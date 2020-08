Miguel Ángel del Pino, un histórico canterano, ve complicado el inicio de la temporada en La Liga del Recre

Ahora que acaba de arrancar la pretemporada en el Real Club Recreativo de Huelva solo se habla de fichajes, nada se dice de otras tácticas, de otras estrategias, de otros cambios. Se obvia la desastrosa temporada pasada que de no ser porque la RFEF decidió dar por finalizada por el tema del coronavirus, podía haber finalizado con la entidad albiazul en 3º división, pese al gran presupuesto gastado en confeccionar el plantel. Y por supuesto no se habla de canteranos.

Cierto es que en el conjunto albiazul siempre ha habido presencia de canteranos. Pero también que pocas veces se les ha dado la oportunidad de demostrar su valía, teniendo que hacer las maletas y salir fuera de Huelva para triunfar.

Todo este preámbulo viene porque esta semana se asoma a esta vuestra sección un ilustre canterano. Un hombre callado, fiel y cumplidor; y sobre todo ¨Güena Gente¨. Uno de los futbolistas que debería estar en la historia del club con letras doradas, ya que junto a Jesús Vázquez es el jugador que más temporadas ha vestido la camiseta albiazul.

Me estoy refiriendo al amigo Miguel Ángel del Pino Gómez, con el que hemos quedado en una terraza de El Portil, para tomar un café y rememorar su pasado como albiazul.

¿Cuándo empieza tu pasión por el futbol y como llegas al Recre?

-Ufff, yo creo que nací gustándome el fútbol. Desde muy pequeño siempre se me veía en mi barriada de Las Colonias pegando patadas a la pelota y mi ilusión era jugar con los mayores. Me encantaba irme con ellos al campo de ´Los Corchos´, que estaba ubicado en el inicio hacia el puente de Punta que era donde jugábamos por aquellos entonces. Ahí me vio Pedro Martín Jiménez y me fichó para jugar en ¨La Cinta¨ que fue mi primer equipo y como se hizo filial del Recre, de su mano llegué a los infantiles y fui pasando por todas las categorías hasta llegar al primer equipo. Sin duda, ya ha llovido desde entonces, ya que yo tendría diez años y voy a cumplir sesenta, pero no olvido lo afortunado que fui, haciendo lo que me gustaba y defendiendo la camiseta del equipo de mi ciudad.

¿Tu padre era igual como los actuales que seguían a los hijos por todos los campos de fútbol?

-No, mi padre no es como los de ahora que empujan y meten presión a los hijos para que hagan carrera como futbolista. Él disfrutaba viéndome feliz. Yo iba solo desde Las Colonias a La Orden que era donde entrenábamos y en el camino recogía a Manuel Juan Limón que vivía en Boza y subíamos juntos. Llegábamos cansados…jejeje pues para un niño era una distancia considerable. Eso sí, aunque mi padre no me acompañaba, sabía que iba a verme a jugar, pero se escondía para que no lo viera.

En 22 temporadas que estuviste en el equipo más vetusto del país ¿marcaste muchos goles?

-Yo era goleador en los juveniles; entonces jugaba de extremo izquierdo y teníamos muy buen equipo. Estaba el ´Tangui´ Juanma y mi primo el ´Zoya´, entre otros; pero el que hacía los goles era yo. Hasta que llegó en marzo del 81 Jesús Arangure para sustituir a Roque Olsen y como era ´amarrategui´ vio en mí otras cualidades y decidió atrasar mi posición y ahí se acabó mi faceta goleadora. Fíjate mi debut con el primer equipo fue en Sabadell con Olsen en el banquillo y la delantera fue Antonio Zambrano, Aitor Aguirre y yo.

Hablando de tu debut ¿Cuándo llegaste al vestuario quienes eran las vacas sagradas y quien te acogió mejor?

-Recuerdo que había mucho recreativismo y gente importante, como Isabelo, Romero y Claudio Arazola entre otros. Pero al que le tengo un gran afecto es a Claudio, pues me acogió con mucho cariño, era un crack, siempre me arropó. Al igual que Emilio de la Riva y Pancho, el masajista, que me trataba como a un hijo.

En lo humano te quedas con Arazola ¿y en lo deportivo?

–En tantas temporadas he visto muchos y buenos jugadores. Ramón era un fenómeno, Luzardo y Alzugaray en la época de Víctor Esparrago en el banquillo deslumbraban con su juego.

En cuanto a gente de Huelva y durante tu etapa de jugador ¿con quién te quedas?

-Sin lugar a duda los mejores jugadores que han nacido en Huelva, al menos para mí y durante mi estancia en el decano, han sido Joaquin y Antonio Zambrano, espectaculares ambos. También hubo jugadores que han sido buenísimos como Cepeda, Melo, Manolo Zambrano, Vicente y Toledano. Mejor lo dejo porque de seguro que alguno se queda en el tintero y no quiero que se me enfade nadie.

