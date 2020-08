Manolo Salazar: “Le prometí a mi madre poco antes de fallecer que haría deporte y lo estoy cumpliendo”

Dentro de la profesión periodística Manolo Salazar es una de mis debilidades. Desde que lo conocí, hace más de dos décadas empatizamos, no en vano compartimos muchos gustos de nuestras aficiones y eso se nota. Con los parecidos razonables nos lo hemos pasado en grande y queda todavía en el tintero el escribir juntos un libro con entresijos y cotilleos dentro del mundo del fútbol, con situaciones que nunca se han llegado a contar.

Manolo es un experto en fútbol provincial, conociendo precisamente buen número de entresijos de los equipos de nuestra geografía huelvana. Fue un referente de la información deportiva en la cadena Ser y como contertulio es todo un lujazo.

Como persona es un cacho de pan, buen aficionado al mundo del toro, trabajador incansable, le gusta “chinchar”, se ríe de su propia sombra, pues tiene un gran sentido del humor, sensible, entrañable Ahora se ha empeñado en perder algunos kilillos y se pega unos tutes andado pero que muy considerable

Como no podía ser de otra manera, no sería de recibo el que no fuera uno de los protagonista en esta serie de entrevistas que estamos realizando en este tiempo de pandemia.

Lo llamo y la primera pregunta es común para todos los invitados:

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Bueno pienso que es un poco compleja, nadie podía esperar, que esto podía pasar, hasta que ha sucedido y ahora toca empezar de cero, ver la vida de otra manera y ser un poco mas consecuentes y responsables. La pandemia es mundial y yo creo que no tienen la culpa, ni los de derecha, ni los de la izquierda, aunque hayan querido entrar en el juego político para intentar dividir y generar opinión.

-¿Qué hiciste en el día a día mientras duró el estado de alarma, con quién y dónde lo pasate?

-Mi día a día durante el confinamiento, fué supongo, como el de muchos de los onubenses, en casa es cierto que cuando vives solo, con una persona dependiente, tienes que estar atento, a sus primerísimas necesidades. Reconozco, que si algo bueno me dejó el confinamiento, fue que por primera vez fui ordenado y responsable en algo, además con una disciplina espartana.

Por la mañana bien temprano, me levantaba, dos horitas de deporte en casa, andando o trotando por el patio, con buena música, desayuno, atención a mi padre, preparaba el almuerzo, tareas de la casa y ya por la tarde tocaba teletrabajar en la emisora, en la que aprovechaba para ir actualizando las noticias, hacer algo de información de servicio e ir cargando la parrilla de programación desde casa.

También fue momento para recuperar, la lectura y ver alguna teleserie o partido de esos que tenias archivado, para este tipo de casos, en el i-plus de movistar.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la comunicación y el deporte?

-Si te soy sincero, veo cosas positivas y negativas en todo. Dentro de las positivas, pues el que hemos estado conociendo, al menos yo, otros medios de comunicarnos, que igual existían antes, pero que no nos detuvimos en hacer uso de ellos, hablo a nivel de medios, aunque la profesión como bien sabes, lleva un tiempo tocada y maltrecha, ya no solo por la pandemia, sino también por muchos factores que quizás no vengan al caso, pero que también han hecho mucho daño: RRSS, comisarios políticos, etc, si a todo esto le unimos que la anterior crisis económica, le vinieron de perlas a los empresarios, para ir limpiando gente, pues igual encontramos explicación a todo ello.

En el deporte, no sé yo cuándo vamos a poder equilibrar ese desajuste de fechas que hay en los calendarios de competiciones, para que todo vaya de acorde a la nueva normalidad y me preocupa .

-¿Has pasado miedo?

-La verdad es que sí, y mucho. No es por mi solo, sino por mi padre o los mios, para que os voy a engañar. El ver los datos y las cifras que se manejaban, asustaban un poco a la parroquia y decías, lo mío esta más cerca, porque a nivel personal, poquitas noticias positivas tuve.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-De momento, tener salud y vivir, que no es poco con la que está cayendo. Este año, me he hecho socio del Decano, al que había acudido, más bien poco al campo, pero si había visto los partidos por televisión. Me apetece volver al estadio, estirar las piernas, comerme dos bolsas de pipas y vivir esas sensaciones cada quince días, mis quinielas, mis carruseles, las crónicas de los lunes. Ojo es lo que deseo, otra cosa bien diferente, es que se pueda hacer, ojalá sea más pronto que tarde. Quiero lucir mi camiseta oficial del Marqués de Tharsis, el gran Isabelo, al que admiro mucho, por lo buena persona que es.

-¿Qué es lo que más has echado de menos durante este tiempo?

-La cercanía y la normalidad, lo tengo claro, demasiadas historias nos va a dejar esta pandemia y personalmente, a mí todo me afecta, porque detrás del caparazón de buenaton que pueda tener, hay una persona sentida y sensible.

-¿Crees que si siguen los rebrotes volveremos al estado de alarma?

-Lo estoy viendo venir y no quiero ni pensarlo, porque a todos nos mataría en vida y yo que vivo con mi padre aún, imagínate.

-Te veo últimamente muy activo a la hora de andar, ¿cuántos kilómetros haces a diario y porqué?

-El porqué es fácil y no me importa el contarlo, cuando mi madre falleció, caí en una pequeña depresión y me acuerdo que estando en vida me decía “no comas tanto y muévete que algún día vas a caer malo” Un 14 de Julio me levanté de la cama y empecé a andar, que es lo que me gusta, por la tarde en septiembre, iba al gimnasio y cuándo me di cuenta, estaba enganchadisimo al tema.

Me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana, limpio un poco y me meto 15 kilómetros antes de ir al trabajo, diario, el Domingo descanso, pero el Sábado, hago entre 25 y 35 kilómetros, pero ojo, con cabeza y sin hacer locuras. En esta última fase mi modelo a seguir ha sido el gran Bendala, que me iba enchufando ánimos diarios, llegando a perder 25 kilos.

El confinamiento, me vino mal, pero empiezo a sentirme de nuevo las piernas y creo que en modo animal, estaré, ya en septiembre.

-¿Cómo ves el fútbol Provincial?

-Me gusta mucho y ha sido el gran perjudicado de esta pandemia, porque los que vemos en la tele, el dinero lo tienen asegurado, pero esta gente tienen un corazón tremendo y se van a encontrar con muchos problemas.

No hay instalaciones de momento, ni ingresos en taquillas, ni cantina y los Ayuntamientos, ahora mismo, tienen otras prioridades.

Se les pide un protocolo de actuación y unos análisis, que no sé de dónde sacarán la pasta, para poder hacerlos. Tienen mi cariño y apoyo siempre.

-Manolito, estamos llegando al final de esta charla, ¿hay algo más que quieras decir?

-Muchas gracias por todo, que por favor nos cuidemos y déjame estas últimas líneas, para pedir, apoyo, cariño y comprensión, para mi otra gran pasión, como es el sector taurino, están sin ayudas, con un gobierno intentando ahogar al sector y sin derecho absolutamente a nada, cuando la verdad es que realizan una labor y es una profesión tan licita como las demás.