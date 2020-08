Francisco J. Millán: “En el confinamiento eché de menos un fuerte abrazo y una tranquilizadora verdad”

Nuestro entrevistado de hoy es un hombre con muchas inquietudes literarias, al que conocí hace muchos años jugando al fútbol, y donde compartimos equipo. Era un lateral con mucho recorrido, que lo hacía muy bien y le ponía mucha casta, por lo que su presencia en las alineaciones era un seguro para los intereses de equipo.

Paco ha sorprendido y muy gratamente en los últimos tiempos, fundamentalmente en las meses que hemos estado confinados, cuando a través de las redes sociales se ha lanzado a publicar sus versos y poemas sobre la actualidad que estábamos viviendo, como asimismo los dedicados a Huelva y a sus tradiciones, sin olvidarme de la reflexiones que hace habitualmente y que dan mucho que pensar.

Pues bien, llamo a Paco y le propongo entrevistarle y accede con la amabilidad que le caracteriza, y lo hace como cuando jugaba al fútbol, con respuestas cortas pero certeras.

Paco, ¿cómo ves la situación que estamos viviendo?

Es una situación atípica y surrealista, donde se sabe que algo pasa, pero sin que nosotros sepamos cómo realmente es y cual es el trasfondo.

¿Cómo, dónde y con quién pasate el confinamiento?

Pues lo pasé con mi mujer e hijo, e intenté que la cocina, la escritura y el humor tuvieran su libertad. En las redes sociales he ido publicando mis reflexiones literarias que espero hayan gustado

¿Crees que cambiará la vida tras la pandemia?

La vida al final seguirá su rumbo y el tiempo nos explicará que pasó realmente y quienes fueron los culpables.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Personalmente no he pasado miedo, aunque si he tenido mucho respeto por que estaba pasando a nuestro alrededor.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

¿Proyectos? Mejorar mi humanidad.

¿Qué echaste de menos en el estado de alarma?

Un fuerte abrazo y una tranquilizadora verdad.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Nuestra Huelva, es la musa muda que mejor habla.

¿Si siguen los rebrotes, habrá otro confinamiento general?

Creo que la economía no resistiría otro confinamiento laboral, aunque si habrá alguna que otra restricción.

¿Desde cuando escribes poesías?

Desde pequeño ya me presentaba a certámenes de redacción y poesía, es algo que me apasiona.

Por escribir, me dispuse a componer letras de canciones para La Parodia Nacional y gané el segundo premio.

Tienes muchos felicitaciones en redes sociales por tus publicaciones

Pues la verdad es que halaga mucho el que los lectores aprecien tu dedicación, a la que pongo mi cuerpo y alma.

¿No has escrito ningún libro con tus creaciones?

No he publicado ningún libro, aunque es una cosa que tengo en mente.

¿Sigues jugando al fútbol?

Después de 35 años jugando al fútbol, llegó el momento de disfrutar ante el televisor.

¿Cómo ves al Recreativo?

La situación de nuestro decano es complicada e incierta, espero que algún día y no muy lejano, se ponga orden y concierto y recuperemos las emociones que por historia merecemos.

Paco, ¿qué te gustaría añadir para concluir esta entrevista?

Me gustaría agradecer la labor y el cariño que le tienes a ésta tu ciudad, por lo que como onubense te agradeceré siempre