La cantera ¿Qué pasa que nadie es profeta en su tierra?

– Uffff, es que Huelva es muy exigente, se pasa del todo al nada en cuestión de minutos y siempre se le exige más que a cualquiera que viene de fuera. Yo he visto llegar canteranos de otros equipos que eran peores que los nuestros y se les encumbraban y les daban más minutos. Aunque al final los que sacaban las castañas del fuego eran los de Huelva. Creo que eso pasa en todos sitios.

¿Tú no tuviste ocasión de jugar fuera?

-Yo tan solo jugué un año en el San Fernando y fue porque hice allí el servicio militar, pero sí que hubo equipos interesados en mí. Recuerdo que Milosevic se interesó por mi para llevarme al Cádiz y Buenaventura quiso llevarme al Betis. También vinieron a verme Sevilla y Valencia. Con el Burgos tuve casi firmado un contrato por dos temporadas, pero pudo mi sentimiento recreativista. Estoy convencido que de haber sido en estos tiempos, que existe la figura del representante que antes no había tantos, seguro que hubiese cambiado de aires.

Siendo como fuiste un hombre de club y que estuviste tantos años defendiendo la camiseta ¿nunca te ofrecieron un puesto dentro de la entidad?

-La verdad es que no. Yo salí y tal como salí: adiós y adiós y nunca me mencionaron esa posibilidad. Cierto es que mi hija hace pocos años trabajó en las oficinas, pero fíjate lo que son las cosas, que yo me enteré cuando ya estaba dentro y por la prensa.

Hemos hablado de entrenadores y jugadores, supongo que también conocerías a muchos presidentes.

-Cuando llegué al primer equipo estaba Pepe Martínez Oliva, pero estuvo muy poco tiempo. Me demostró que era un ´peazo´ de persona y de ser humano. También coincidí con Juan A. Andivia, José Antonio Muñoz Lozano, Toni Mancheño y algunos más. Pero me quedo con los que te he nombrado.

En tantas temporadas, supongo que habrá recuerdos buenos y malos ¿con cuales te quedas?

-Lo mejor sin la menor duda es el orgullo de haber vestido la camiseta del equipo de mis amores y las dos temporadas con Víctor Esparrago en el banquillo. Tampoco olvidar aquellos Trofeos Colombinos que eran espectaculares y en los que me pude enfrentar a grandes equipos como: Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Manchester City, Botafogo, Nottingham Forest y Flamengo entre otros. Pero la mayoría de mi carrera coincidió desgraciadamente con épocas de vacas flacas. Yo llegué en el peor momento, pues acababa el equipo de descender de primera y la entidad entró en un caos deportivo y sobre todo financiero. En pocos años el equipo se encerró por falta de pago. En fin, que me tocó vivir momentos muy duros para el Recreativo.

En esa época mala ¿llegaste a pensar en la desaparición del club?

-No, porque veía mucho recreativismo. Aunque aficionados eran relativamente pocos, unos tres mil, no es menos cierto que lucharon todos para que la entidad se mantuviera. Recuerdo que se constituyó la célebre mesa de salvación, en fin, que nunca pensé en que el club desapareciera.

¿Cuántos años llevaste el brazalete de capitán?

-No lo recuerdo, pero varios

¿Añoras el viejo Colombino y el ambiente que se vivía en la previa de los partidos?

-Hombre, no tiene nada que ver un estadio con otro. El ambiente a fútbol, las tertulias en los bares que se respiraba en la Isla Chica cada quince días, eso es inenarrable. El actual es mejor, más nuevo y con más aforo; pero más frio, me gustaba más el viejo Colombino.

¿Crees que la dinastía futbolística seguirá en tu casa? Pues tú nieto Lucas tiene a su padre jugando en el Recre y su abuelo hizo lo propio.

-No sé, yo no me meto mucho en eso. Es verdad que le gusta jugar con la pelota, pero como vivió unos años en Israel, le oigo hablar más de tenis que de fútbol. El tiempo dirá que es muy chico, tiene cinco años. Aunque yo con esa edad ya me iba a pegar patadas a un balón con los mayores.

Para terminar, habrás leído estos días que la RFEF está estudiando cómo lograr todas las garantías sanitarias y jurídicas para los futbolistas, especialmente en 2ª B y Tercera ¿Crees que como está evolucionando la pandemia veremos fútbol la próxima temporada?

-Veo el panorama bastante gris, ya que no quiero decir negro. La situación es bastante complicada y entiendo que al considerar que no son profesionales, no le van apoyar al no haber el parné de las televisiones de por medio. De todas formas, va a depender de como evolucione la pandemia y si los partidos serán con publico o a puerta cerrada. Hay que esperar pero veo complicado el inicio de la temporada en octubre como se pretende.

Deciros mis queridos lectores que nuestra conversación se alargó bastante más y pude compartir muchas más anécdotas. Pero…..