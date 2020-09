María Dolores García, profesora del IES San Sebastián, examina la vuelta a las aulas

Ya llegó, ya está aquí la deseada y al mismo tiempo temida vuelta al nuevo curso escolar. Sin duda nada será igual. Todo hace indicar que no será un reencuentro apacible, muy al contrario, se respira un ambiente de preocupación entre padres, alumnos y profesores. Las tres partes quieren que arranquen las clases, pero a su vez todos tienen la sospecha que desde el Ministerio de Educación y desde las distintas autonomías no han hecho bien los deberes y sus aportaciones no han conseguido tranquilizar a ninguno de los sectores.

Por ello hoy hemos querido traer hasta esta vuestra sección a María Dolores García Marta, profesora de los módulos de Contabilidad, Fiscalidad y Gestión Financiera del Ciclo Superior de Administración y Finanza en el IES San Sebastián de nuestra capital, para saber cómo afronta la vuelta a las aulas en un contexto incierto al estar en pleno rebrote del coronavirus.

La vuelta al colegio, tan deseada como temida, se presenta para los profesores o así lo entiendo como una gran interrogante. Aunque hace pocas fechas escuchaba asegurar al presidente del Gobierno que la seguridad en los centros está asegurada ¿Qué opinas al respecto?

-Bueno, yo pienso que se están tomando todas las medidas recomendadas por las Autoridades Sanitarias y que los centros tienen elaborados todos los protocolos de actuación para hacer lo más seguro posible la vuelta a las clases.

¿Crees que la Consejería de Educación tenía que haber abordado con mayor antelación los protocolos, para quitarle el miedo a las familias y a los profesores?

-Entiendo la inquietud de familias por la seguridad de sus hijos y también la inquietud que podemos tener el profesorado, ya que se trata de una enfermedad de la que estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Desconozco desde cuando se está trabajando en los protocolos entre Consejería y los Centros Educativos, lo que sí puedo decir es que el Profesorado tenemos ya los protocolos enviados por los equipos Directivos de los Centros, donde se recogen todas las actuaciones tanto de alumnos como de profesores, para tratar de asegurar un curso lo más “normal” posible.

¿Te consideras con la suficiente información para emprender el curso?

-Tengo la información que me envía mi centro sobre normas de actuación en las aulas y doy por hecho que esa información es suficiente para desarrollar mi trabajo dentro de los estándares establecidos. Creo que lo importante es que esa información sea la contrastada científicamente por las autoridades sanitarias.

¿Os sentís los profesores con la sensación de estar desprotegidos y que cae sobre vosotros una gran responsabilidad?

-La responsabilidad del profesorado es consustancial con nuestra profesión ya que tenemos en nuestras manos la formación de nuestros jóvenes, ahora bien, en el tema que nos ocupa de la pandemia, nuestra responsabilidad está delimitada por el cumplimiento de los protocolos de seguridad y tratar de que nuestros alumnos entiendan la necesidad de su cumplimiento. Y repito, no se trata tanto de desprotección como de que manejemos una información de calidad.

¿Te parece razonable que esté reducido a diez el límite de personas en reuniones y que vosotros os encerréis con 20 o 25 alumnos?

-Evidentemente que en la situación actual la ratio de alumnos por clase se tiene que reducir considerablemente mientras dure esta situación, ya que se asume un alto riesgo para profesores y alumnos. En mi opinión y así se recoge en los protocolos, las clases debe contemplar las distancias de seguridad, uso de mascarillas en alumnos de más de 6 años y el uso de geles hidroalcoholicos y/o lavados frecuentes de manos. Finalmente se trata de llevar a las aulas lo que ya gran parte de la población hacemos en el día a día. Contestando a tu pregunta no me parece razonable que lo que se pide a nuestras relaciones sociales en la vida cotidiana no se aplique al entorno educativo.

En el caso de tú instituto ¿en las aulas se pude garantizar la distancia interpersonal o tenéis falta de espacio?

-Mi centro tiene unos 1.000 alumnos y su estructura está pensada para una situación de no pandemia. Me consta que se está trabajando para adaptar las instalaciones actuales a los requerimientos sanitarios, pero desconozco al día de hoy cual es dicha distribución. Lo que si me gustaría resaltar es el sentido de responsabilidad de todos para mantener el distanciamiento y sobre todo evitar las aglomeraciones en pasillos, entrada y salida, recreos, etc., que hasta hace poco era una imagen habitual en los centros. Esto tendrá que cambiar.

¿Hay infraestructura en el Instituto para poder desdoblar los grupos y evitar aglomeraciones en las aulas?

-Desdoblar grupos será totalmente necesario y creo que finalmente en determinados estudios será necesario compatibilizar la formación presencial con la online para evitar grupos numerosos. Pero la infraestructura también supone incrementar los miembros del equipo educativo para que pueda cubrir estos desdobles. Es una situación especial y hay que entender que los centros están concebidos para situaciones de normalidad y no de excepcionalidad como la actual. Adaptar un centro en pocos meses es unan tarea muy complicada, porque habría que doblar prácticamente su capacidad.

¿Crees que falta en general personal para poder llevar a cabo todas las medidas que se proponen en materia higiénico-sanitaria para la prevención del COVID?

-En este aspecto sí que considero necesario tener en los centros personal sanitario que nos guie en la implementación de todas las medidas y así evitar interpretaciones de las mismas. Nuestros conocimientos sanitarios son muy limitados en general y tener el asesoramiento profesional lo considero muy importante.

En Castilla y León contará con nueve equipos Covid-Colegios para realizar pruebas PCR a los alumnos en caso de contagio ¿no estaría bien que fuese algo generalizado?

-Dentro de mis escasos conocimientos sanitarios, creo que en caso de detectarse algún brote, ya está previsto hacer PCR,s a todos los contactos de la persona infectada. Esto a nivel educativo entiendo que resulta más fácil rastrear ya que están claramente definido los contactos. Si esto se hace a través de equipos específicos o a través de los Hospitales creo que es indiferente, lo importante es que cuando se detecta, se aborde inmediatamente.

¿Eres partidaria de las clases online, presenciales o combinadas?

–Yo soy partidaria de la formación presencial porque creo que es insustituible la interacción con el alumno. Ahora bien, hay ciertas materias que se pueden combinar con una formación online (videoconferencias, plataforma Moodle, etc), pero no deja de ser una herramienta complementaria a la presencial. Es fundamental la relación personal tanto por parte del alumno como del profesorado.

Me gustaría también poner en valor el gran esfuerzo de los profesores en la etapa de confinamiento en la que se hizo un enorme esfuerzo para atender las necesidades educativas de los alumnos a través de los medios online y que el impacto en la formación fuese el menor posible. Asimismo, reconocer el gran trabajo de la mayor parte de los alumnos en seguir las clases por este sistema.

Tras un parón desde marzo sin ir a clase los alumnos ¿crees que llegarán desmotivado o por el contrario ilusionados?

-Tengo la convicción de que tanto los alumnos como los profesores, llegaran con mucha ilusión y motivación a pesar de las circunstancias. Tenemos que pensar que esta es una situación transitoria que esperemos pase rápido y no podemos dejar de hacer nuestro trabajo que no es otra que la formación de nuestros jóvenes y que va a impactar en su futuro. Veo esta etapa como un periodo transitorio y que espero y deseo pronto sea sólo un mal recuerdo en nuestras vidas.