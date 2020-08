La AUGC exige pruebas de Covid-19 para todo el acuartelamiento de Isla Cristina y sus familias

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado en un escrito presentado ante la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva que se realicen las pruebas de coronavirus a todos los guardias civiles del puesto de Isla Cristina y también a sus familias.

La petición de la AUGC llega después de que se confirmara el positivo por Covid-19 de uno de los agentes que presta servicio en el cuartel isleño y que ha obligado a la desinfección de las instalaciones.

Según relata la Asociación en su escrito, “tenemos conocimiento de que no se van a realizar pruebas a toda la Unidad sino solo a los que han tenido contacto directo con el compañero afectado, y que se encuentran aislados, algo que nos parece ilógico, toda vez que se están realizando pruebas a personal de discotecas, bares, instalaciones, eventos familiares, residenciales, en cuanto existe algún positivo. No entendemos por qué no se pueden realizar a todos los guardias civiles del Puesto de Isla Cristina“.

Según advierte el escrito, “si no se realizan pruebas a toda la Unidad y a todos los contactos que haya tenido este compañero, puede ser un posible de contagio, porque no cabe duda que dentro de la plantilla habrá tenido contacto con casi toda la Unidad, y que, salvo casos aislados, todo el resto estará realizando servicio así como atendiendo a ciudadanos cuando presenten denuncias en el acuartelamiento o en su contacto diario con la población, sin olvidar que la población isleña es una zona de veraneo en la que residen muchos turistas de otras provincias y que es mucho más peligroso que si fuera una población pequeñas y aislada”.

En el escrito, la AUGC considera necesario que los servicios médicos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva insten a los correspondientes organismos de la Junta de Andalucía para que todos los guardias civiles y sus familias sean sometidos a pruebas para detectar si están infectados o no”. Y consideran necesaria la labor de los rastreadores para saber las personas con las que ha tenido contacto en el ámbito familiar y laboral.

La AUGC advierte que “los guardias civiles no deben ser discriminados en la realización de las pruebas Covid-19“.

Y comparan esta situación con casos sonados (por ejemplo discotecas) en los que las autoridades realizan de forma masiva estos análisis preventivos. Y lo hacen a los que han tenido contacto con el positivo y los aíslan. Por eso, subrayan, “no entienden los familiares y guardias civiles de Isla Cristina que no se las realicen a ellos y no se les dé el mismo trato que al resto de los ciudadanos”.

La AUGC solicita que se dé información a todos los guardias civiles de la Unidad isleña sobre las medidas que se han tomado o vayan a tomar “en defensa de su salud, la de sus familiares y ciudadanos”.

La Asociación advierte en su petición que los guardias civiles son personal básico para la actuación en estos momentos y claves para la seguridad del ciudadano.