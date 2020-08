Fundación Cepsa y APRET, por la reincorporación laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad

La Fundación Cepsa ha visitado la sede de la `Asociación para la Prevención y Estudio de las Adicciones y Toxicomanías´-APRET en Almonte, para conocer con detalle el desarrollo del proyecto galardonado con los Premios al Valor Social 2019, denominado ‘Reincorpórate’.

El proyecto premiado ‘Reincorporate’, tiene como objetivo fomentar la incorporación social y laboral de mujeres en situación y/o riesgo de exclusión social (víctimas de violencia de género, ex drogodependientes, desempleadas en barrios marginales, etc), a través del acompañamiento y apoyo en el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales. Concretamente, desde la Asociación se diseña y orienta en diferentes itinerarios formativos y de inclusión social; se anima a las mujeres beneficiarias en la realización de su proyecto de promoción laboral; se desarrollan las capacidades de autonomía y empoderamiento personal y se potencian los hábitos formativos y de educación para la salud. Las acciones y actividades de este modelo de intervención, no se reducen a la acción con las personas ex adictas o en situación de desventaja social, sino que se amplía a otros colectivos creando un espacio de desarrollo y convivencia que garantiza un proceso de cambio positivo en las mujeres participantes.

La Asociación APRET es una entidad almonteña sin ánimo de lucro constituida en 1.990 que trabaja para prevenir la exclusión social en todos sus ámbitos, y en particular, en el de las drogodependencias y otras adicciones, incluyendo sus dos núcleos de población: El Rocío y Matalascañas.

Desde el momento de la entrega de los premios el pasado enero, la Fundación Cepsa mantiene contacto con las organizaciones galardonadas, interesándose por el desarrollo de los proyectos ganadores en particular y la labor de las entidades premiadas en general; en esta ocasión la responsable de la Fundación en Huelva, Teresa Millán, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de una beneficiaria del proyecto reconocido que recientemente se ha reincorporado al mundo laboral, Juani Periañez, que comentaba cómo este proyecto “ha supuesto una inyección de vida, volver a sentirme útil, desarrollar mis capacidades, ayudar a otros trabajando en y por mi comunidad”.

Para Millán, “la motivación hacia el cambio, la prevención, el aprendizaje de habilidades sociales, la educación para la salud y la formación y orientación sociolaboral son piezas clave de este programa que han hecho del proyecto “Reincorpórate” merecedor de uno de los galardones de la Fundación Cepsa.”

Por parte de APRET, María Espinosa, trabajadora social, y Rocío López, coordinadora del proyecto y educadora social, explicaban cómo “los Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa han permitido que la Asociación continúe con una línea de actuación ya iniciada y han supuesto un reto adicional por las condiciones actuales de la COVID; hay que continuar apoyando a los más necesitados que se han incrementado considerablemente en los últimos meses: más usuarias, nuevas prestaciones que gestionar, más formación y adaptación a las nuevas tecnologías, ha sido la tónica de estos meses”.

Con la visita a esta Asociación, la Fundación Cepsa cierra el ciclo de encuentros con las entidades ganadoras de los Premios al Valor Social 2019, en los que hay un acercamiento a los colectivos beneficiarios de cada proyecto ganador y se constata en primera persona las necesidades reales de integración e inclusión social.

Premios al Valor Social

Los Premios al Valor Social nacieron en Huelva en el año 2005. Su buena aceptación hizo que en años siguientes el resto de centros Cepsa se fuera sumando a la iniciativa, caso de Tenerife, Comunidad de Madrid, Campo de Gibraltar, Portugal, Colombia y Brasil.

Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de la Fundación Cepsa. El objetivo de estos galardones es apoyar a las personas, colectivos y sectores menos favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y cultural implicando a los profesionales de Cepsa, ya que todos los programas, proyectos o acciones que se presenten deberán venir de la mano de un empleado de Cepsa, quien se convierte así en “padrino o madrina solidari@” del proyecto.

La convocatoria de 2020 se abrirá el próximo día 9 de septiembre.