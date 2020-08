Alejandro Ramos: “Luchemos más por Huelva, que vivimos en un paraíso”

Alejandro Ramos es un joven periodista, actualmente en la Cadena Cope, que tiene un afán de superación digno de admiración. Desde que empezó a hacer sus prácticas antes de terminar su carrera de Ciencias de la Información, ha tocado todos los “palos”: prensa escrita, radio, televisión, redes sociales… Y la verdad es que se desenvuelve con toda soltura en cada una de ellos.

Los temas deportivos son los que más le gustan, aunque como buen periodista, se adapta perfectamente a todo tipo de información, tal y como lo deja patente actualmente en la Cadena Cope.

Ale es persona servicial, risueño, fiable, emprendedor, comprometido, ambicioso para sus proyectos, va por derecho, empático y con un buen futuro dentro de la profesión.

Me pongo en contacto con él para realizarle esta entrevista y accede encantado, por lo que comenzamos inmediatamente.

Alejandro, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Lo primero que se me viene a la mente sobre la situación que estamos viviendo, es lo histórica que es y que probablemente cambie el comportamiento y el pensamiento del mundo en general.

Cuando a las futuras generaciones le contemos que estuvimos prácticamente un año entero, y ojalá sea solo eso, viviendo con mascarillas, no debiendo saludarnos abrazándonos o besándonos y que los principales pactos entre las fuerzas políticas se firmaban en lugar de con un apretón de manos con un choque de codos, probablemente no se lo crean pero es que existe tantísima incertidumbre o miedo por el futuro, que también es probable que este sea el mundo que ellos conozcan.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Mi día a día durante el confinamiento lo pasé en casa con mis padres, mi hermano y mi perro. Y resalto al perro porque el pobre animal era el reclamo de los integrantes de la familia como vía de escape para poder sacarlo a pasear y pisar la calle. Fue el que mejor se lo pasó sin duda alguna.

Por suerte no sufrí ningún parón laboralmente porque en la radio pedí, por prevención en casa, poder teletrabajar y seguía haciendo mi jornada laboral desde mi habitación con aparatos que me conectaban con mi compañero técnico y seguía emitiendo desde casa. La cantidad de aparatos conectados al ordenador hacían que pareciese que estaba como en una radio ilegal.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

Creo que este bicho ha llegado para quedarse y el mundo se ha puesto en alerta y concienciado de aspectos tan básicos como son el hecho de lavarnos las manos constantemente o ser algo más “higiénicos” para intentar protegernos, no solo del virus, sino de cualquier otra enfermedad aunque, si pienso optimistamente en la ciencia, en cuanto llegue la ansiada vacuna y algún medicamento, el virus será o por lo menos eso espero, algo menor.

En cuanto a la comunicación ya hemos visto el salto exponencial de los medios. Programas con millones de audiencias hechos desde casa, ruedas de prensa telemáticas, cursos y clases virtuales que, a buen seguro, sí que han llegado para quedarse. Y cuanto antes lo aceptemos, será mejor para todos aunque nos suene chocante en algunas ocasiones.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Por mi no he llegado a pasar miedo, ni en casa, porque fuimos responsables y estábamos muy concienciados con lo que estaba y está sucediendo. Miedo literal no porque pienso que no nos debe coartar de hacer nuestra vida aunque sí le debemos tener respeto, por supuesto. Durante el confinamiento sufrí muchísimo por mi abuela porque es persona de riesgo, viuda y vive sola y no podíamos tener ningún contacto con ella más que dejarle la compra en el ascensor o hablar por teléfono.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Me gustaría saber qué voy a cenar hoy como para poder pensar en el futuro José Luís, jajajaja

Me encantaría mantener el empleo que tengo actualmente en Cope porque me fascina la radio y me siento cómodo en esos estudios. Aún así, soy un culo inquieto, como se suele decir, y seguiré con mi amigo Dani Montero retransmitiendo los partidos del Recre aunque sea como hobby en la plataforma web Spiker Sports que creamos y, aunque no nos lucrásemos ni consiguiésemos dinero, es algo que hacemos porque realmente nos gusta y, lo más importante, nos lo pasamos bomba.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos cinco meses que llevamos pandémicos?

Sin duda alguna viajar. Y eso que tengo cierto respeto a los aviones pero de hace 3 o 4 años hasta este 2020 he viajado mucho, tanto con mi familia como con mi novia, y el hecho de no poder salir, ni a una simple escapada a cualquier ciudad española por los rebrotes que está habiendo, es algo que echo bastante de menos y, por lo que se antoja, por desgracia seguiré durante bastante tiempo con la misma sensación.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

Desterrando a aquellos que pregonan que “Huelva no tiene nada” o “Huelva no tiene nada que ver”. Bromas aparte pienso que nuestros políticos, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación, como en la Junta de Andalucía como en Subdelegación del Gobierno así como en las Cortes no luchan por Huelva como debieran.

Quizá estén leyendo y me odien pero Huelva no puede tener unas infraestructuras del siglo XIX. En cualquier país occidental es inconcebible que para hacer algo menos de 100 kms se tarde en tren 1 hora y media. ¿Cómo le planteamos a una persona extranjera que aterrice en Sevilla o en Faro que se coja un autobús para recorrer esa distancia? ¿O cómo le decimos que, si coge un tren, existe una alta probabilidad de que se quede parado a mitad de camino y el resto lo tengan que hacer en bus?

No hace falta vender Huelva, el que ha pisado Huelva sabe lo que aquí disfrutamos de la diversidad paisajística, tanto en la sierra como en la costa; de una luz impresionante y de una gastronomía que quita el sentío para ponernos “como a nadie le importa”, como tú bien dices.

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

Muy fea se tiene que poner la cosa como para que nos confinen porque creo que sería una estocada de muerte para la economía y dejaría a cientos de miles de personas en la mismísima cuneta. Aún así, los números hablan por sí solos y los rebrotes están ahí. El virus sigue moviéndose cada vez más y no veo muy lejano que podamos regresar, en algunas ciudades o municipios, a algunas de las famosas fases en las que estuvimos allá por el mes de mayo en el que tendremos que echar mano de la ropa deportiva para poder salir a la calle a apuntarnos a la famosa tendencia del running.

¿Cómo ves la situación del Recreativo?

Difícil. Por lo deportivo y por lo extradeportivo. Actualmente hay un nivel altísimo en la categoría y ese ansiado ascenso que deseamos todos los recreativistas lo veo algo lejano.

Lo que sí veo cercano y más palpable es la estabilidad que rodea al club. Es evidente que la entrada del Ayuntamiento ha dado ese sustento económico necesario no, vital para el club que tenía hecha la esquela no hace muchos años y que ahora funciona regularmente como cualquier empresa futbolística. Espero que podamos entrar no muy tarde en los estadios y vivir una temporada bonita pero creo que el recreativista debe hacerse a la idea y yo el primero, que el ascenso al fútbol profesional no es cuestión de horas.

Estamos llegando al final, cualquier otra otra cosa que quieras decir, es el momento

Me gustaría agradecerte el haber pensado en mí para hacer esta entrevista porque te aprecio y te tengo como referente en el periodismo onubense. A los valientes y curiosos lectores que se hayan puesto manos a la obra con esta entrevista les diría que fueran responsables, que no salgamos en las noticias por haber hecho el cafre en los botellones por haber sido irresponsables sino por tener la fama que tenemos ahora a nivel andaluz siendo la provincia con menos casos. Y que luchemos más por Huelva, que vivimos en un paraíso.