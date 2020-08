José Luis Mora: “No veo claro que los médicos estén psicológicamente preparados para vivir la dureza de una nueva ola”

“Quien tiene un amigo, tiene un tesoro”. Así reza el refrán y así es. Y hoy se asoma a esta vuestra sección una de esas personas que conforma la “familia que uno elige”. Me estoy refiriendo al prestigioso y polifacético doctor José Luis Mora Castaño, un ´choquero´ de pura cepa que ejerce su profesión en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva De La Serena.

Por este motivo no coincidimos con la asiduidad que me gustaría, pero cuando así acontece, como ha ocurrido estos días, es todo un placer. Quedamos en vernos en El Portil, donde está pasando unos días con su madre Pepita Castaño y con su hermana Cristina, también médico y que ejerce de pediatra en Aljaraque.

Lo vi venir, mientras lo esperaba sentado en la cafetería Metropol, y se me vino a la retina la imagen de su progenitor al que tuve la fortuna de tener como amigo. Alto, con ese aire de bonachón, sus mismos gestos, pero mucho más delgado.

Por eso, tras saludarnos mi primera pregunta era de obligado cumplimiento: Te veo fino, vamos…. para jugar en el Recre ¿Cuántos kilos has perdido y que has hecho?

-Jajaja ¡Estoy poniéndome en forma, estoy esperando la llamada del Decano, aunque sea para enfundarme el disfraz del abuelo! Jajaja

Pues he perdido 48 kg desde que el 28 de enero decidiera someterme a una reducción de estómago por endoscopia, llamada “Método Apollo”. Mi tremenda obesidad ya se había convertido en un grave problema de salud y tenía que apostar por mi vida.

Entiendo que será por aquello de ADN, pero cada vez que te veo, me acuerdo de tu padre, sois tan iguales en todo… Incluso escogiste su misma profesión ¿Por qué te decantas por la medicina?

-Pues como bien dices, eso debe ir en el ADN. Yo, y tú lo sabes bien, tuve la suerte por tener de padre a uno de los mejores médicos de Huelva. Ver su entrega y dedicación por sus pacientes era tan bonito que era difícil para mí no querer seguir sus pasos. Tuve la desgracia de perderlo muy pronto, pero sé que mucho de él está impregnando mi quehacer diario en esta bendita profesión.

Tras la crisis de la covid, el sector sanitario es el mejor valorado de los españoles. Cosa lógica ya que habéis puesto vuestra salud en favor de los demás. De hecho, tú te contagiaste ¿Cómo lo pasaste y cómo fue el volver a trabajar?

-Bueno realmente no te puedo confirmar si lo tuve o no, ya que fue en esos momentos en los que las pruebas brillaban por su ausencia. Al estar recién intervenido me encontraba de baja y tan sólo tuve que aislarme, cosa realmente complicada cuando tienes un hijo de 4 años y una mujer, también medico haciendo guardias de 24 horas, pero como tanta gente salimos adelante. Volver a trabajar, y más después de una baja prolongada, era la pieza que le faltaba al puzle de mi vida para estar completa. Dicen que el trabajo dignifica al hombre y yo además añado que cada uno de nosotros tenemos que dignificar nuestro trabajo.

¿Están los hospitales mejor preparados en caso de una nueva ola y los médicos psicológicamente para afrontarlo?

-Quiero creer que los hospitales sí están mejor preparados, lo que no tengo tan claro es que mis compañeros estén preparados psicológicamente para vivir la dureza de una nueva ola.

Por aquello que yo también soy cocinilla, te vengo siguiendo por las redes sociales y he observado que, cuando cuelgas la bata del hospital, te pones el delantal y te metes entre fogones y subes unas recetas que…ufff ¿siempre te ha gustado la cocina o se debe a que hora quieres comer más sano?

-Mi apuesta por la vida no ha sido sólo la operación sino que he cambiado todos mis hábitos, viendo este cambio como un valor añadido a mi vida y no como una renuncia a lo que antes me gustaba. Yo he sido cocinillas siempre, de hecho nunca me llevé un taper de mi madre mientras estudiaba la carrera, ¡y eso que mi madre cocina genial! La diferencia es que mis comidas antes eran muy grasas y ahora son vistosas, ricas y saludables. Tras la reducción de estómago decidí abrir un perfil de Instagram (@mi_metodo_apollo) donde cuento mi experiencia y donde cuelgo las recetas para que otras personas en mi misma situación vean que comer sano no tiene porqué ser pollo plancha y lechuga.

Y siguiendo con tus hobbies, de momento has tenido dos grandes éxitos con tus libros de poemas. ¿te has pensado publicar un recetario de cocina?

-¡Quién sabe! ¡Son muchos los seguidores que me lo están solicitando y tú sabes que yo soy muy enreda.

Con lo ´choquero´ que eres ¿cómo llevas lo de vivir en la distancia?

-Siempre es duro estar lejos de la tierra que te vio crecer, donde forjaste tus cimientos y donde se encuentra tu familia, pero he de reconocer que en Extremadura he encontrado un nuevo hogar, una nueva familia y gente maravillosa con la que compartir mi vida. Ahora Huelva se ha convertido en mi remanso de paz y mi recarga de energía.

Por cierto, tu hijo Diego, aunque es pequeño aún ¿Por qué equipo se decanta Recre o Villanovense?

-Pues a mi hijo le voy a volver loco, porque esto de tener un padre del Recre que vive en Don Benito pero es socio del Villanovense, no hay por donde cogerlo. Tengo una deuda pendiente que es llevarle al Nuevo Colombino para que se empape de la historia del fútbol español.

Hablando del Recre y como sé que lo sigues ¿te gusta la plantilla que están formando y ves arrancando La Liga en 2ª B?

-Es una situación tremendamente complicada. Esta temporada recientemente concluida ha descafeinado tanto la competición que esperemos no vivir otra igual. Soy optimista con la plantilla que está confeccionando en Recre, ojalá pronto estemos en categorías superiores como merecemos por historia y masa social. Este año además volveré a ver al Recre en Don Benito y en Villanueva de la Serena, con el consiguiente pique con mis paisanos extremeños.