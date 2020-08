Dani Fernández, el rap que salta al vacío de la crítica social con ‘Praxis’

La música y la inspiración corre por sus venas. Y no es algo de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás con ‘Terapia de Xoke’ (su primer álbum discográfico); o incluso desde mucho más atrás.

Dani Fernández (Huelva, 09-09-1992) empezó a escribir sus primeras letras con 15 años y sólo tres años después se subió por primera vez a un escenario como corista de un amigo suyo. El resto de la historia es un camino de trabajo y de amor por la música (su música) que le ha llevado hasta el lugar que nos encontramos hoy en día: su segundo trabajo discográfico titulado ‘Praxis’.

‘Praxis’ es un canto a la crítica social pero también a los diferentes proyectos que quedan en el aire y a los que nunca le encontramos el tiempo suficiente para llevarlos a cabo. Algo que no ha sucedido con este proyecto que ve la luz y que ha provocado un salto cualitativo en él y en todos los que le rodean. Así que hablamos con Dani Fernández para que nos cuente un poco más sobre este trabajo tan fascinante.

P- Daniel, ¿ Cómo surge ‘Praxis’?

R- Este trabajo comenzó a gestarse en febrero. Miguel Morano, de DHW Beatz (que es el productor) y yo siempre habíamos tenido en mente hacer un trabajo de este tipo con este tipo de reivindicaciones y demás pero nunca habíamos encontrado el momento. Además se quedó todo un poco parado porque nos pilló el confinamiento pero sin embargo nos ayudó bastante a darle una vuelta a la crítica y a la idea principal que teníamos; inclusive a incorporar a más gente en el proyecto como es el caso de Juan Pinilla.

El hecho de que este trabajo sea todo de producción propia nos ha facilitado todo mucho más y nos ha regalado más comodidad para poder completarlo durante el confinamiento.

P- ¿En qué momento surge la idea de hacer este disco tan reivindicativo?

R- Yo llevo muchos años haciendo este tipo de letras pero siempre como canciones sueltas. Nunca lo tuve como un mensaje tan continuado. Y pensamos que si hacíamos esto de forma independiente podíamos hacer un disco donde todo tuviera un sentido y así están ordenadas las canciones. De ahí el nombre de ‘Praxis’.

P- ¿Crees que esta industria donde todo es tan comercial caben mensajes tan directos?

R- Es complicado. Como bien has dicho, la industria se ha comercializado demasiado. No está mal porque hasta cierto punto, los artistas deben vivir de su arte pero pienso que la música o el arte sin mensaje es propaganda. Entiendo que hay gente que hace música para divertirse pero pienso que la música debe tener un mensaje. Más allá de que tenga cabida o no, pensamos que era necesario y una responsabilidad. Hay que cuidar también mucho el mensaje.

P- De todos los artistas que escuchas, ¿cuáles son tus referentes?

R- Dentro del rap, Tote King. Sin duda. Después dentro de la música hay varios como Ismael Serrano o Juan Carlos Aragón, al que dejo varias referencias en este disco. Pienso que a pesar de lo que puede pensar la gente, el carnaval está muy ligado al rap ya que ambos comparten la reivindicación y la crítica. Ambos son la voz del pueblo.

P- Dani Fernández lucha por el rap. ¿Crees que en Huelva tiene cultura del rap?

R- Huelva, a pesar de lo que la gente piensa porque no nos lo han enseñado así, es casi cuna del rap en España. Aquí estuvo Punto final cuando no había nada en España. Antes éramos un grupo muy cerrado y hoy en día ha crecido la pasión por el rap muchísimo. Hay muchos jóvenes que hay un trabajo buenísimo hecho por ellos mismos debido a que en los últimos años ha aumentado muchísimo la oferta y el panorama musical en nuestra ciudad.

Huelva está creciendo mucho en ese aspecto aunque seguimos cargando sobre nuestros hombros con unos estereotipos relacionados con un ambiente marginal y con cosas que no son así. Si nos detuviéramos en ver realmente lo que nos rodea, nos sorprenderíamos.

P- Para ir cerrando, y regresando al tema del disco, ¿de quién te acuerdas con este trabajo?

R- El disco es algo que me debía a mí mismo pero no podría dejar atrás a mis padres, que han aguantado muchísimo durante estos años. A compañeros y compañeras que han estado siempre ahí, como Beni e Inma y por supuesto Migue. Sin su trabajo esto hubiera sido imposible. Él dice que este trabajo es un 50% – 50% pero yo pienso que es en realidad un 70% (suyo) – 30% (mío). Es una pieza fundamental.

P- ¿Crees que este trabajo te va a permitir dar un paso más?

R- En cuanto a calidad musical hemos dado muchísimos pasos más allá. Teníamos varios conciertos cerrados pero con el tema del Covid-19 los hemos cancelado. Además, sacamos copias en físico y han volado, jamás lo hubiéramos imaginado.

Pero donde realmente lo vamos a ver es con los videoclips, ya que por desgracia hoy en día, sacar un disco sin videoclip es inútil. Lo normal es sacar seis o siete videoclips y después sacar el disco y nosotros lo hemos hecho a la inversa. Ahí veremos realmente a dónde podemos llegar.

Muchas gracias por tu tiempo Daniel. Muchísima suerte en el futuro.