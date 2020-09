José Manuel Tellechea: “Nuestra clase política deja mucho que desear”

Nuestro entrevistado de hoy es un antiguo compañero de Radio Nacional de España, con quien coincidí en los años 90. Me refiero a José Manuel Tellechea, un navarro de Estella que encontró el amor en esta tierra con la encantadora Rocío, con quien tiene 2 descendientes Niara y Juan José.

Licenciado en Ciencias de la Información, en la Universidad de Navarra. Doctorado en Periodismo, con la calificación de “Sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal”, en la Universidad de Sevilla. Ha publicado varios libros y trabajos relacionados con el análisis de los mensajes informativos y su estructura en prensa y radio. Ingresó por oposición, en la extinta Radio Cadena Española, en 1985 y tres años más tarde llegó destinado a Huelva. Casualmente coincidiendo con la gran manifestación reivindicativa de las 3 facultades. Posteriormente, pasó a Radio Nacional de España tras la fusión de ambas emisoras. Ha sido corresponsal de TVE en Huelva, también jefe de informativos d RNE en Huelva y actualmente ocupa, en una segunda etapa, el cargo de responsable de la unidad informativa de RTVE en Huelva. Sin renunciar a sus raíces, Telle es un enamorado y orgulloso defensor de esta tierra, donde reside desde hace más de media vida, aunque varios años antes ya la conocía por noviazgo. Socio recreativista desde hace mucho tiempo, de los que estaban y están “a las duras y a las más duras”. De hecho su carnet de abonado ya está renovado para esta temporada. Asimismo su Athetic de Bilbao también ocupa un lugar importante en su corazón, como no podía ser de otra manera. Dicho todo esto para que conozcan un poquito mejor a Tellechea, entramos en conversación y la primera pregunta surge rápidamente

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es una situación desconcertante y desconocida. Y eso no es bueno para afrontar un escenario especialmente delicado y complejo como este. Hay momentos en los que siento que los acontecimientos nos han sobrepasado y que somos incapaces de avanzar. Además, aún hay gente que no valora el nivel de riesgo que corremos, y eso es muy preocupante. Esto no es una broma, aunque haya quien piense lo contrario. De todas formas me niego a ser pesimista. Lo que me duele es que la pandemia ha dejado muchas muertes y soledades, angustias familiares, y es esfuerzo impagable de profesionales que se parten el alma ayudándonos y, veces, no lo valoramos. Lo cierto es que hemos visto como no somos intocables ni invencibles. Un virus, solo un virus, cambia todo el mundo.

¿Cómo fue tu día a día en el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

En el periodo de confinamiento la familia estuvo separada. En Huelva estuve con mi mujer y mi hijo que permanecieron durante todo el tiempo sin salir de casa. Mi hija permaneció fuera de Huelva, en otro domicilio, por seguridad para todos, debido a las características de su trabajo. Yo cumplía cada día trabajo presencial como responsable de la unidad informativa de RTVE en Huelva. El resto de compañeros RTVE realizaba teletrabajo. Personalmente, mi actividad laboral no varió nada, porque seguía con la misma rutina y hábitos de cada día, incluso con más intensidad si cabe por el nivel de información que genera esta pandemia.

¿Cambiará la vida a partir de esta pandemia?

La vida cambiará, sin duda. No sé durante cuanto tiempo ni hasta qué nivel, pero cambiará. De hecho, lleva varios meses cambiando. Es un golpe duro que ha trastocado estructuras sólidas y el comportamiento humano. Hasta que aparezca la bendita vacuna tenemos que acostumbrarnos a un nuevo modo de vida, incluso aquellos que niegan la evidencia y piensan que “esto” no va con ellos.

¿Y los medios de comunicación?

Respecto a los medios de comunicación no creo que esta pandemia suponga cambios significativos en su esencia. Los hechos sucederán y los periodistas los contaremos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no he pasado. Sí he tenido preocupación e intranquilidad, en algunos momentos, por mi gente. Especialmente por los familiares con mucha edad que están a cientos de kilómetros. Sí he sentido desgaste emocional, porque llegas a un nivel que todo te satura. Los mensajes no cambiaban mucho: contagios, hospitalizados, UCIs, fallecimientos, confinamiento, pandemia…Y así, día tras día.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

El principal proyecto, ahora, es vivir, que no es poco y superar este tiempo junto a mi familia lo mejor posible. Y hay que seguir aprendiendo cada día, sobre todo en esta profesión. Desde que entras en la Facultad de Periodismo hasta hoy. Todo es aprender. Sí hay proyectos, aunque mejor guardarlos, pero sin caer en supersticiones.

¿Qué has echado de menos en estos seis meses que llevamos padémico?

Lo que más he echado de menos en este tiempo es la cercanía, el contacto con la gente, el abrazo, estrechar la mano y el beso, faltan los besos. La normalidad al fin y al cabo. Y me sobran los irresponsables, los bobalicones y negacionistas que piensan que esto no va con ellos. Ha sido y es tiempo para reflexionar, para darme cuenta de que somos débiles, frágiles, que la prepotencia del “gran humano” se hunde en la miseria más fácil de lo que pensamos.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y más turismo estacional?

Huelva es un lujo, partamos de esta premisa. Y no es cuestión ahora de enumerar toda su potencialidad, belleza y diversidad en todos los ámbitos. Tiene de todo, para qué decir otra cosa. Pero le marca un déficit muy doloroso: falta inversión pública e infraestructuras de las que todos hablan y de las que nadie sabe. Veo que Huelva está olvidada en el “fondo del saco” por quien debe atenderla. Nuestra clase política deja mucho que desear y si no cambia, la historia de Huelva seguirá igual, con lamentos, peleas que no llevan a ninguna parte y una provincia cansada hasta más no poder. La culpa de que esto siga así no es del contrario, es de todos, estén en el escaño que estén y aunque se venda eso que “nosotros somos quienes más luchamos por Huelva y lo onubenses”.

¿Tal y como está “el patio”, crees que volveremos a un nuevo estado de alarma general si siguen los rebrotes?

No creo que volvamos a un nuevo estado de alarma, pero temo que si el ritmo de pandemia no remite, llegarán restricciones que a nadie le gustan.

¿Qué papel ha jugado la radio en estos meses de pandemia?

Creo que la radio, como el resto de medios de comunicación, ha tenido y tiene un papel muy importante en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Primero porque es fundamental informar al ciudadano en el día a día. Necesita saber qué ocurre a su alrededor próximo y lejano, con claridad y objetividad. Más aún en un escenario desconocido como el que estamos viviendo. El compromiso de la radio, y en mi caso el de Radio Nacional de España en Huelva, es mantener y consolidar el servicio publico que representa esta empresa y conseguir la confianza del oyente aportando credibilidad y profesionalidad. A él nos debemos, cada día.

Amigo, estamos llegando al final de esta charla tan interesante. ¿Deseas añadir algo más?

Si hablamos de deseos, son muchos: Que acabe cuanto antes esta pesadilla y que la vacuna llegue pronto. Para Huelva lo mejor. Sería muy extenso el deseo para esta provincia y su gente, pero diciendo ” lo mejor”, creo engloba todo y no se escapa nada.

