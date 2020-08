Manuel Pérez: “El comedor social Ntra. Sra. de Consolación se vio desbordado en el confinamiento”

A Manuel Pérez, el entrevistado de hoy, lo conozco desde mediados de los años 70, cuando estaba junto a su padre y a su hermano Jaime, regentando el popular restaurante Consolación, en la localidad de Cartaya. En aquellas fechas les suministraba yo sobrecitos de azúcar de Constantina, aparte de bebidas de distinto tipo.

Manolo sevillista, Jaime bético. Dos personas de lo más entrañable de quienes guardo muy buenos recuerdos. Al primero de ellos lo he tratado más, y quien posteriormente a su etapa con el Consolación, montó él su propio establecimiento hostelero, concretamente el restaurante El Pato, lugar de referencia del buen comer y que sirvió también de peña Sevillista de Cartaya. Una vez que Manolo cedió el negocio a manos de su hijo Rubén, se dedicó a trabajar en obras sociales, dejando patente la implicación que tiene con su pueblo y con los más desfavorecidos, creando un comedor social que funciona perfectamente y que en las actuales circunstancias es vital para la supervivencia de muchas personas.

Puesto en contacto con Manol Pérez, presidente del comedor social “Ntra. Sra. de Consolación” para entrevistarle, accede encantado y comenzamos con la siguiente pregunta:

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

-La situación que estamos viviendo es muy arriesgada, sobre todo en los que de una forma u otra, estamos en contacto con personas que pueden tener algún tipo de contagio, pues algunas de ellas viven en condiciones que no son óptimas y más teniendo en cuenta que yo por edad y por mi problema vascular, soy de alto riesgo, pero como lo hago con fé y la protección de nuestra Madre de Consolación, seguimos en esta locura, bendita locura.

-Sí, he pasado miedo, sobre todo esos martes que en algún momento venían sin mascarilla o no guardaban la distancia y había que enfrentarse a ellos, pero afortunadamente no pasó de ahí.

-Del Sevilla, solo diré que viví en Eindhoven como ganó la primera copa de Europa League, la de copa del Rey en Madrid y muchas más, pero ya después nacieron los mellizos y no puede seguirlo, pero este año estoy disfrutando con el fútbol que hace, y mira que al principio no creía en Lopetegui, pero parece que cambió de mentalidad y está llevando muy bien al equipo español que más finales europeas ha jugado en este siglo. Bueno y el que haya ganado la sexta “Uefa” y contra el Ínter, ha sido toda una pasada.

-Como una persona que de siempre estuve relacionado con mi pueblo, en tantas actividades como hizo falta, inclusive como Teniente Alcalde en la primera legislatura, con un gran alcalde como Pedro Jurado, que mira por donde, lleve la concejalía de deportes, presidente de los carnavales, jugador, entrenador de fútbol y como quizás la parte más importante, pensar durante casi un año, y hacer posible la creación de la Obra social, de donde salió el comedor. Como empresario caí y me levanté varias veces, y eso me enseñó, quiénes eran lo verdaderos amigos. En definitiva una persona que ama su tierra, sus costumbres y tradiciones y que quiere el bien para todo el mundo.

-¿Cómo ves la situación del Cartaya?

-El Cartaya desde que está llevado por personas que aman el fútbol, comandados por esa gran persona como es Manuel Benitez, va muy bien, aunque como tú sabes yo sigo pensando que a la cantera hay que prestarle más atención.

Manolo, que me ha encantado charlar un rato contigo y recordar tiempos pasados, aunque aquí no lo hayamos reflejado todo , pero ha llegado el final de la entrevista. ¿Quieres añadir algo más?

Para terminar decir que ahora estoy volviendo con mi gran afición como es el fútbol, porque mi nieto tiene ya once años, está jugando en el 1889 de Huelva y eso me hace ver mas partidos, y de verdad que heredó mi estilo pero en técnica me gana con diferencia. Darle las gracias a Cabaco que lo llevó desde bebé en la A. D. Cartaya y ahora Raúl Porras en el 1889, que de verdad son dos grandes entrenadores, pero lo que más me gusta de ellos, es que son grandes educadores.