Alex Limón: “Soy un friky del baloncesto, no paro para seguir formándome”

Alex Limón y otra vez Limón es una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Creo que heredado de sus padres Juan Limón y Manoli Limón, con los que me une buena amistad. Pero toca hablar del benjamín de la familia, al que conozco desde que era un chavalin, pues El Portil une mucho. Desde siempre y debido a su elevada altura, el baloncesto fue, es y será su gran pasión.

Jugó en varios equipos de Huelva, pero el destino del del basket lo alejó de nuestra geografía provincial, recalando en Melilla, donde encontró el amor de su vida Isa Caro, y se ha establecido profesionalmente.

Alex, fue siempre y sigue siendo, una persona alegre, divertida, cariñoso, con alto sentido de la amistad, don de gentes, muy deportista, empático, comprometido con la sociedad, entrañable…. Lo que solemos decir muy “güenagente”

Como no podía ser de otra manera me pongo en contacto con él, le propongo echar un ratito de charla, y empezamos la entrevista con la siguiente pregunta:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es una situación atípica, en la que nos hemos visto involucrado. Creo que hasta que se encuentre una vacuna, no volveremos a la “normalidad”. Tendremos que vivir con el miedo y que la situación se vaya estabilizando. Creo que nos debemos acostumbrar a vivir con esta “nueva normalidad” teniendo mucha precaución en todo momento.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo has pasastes?

El confinamiento, lo pasé en casa con mi mujer, Isa y mi hijo, Leo. En Melilla, gracias que cerraron la frontera con Marruecos y el transporte tanto aéreo como marítimo, no tuvimos un gran número de casos, pero estábamos con el miedo ante la incertidumbre.

En casa vivíamos una rutina diaria. Nos levantábamos, preparábamos la casa para el día y hacíamos el “telecole “con Leo. Para finalizar la mañana, practicábamos algo de deporte en casa. Por la tarde, teníamos reuniones con amigos de Huelva y entrenos con mis equipos de cantera on-line.

Para finalizar la tarde, pasamos un rato viendo series o películas en familia, tanto Isa, Leo y yo. ¡¡¡Hemos visto todas las películas de Súper Héroes que existen!!!

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del deporte.

En el mundo general, ya hemos modificado nuestro día a día. Usamos mascarillas, gel… pero vamos a tener un desfase psicológico bastante grande, que tardaremos mucho tiempo en superar.

En el deporte, como en la vida misma, está cambiando constantemente. No sabemos si se empezaran las competiciones en la próxima temporada, si existirá público… tenemos incertidumbre y como he dicho antes, hasta que no tengamos una vacuna… no podremos volver a la “normalidad”.

¿Qué haces en la actualidad?

Actualmente, trabajo en una papelería en Melilla y entreno a equipos de niños de baloncesto. El trabajo con el inicio escolar, está siendo diferente, ya que las familias están reacias debido a todas las incertidumbres que se presentan. En los entrenos, nos viene muy bien para trabajar la técnica individual y el manejo de balón y que los jugadores y jugadoras vuelvan a hacer deporte, respetando siempre las medidas COVID.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

El futuro más cercano, como mis amigos Daniel Pajón y Carlos España, estamos esperando un bebé que vienes a finales de septiembre.

A corto plazo, sigo entrenando a equipos de canteras y a selecciones autonómicas para ir a Campeonatos de España.

En el plano personal, estudiando para las oposiciones de magisterio, que estamos a expensas de que se publiquen.

En el baloncesto, como dice mi mujer, soy un “friki”. No paro de ver partidos, videos, charlas para seguir formándome y aumentando los contenidos para después ponerlos en práctica.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos casi seis meses que llevamos pandémico?

A mi familia y mis amigos. Al estar en Melilla, no puedo tener a mis seres queridos cerca. Lo hemos llevado de forma amena, con videollamadas y entrenos online con mis amigos en Huelva.

Por otra parte, la libertad para hacer deporte era un elemento que añoraba con frecuencia.

En el ámbito personal, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos era el principal motivo de preocupación en el tema de salud. Aquí me tratan de sobresaliente, tanto mis suegros y cuñadas como “mi familia melillense”.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo.

Simplemente, Huelva es una ciudad que se vende sola. Tenemos una provincia que tiene de todo y lo mejor es las personas que viven en ellas. Debemos potenciar el “todo en uno “que tenemos, playa, montaña, andévalo y sobre todo la gastronomía que podemos ofrecer. Aprovecho para que la gente visite San Bartolomé de la Torre, un pueblo que tiene de todo y especialmente un pan y unos dulces exageradamente buenos.

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a un nuevo estado de alarma?

Pufff…. no creo o no quiero. Es una decisión que no está en nuestras manos. Lo que debemos hacer es seguir las normas de las personas que están en primera línea, ya que poseen más información que nosotros. Si hacemos las cosas de forma coherente, llegaremos a buen puerto.

¿Qué es lo que más te ha fastidiado de esta situación que estamos viviendo?

Las personas en sí. Creo que no somos conscientes de la situación que vivimos, debemos tener en cuenta que no solo nos infectamos nosotros, sino que podemos hacer daño a las personas que tenemos a nuestro alrededor.

Por otro lado, la suciedad ha salido a relucir en el momento que el estado de alarma finalizó. No somos conscientes del daño que le hacemos a la naturaleza.

Alex, que llegamos al final. Cualquier otra cosa que quieras decir.

Gracias por la labor que haces de dar a conocer las historias de las personas de Huelva. Un abrazo enorme