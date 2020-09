La UHU pone en marcha un proyecto europeo para promover la labor sostenible de la UE

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Huelva (UHU) ha obtenido un módulo Jean Monnet, financiado por el programa Erasmus +, que permitirá difundir la importancia de la Unión Europea (UE) entre el alumnado de la institución académica onubense. Bajo el título de ‘Construyendo un desarrollo sostenible e inclusivo en la periferia de Europa: el papel de la Unión Europea’ (‘Building Inclusive and Sustainable Development in the Periphery of Europe: The Role of the European Union’), está coordinado por Mª Teresa Aceytuno, profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y directora de Proyección Internacional y Movilidad de la Onubense.

Una noticia que ha sido muy bien acogida por la vicerrectora de Internacionalización de la UHU, Reyes Alejano, que considera que “este proyecto europeo supone un importante respaldo para la Universidad de Huelva, teniendo en cuenta que, de los 240 módulos Jean Monnet concedidos en Europa, 22 se han quedado en España, de los cuales sólo 2 han sido otorgados a universidades andaluzas, como han sido la UHU y la Universidad de Granada (UGR). Un dato muy significativo, teniendo en cuenta que los proyectos europeos siempre son muy competitivos y, más aún, este año tan complicado”.

El programa, que tiene una financiación de 20.000 euros a desarrollar durante tres años, consiste en módulos dirigidos a dar a conocer la Unión Europea y los beneficios que tiene para el territorio y la población. En este caso concreto, como apunta Mª Teresa Aceytuno, “se da formación sobre la UE y el desarrollo sostenible, una interrelación de mucho interés para Huelva, teniendo en cuenta que se trata de una provincia periférica, muy alejada del centro de Europa, que tiene carácter fronterizo al ser vecina de Portugal”.

Junto a estos aspectos, la coordinadora del proyecto resalta que otro de los atractivos del programa concedido a la UHU es su carácter innovador, puesto que “uno de los requisitos básicos del proyecto es que llegue a personas que, de otra forma, no recibirían formación específica sobre la UE y, en nuestro caso, se va a impartir a alumnos de la Facultad de Empresariales y Turismo que, en estos momentos, no cuentan con ninguna asignatura relacionada con Europa, una materia que, en su día, era opcional, pero se perdió. Y, ahora, este nuevo módulo viene a cubrir esa necesidad”.

Este módulo, además, se dirige al alumnado del Aula de la Experiencia, para lo cual “hemos contado con la colaboración del director del Aula, Rafael Andújar, lo que nos permitirá explicarles a los mayores qué es la UE y el papel que tiene en el desarrollo sostenible”, concreta Aceytuno, que añade que “la programación planteada permite llegar a la población que no tiene acceso al conocimiento de las instituciones europeas, un objetivo que enlaza con la finalidad del Jean Monnet y con la estrategia de la UHU en el ámbito de la internacionalización, que también promueve otros proyectos que tienen como eje el desarrollo sostenible”.

Colaboración con la Cátedra Jean Monnet de Málaga

Otra de las acciones del proyecto concedido al Vicerrectorado de Internacionalización permitirá a la Universidad de Huelva colaborar con la Cátedra Juan Monnet de la Universidad de Málaga (UMA), lo que facilitará el desarrollo de actuaciones conjuntas de sumo interés para los estudiantes y para la propia Universidad de Huelva.

Por este motivo, “estamos satisfechos, porque ha sido un año muy complicado en muchos aspectos. Y conseguir un proyecto europeo para la UHU es muy positivo, más aún teniendo en cuenta que esta universidad no contaba con un módulo Jean Monnet desde 2014. Un programa que tiene un carácter trampolín, en el sentido de que permite poner a la Onubense en el mapa y dar visibilizar al trabajo que estamos desarrollando, así que, realmente, estamos muy contentos”, explica Reyes Alejano. De hecho, tan sólo es la segunda vez que la Universidad de Huelva recibe una subvención de este destacado proyecto europeo.

Todo ello es el resultado del trabajo desarrollado por Mª Teresa Aceytuno y el resto de profesoras que forman parte del equipo que impartirá las actividades formativas del módulo Jean Monnet. Además, a la hora de realizar el diseño del proyecto, han contado con el apoyo de la propia vicerrectora de Internacionalización, del director del Aula de la Experiencia y del titular de la Cátedra Jean Monnet de Málaga, Pablo Podadera.

Un apoyo que la vicerrectora ha resaltado, porque “su filosofía encaja perfectamente dentro de la estrategia internacional que está desarrollando la Universidad de Huelva, enmarcada en dar a conocer Europa entre sus estudiantes”.

Siendo así, Aceytuno espera que “seamos conscientes de la importancia de lograr este tipo de proyectos europeos, no sólo como fuente de financiación, sino también por su relevancia de cara al alumnado y a toda la comunidad universitaria, que deben conocer más sobre las instituciones europeas y del papel clave que juegan en nuestra vida diaria”.