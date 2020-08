Las restricciones marcan el Rocío Chico 2020: “El mayor consuelo es tener a la Virgen con nosotros”

La Virgen del Rocío siempre ha sido la primera puerta a la que han llamado los almonteños cuando han tenido dificultades. Sequías, hambrunas o enfermedades son algunos de los motivos por los cuales los almonteños se acogen históricamente a su patrona.

Sin embargo, sobre ellos destaca uno por encima de todos: la expulsión allá por el año 1813 del ejército francés comandado por Napoleón; que de no haberse producido, hubiera supuesto la aniquilación del pueblo onubense.

Por ello, cada año durante el mes de agosto se celebra lo que se conoce como ‘Rocío Chico‘. Un Voto de acción de gracias que realizaron los antepasados de los almonteños en honor a la Virgen por su intervención directa ante las distintas plegarias y ruegos contra los invasores.

Sin embargo, este año todo es diferente: el enclave, la participación y hasta el aspecto que luce la Blanca Paloma, que amaneció como Pastora de manera extraordinaria el pasado domingo para celebrar una fiesta atípica y cargada de emoción por todos los momentos que atraviesa la sociedad a causa de la Covid-19.

“El mayor consuelo que podemos tener en estos momentos es tener a la Virgen del Rocío con nosotros” afirma con sentimiento Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte.

Una situación atípica que se ha dado por culpa del virus pero que ha regalado a su pueblo estampas inéditas y numerosos momentos que quedarán grabados por siempre en la retina de todos los almonteños; ya que la última vez que se celebró esta festividad en el pueblo de Almonte fue en 1963, cuando se trasladó a la Virgen con motivo del inicio de las obras del actual Santuario del Rocío.

Más restricciones pero también más despliegue técnico para los fieles

Un Rocío Chico que se celebrará con limitación de aforo, pantallas y megafonía para intentar, pese a las restricciones impuestas por la Covid-19, llegar al máximo posible de personas.

“Ya durante el pasado Pentecostés fueron muchas las personas que nos trasladaron que a pesar de lo diferente que había sido todo, lo habían interiorizado y vivido con intensidad; y eso es lo que estamos intentando hacer durante este Rocío Chico, que es mucho más limitado; tanto en su duración como en su movilidad”, añade Santiago Padilla a diariodehuelva.es.

Del mismo modo, Padilla ha explicado que los cultos no serán a puerta cerrada, como los del pasado Pentecostés, pero sí con el aforo limitado de la Parroquia de la Asunción, que es de 150 personas.

Además, durante el triduo no habrá coros invitados y el acompañamiento musical estará a cargo de la escuela de tamborileros de la Hermandad Matriz.

“Hay que seguir apelando a la responsabilidad. Los almonteños en general han sido muy observadores respecto a las normas que se han impuesto y el virus no ha pasado. Estuvimos un tiempo encerrados y si no somos responsables, no sé como vamos a afrontar los próximos meses. Debemos ser solidarios“, recuerda el presidente de la Matriz ante las distintas restricciones impuestas con motivo de preservar la salud de los fieles.

Sin olvidarnos de las redes sociales y del canal de Youtube de la hermandad, que emiten en directo cada acto de celebración desde la pasada romería. Un despliegue técnico sin precedentes para poder facilitar el encuentro de la Divina Pastora con sus fieles.

Una labor solidaria que no cesa

Sin embargo, a pesar de la dificultad que implica celebrar actos y efemérides bajo las restricciones impuestas por culpa de la pandemia que asola a la sociedad, la Hermandad no se detiene ante nada ni ante nadie.

“Tenemos muchos frentes abiertos. Vivimos una situación que nos ha obligado a paralizar algunas de las actividades que la hermandad tenía previsto realizar pero estamos involucrados en muchos proyectos que nos tienen muy ocupados; donde se encuentra la acción social. La Hermandad Matriz es cauce de la solidaridad de los almonteños y seguimos trabajando de forma continua para atender las necesidades de los vecinos y de las personas”, concluye Santiago.

El obispo de Huelva cerrará los actos en la Asunción

Como colofón a esta serie de cultos religiosos, el recién nombrado obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra presidirá este miércoles, a las 10.00 horas, la Solemne Función del Voto en la parroquia de la Asunción de Almonte; la cuál estará amenizada por el Coro de la Hermandad Matriz. Asimismo, la hermandad ha indicado que “por primera vez” se instalarán unas pantallas dentro de la ermita para seguir la correspondiente celebración.

Los cultos de este Rocío Chico marcado por la pandemia del Covid-19 finalizarán con la procesión eucarística por el interior del templo parroquial.