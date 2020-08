UGT denuncia que la atención primaria está al borde del colapso

El sindicato UGT ha denunciado que la atención primaria sanitaria se encuentra en un punto cercano al colapso debido a distintas situaciones que han querido señalar como el hecho de la existencia de listas de espera para llamadas telefónicas, la falta de rastreadores, la inexistencia de circuitos COVID, el cierre de centros de salud o la no sustitución de personal de gestión y servicios. Todo ello con mismo personal, o menos, por las vacaciones.

Un hecho que se ha querido constatar afirmando que no se contrata a nadie para hacer las funciones de rastreo; algo que han calificado como rotundamente falso el hecho de que existan más de 8 mil rastreadores en Andalucía.

También se ha querido destacar que en algunos centros se plantean pagar con Atención Continuada a los enfermeros que quieran quedarse después de su turno para poder sacar el trabajo pendiente adelante, mientras tanto ese mismo distrito anuncia que “intentará hacer un curso de rastreadores a voluntarios”.

Respecto al Personal de Administración no es menor la situación y recuerdan que están soportando fuertes presiones de los/as usuarios/as que muestran su malestar por tener que ser atendidos mediante llamadas telefónicas y en muchas ocasiones se producen situaciones delicadas al pagarlo con este personal, que por otro lado son a los que menos sustituyen . Además de tener que responsabilizarse ellos en muchas ocasiones de hacer “triage” en los centros, con enfrentamientos diarios con los usuarios.

Desde el sindicato se afirma que desde la Consejería no paran de decir que “se está contratando más personal que otros años” y los profesionales preguntan que dónde están, ya que cada vez tienen más tareas y menos profesionales. Por ello, UGT exige que se tomen medidas contundentes para mejorar la vía de entrada al sistema sanitario y que se dote a la Atención Primaria de medios para poder frenar este desastre.