sido más influyentes en estos meses y por qué?

-En mi caso, me he informado sobre todo por la prensa escrita. A través de los periódicos a los que sigo en redes sociales y, en otros casos, a noticias compartidas por personas que conozco.

No he visto mucha televisión ni he escuchado la radio. Simplemente porque tanta sobreinformación me generaba mucha angustia.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Continuar con mi labor profesional al cargo de la agencia de comunicación “Arte y Más Comunicación”, especializada en la promoción de artistas.

He conseguido adaptar el trabajo a las circunstancias y poder teletrabajar, ofreciendo a los artistas y compañías discográficas la posibilidad de realizar promoción en los medios a través de entrevistas telefónicas y por Skype.

Y por supuesto, mi mayor proyecto de vida es mi familia. Proteger a mi hija y a mi hijo sobre todo, junto a mi marido, para que sigamos todos sanos.

-¿Qué es lo que más has echado de menos en estos cinco meses?

-Tres cosas fundamentalmente.

En primer lugar, el ocio con mi familia. Como te decía, cada tarde íbamos al parque a jugar. Y los fines de semana nos encantaba organizar excursiones, ir a parques de otros pueblos, ir a Huelva y a Trigueros a visitar a los abuelos… Eso es lo que más he echado y echo de menos.

En segundo lugar, poder realizar mi trabajo. Es mi vocación y me hace muy feliz. El hecho de tener que realizar mi trabajo desde una habitación de mi casa, a 40 grados estos últimos meses está siendo un poco duro.

Y en tercer lugar, respirar . La mascarilla me agobia muchísimo aunque he salido siempre con ella incluso cuando no era obligatoria. La responsabilidad familiar y social está por encima de mi bienestar personal, sin lugar a dudas. Pero es cierto que respirar aire puro y poder caminar sin mascarilla lo echo muchísimo de menos.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y turismo?

-Pues creo que poco puedo decir que no se sepa ya de nuestra ciudad. Somos realmente afortunados y afortunadas por vivir o haber nacido en una ciudad como Huelva. Con un clima maravilloso, con una gastronomía envidiada en todo el mundo y con unas playas y una sierra espectaculares.

Siempre que traigo artistas de promoción a Huelva, coinciden en la amabilidad de la gente, en el trato tan maravilloso que les dan. Y eso es solo el reflejo de la manera de ser de los onubenses.

-¿Crees que si siguen los rebrotres volveremos al estado de alarma?

-Al estado de alarma a nivel nacional creo que no. Quizá, a nivel autonómico, sí se impongan ese tipo de restricciones si los rebrotes se vuelven incontrolables.

-¿Son los artistas de los más perjudicados con esta situación?

-Sin lugar a dudas. Son de los colectivos más perjudicados y de los más ninguneados. Es incomprensible que se permitan actividades como las corridas de toros y sin embargo se pongan trabajas a los conciertos cuando aún no ha habido absolutamente ningún rebrote originado en un concierto y en todo momento se cumplen las medidas de seguridad. Hay excepciones, por supuesto. Al igual que no todos los ciudadanos somos unos inconscientes y sería injusto meternos en el mismo saco por unos cuantos.

Otro colectivo muy afectado es el dedicado al ocio infantil: parques de bolas, recintos para peques… No se les ha permitido abrir ni tan siquiera tras la desescalada y ni se les ofrecen ayudas ni alternativas. Les están llevando a la ruina y es tremendamente injusto.

-Cristina, estamos llegando al final de esta charla, si quieres añadir cualquier otra cosa, es el momento

-Como madre, como onubense y como autónoma pido por favor que no nos distanciemos más. Que dejemos a un lado las ideologías políticas. No es momento de separarnos, es momento de unirnos, de luchar juntos por salir adelante aunque no pensemos igual en algunos aspectos.

No podemos permitir que jueguen con nuestra salud ni con el pan de nuestras casas.