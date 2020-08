Francisco J. Urreta: “La vida cambiará con menos libertades y manejada por los políticos” 

Mis mejores recuerdos deportivos son muchos, te contaré algunos, como mi victoria en Huelva en Estadio Colombino antiguo, contra el Campeón de España Raúl Añón; cuando me proclame Campeón de Andalucía en Sevilla; vencer por KO al Campeón de Aragon en los Campeonatos de España en el Gran Price de Barcelona… Asimismo

bajar de las 3 horas en marathon, que como bien sabes son 42.195 metros, y eso con 48 años…

Ganar dos Trofeos el mismo día, uno en una carrera de fondo en Gibraleón y la misma noche otro trofeo en la Milla de Punta Umbria…

Ganar el Campeonato de España de la Armada 2 veces, una en El Ferrol y otra en San Fernando.

Los peores fueron la derrota injusta en Almería y Barcelona contra los Campeones de España, Barrilado y Nin.

Otra derrota injusta, contra e ídolo local Gutiérrez, en Córdoba, en mi primer Campeonato de Andalucía, por culpa de un arbitro medroso y casero.

Paco, estamos llegando al final de esta entrevista ¿quieres añadir algo más?

Pues que me gustaría que mi Recre subiera a primera, que volvieran las veladas de boxeo en Huelva que hubieran más carreras en la capital.

Que las Autoridades Deportivas no se olviden de los deportistas veteranos y se los recuerden con apoyo y homenajes, y por último quiero a titulo individual, ya que no existen competiciones oficiales, correr algunas carreras por mi cuenta, como La Nocturna de Huelva, La Vuelta a Huelva, La Nocturna de La Rábida, y veremos si alguna más, por lo que invito a todo aquel que quiera apuntarse, si no es así, la correría solo.

Lo que decía anteriormente, es un obseso del deporte. Paco, que me lo he pasado muy bien con lo que nos has estado contando y que sigas así, tal y como eres y te gusta ser, y si no se apunta nadie a acompañarte en tus carreras, pues adelante, tú solo.