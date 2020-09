Victoria Fernández: “Siempre he pensado en dedicarme a la política y es algo en lo que sigo interesada”

Victoria Fernández Vázquez, nuestra entrevistada de hoy, ha sido este pasado curso la estudiante que ha obtenido la mejor nota en las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad. Alumna del IES Diego Guzmán y Quesada de la capital onubense ha conseguido la calificación de 9,945 en bachillerato y 13,885 en selectividad y como podía ser de otra manera, lo primero que quiero hacer, es felicitarla muy sinceramente.

A Victoria la conozco desde hace años, siempre acompañada de sus padres por El Portil, lugar donde pasan sus vacaciones estivales. Es una joven perseverante, con mucha capacidad de trabajo, responsable y madura. Es muy solidaria e inconformista con las injusticias sociales, simpática, agradable, empática, con desparpajo…

Puesto en contacto con ella para tocar temas de actualidad en esta entrevista, accede del tirón, a pesar de haber pasado ya por todos los medios de comunicación de Huelva para conocer sus proyectos, lo cual es de agradecer, pero es que esta charla distendida es distinta.

-Victoria, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

-La situación a la que nos enfrentamos los españoles y en general todos los habitantes de este planeta es posiblemente una de las más complicadas que se han dado en los últimos 100 años. Pienso que ninguna nación estaba preparada para hacer frente a una pandemia de tal escala que ha dejado casi 25 millones de contagiados y ‪852.000‬ muertos. He de resaltar que considero que la solidaridad y la responsabilidad social de todos los ciudadanos en un momento tan extremadamente complejo, ha sido lo que ha permitido la supervivencia de los enfermos en hospitales y en sus propias casas asilados y de aquellas personas sin ingresos que se han visto en situación de desempleo.

-¿Cómo pasaste el confinamiento, dónde y con quién?

-El confinamiento lo pasé junto con mis padres y mi hermano en el piso en el que vivimos en la capital de nuestra provincia. Asimismo, durante las semanas de aislamiento asistí a clases online, presenté trabajos de distintas asignaturas a través de la plataforma Classroom y al final de la cuarentena comencé a prepararme los exámenes de selectividad.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

-Muchas personas hablan de una nueva normalidad, pero considero que dicho término no refleja bien la situación posterior al confinamiento, porque la gran mayoría de los españoles sufrirán los efectos de este virus ya sea mediante la pérdida de un ser querido, dolencias por haber sido contagiados o simplemente por el impacto que causará en la sociedad usar mascarillas y guantes durante el tiempo que no exista una vacuna. Creo y espero que todos salgamos de esta pandemia siendo más solidarios y conscientes de que no estamos exentos de peligros por vivir en un país desarrollado. Por ello, debemos contribuir a mejorar nuestro país y ayudar a todos aquellos compatriotas que se hayan visto afectados gravemente por el confinamiento.

-¿Has sentido miedo en algún momento?

-Sí, es probable que todos hayamos sentido miedo antes de que se declarara el estado de alarma, durante el aislamiento o cuando comenzó el desconfinamiento. Mi mayor preocupación era poder contagiar a mis abuelos y por eso no estuve en contacto con ellos hasta meses después de que finalizara el confinamiento.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Mi intención es estudiar una carrera universitaria y hacer un máster para ampliar mi formación.

-¿Qué has echado de menos durante estos 6 meses que llevamos de pandemia?

-Lo que más he echado de menos durante estos meses ha sido el contacto físico con mis amigos y con aquellos familiares con los que no he pasado el confinamiento. Además, a causa del aislamiento me he dado cuenta de que lo realmente importante son las personas y que los pequeños detalles que entonces ni siquiera sospechabas que eran la felicidad, sí que lo eran.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y más turismo estacional?

-Huelva es una provincia que esconde grandes tesoros y en la que se combinan la costa y la sierra. Este territorio es famoso por su exquisita gastronomía, por la calidad humana de todos los habitantes y por conocidas celebraciones como El Rocío o la Semana Santa onubense. Nuestra provincia ha de ser visitada al menos una vez en la vida pues nadie puede perder la oportunidad de ver La Gruta de las Maravillas de Aracena o las playas de El Portil y Punta Umbría.