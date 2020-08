Pepe España: “En el confinamiento cada vez que encendía la tele era para cabrearme”

Para mí es una auténtica gozada charlar haciéndole una entrevista a Pepe España, al cual conozco desde que llegué a Huelva y puedo decir que es uno de los buenos amigos que tengo, aunque no nos veamos todo lo que nos gustaría

Pepe, aparte de ser un excelente empresario, es de lo más polifacético, de tal manera, lo recuerdo en una murga del carnaval Colombino, de rociero de pecador y desde luego en la cantidad de navidades que hemos vivido juntos, con nuestras respectivas familias. Obviamente los aficionados al Recreativo de Huelva, lo recordarán como presidente del Decano, de cuya aventura para entrar la tengo en la mente todavia y como se produjo. Fue tentado por el Partido Andalucista para que fuera candidato a la alcaldía de la capital, aunque no acepto la propuesta.

Fue clave, más bien vital en el lanzamiento a altos niveles de la empresa familiar “Hierros Antonio España e hijos” y estuvo también relacionado con el mundo de la construcción. Ahora fundamentalmente está centrado en su nieta pequeña que es quien le hace ser feliz, junto a su encantadora esposa Pepi, que en definitiva es de lo que se trata, aunque su mente inquieta lo lleva a tener algunos proyectos interesantes.

Le propongo ser entrevistado y acepta encantado y desde luego dispuesto a oír su opinión, pues estaba seguro que va a ser interesante. Entramos en faena.

-Pepe, ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que estamos viviendo?

-Mi opinión sobre lo que estamos viviendo, la tengo muy clara: los políticos, sobre todo nuestro gobierno, han aprovechado esta situación, que a no dudar conocían de antemano, para mediante el estado de alarma, primero confinarnos para que no podamos salir y protestar por nada y luego, cercenar nuestros derechos y libertades, con objeto de que ellos hagan y deshagan lo que les dé la real gana, sin restricciones de ningún tipo. Nos han metido el miedo en el cuerpo, aunque no lo veamos con claridad, evitando nuestra relación con los demás de nuestro entorno, familia, amigos, etc. Entiendo que supuestamente están intentando y en parte lo han conseguido, destruir los lazos familiares, ya que su propósito, no es otro, que acabar con nuestras costumbres y tradiciones, religiosidad, y todo lo que a ellos no les guste, para conseguir poco a poco, la implantación de lo que han llamado “la nueva normalidad”, que no es otra cosa, que el nuevo orden mundial en aras a los propósitos y deseos, de ciertos poderosos.

-¿Cuál fue tu día a día durante el estado de alarma, dónde y con quien lo pasastes?

-Mi día a día, durante el confinamiento, junto a mi mujer como es obvio, fue como casi los de todos nosotros. Seguir el planteamiento de esta casta, ya que no podíamos hacer otra cosa. Estar al tanto de las noticias, que cada vez que encendías la tele, era para cabrearte con el machaqueo continuo de la pandemia, viendo al gobierno tirar para todos lados menos para el correcto, incluso aprovechando supuestamente esta situación para enriquecerse. A esto, siguió la indignación de darme cuenta del “geronticidio” que se estaba realizando en nuestros mayores, las declaraciones y el poco hacer en ese aspecto, dejando morir a tantas personas, que no se merecían tal situación, al tener que decidir los pobres médicos que los atendían, a quien sí y a quién no, cumpliendo con la normativa que les obligaba a hacerlo.

Por otro lado, estuvimos en casa, con mi mujer como ya te dije, aguantando el tirón, realizando algún ejercicio físico para no caer en la oxidación y a las 8 de la tarde el aplauso a nuestros héroes sanitarios y los que luchaban contra todo esto, para a las 9, hacer la correspondiente cacerolada a este gobierno.

Y meditar, meditar y pensar en nuestro futuro y los planes que quedaron pendientes.

-¿Cómo crees que va a cambiar la vida a partir de esta pandemia?

-Yo tengo muy claro que nada de lo que hemos hecho hasta ahora, va a ser igual. Ha cambiado nuestra mentalidad, la manera de ver y hacer las cosas que antes hacíamos. El hombre es un ser que se adapta a todo, y eso nos está pasando factura. La visión de la vida, va ser distinta. Incluso nuestros propios sentimientos. Nuestra mente, aunque no lo percibamos, nos está diciendo: oye, cambia tu vida, tus costumbres, tus maneras, porque si no, lo vas a tener complicado. Considero que de una manera indirecta, empezaremos a cambiar, posiblemente para mal o peor,

y desgraciadamente pensar, de manera más egoísta en nosotros que en los demás. Eso es lo que nos están diciendo y quizás no lo demostremos en nuestra generación de manera total, pero las que vienen, ya te diré. ¡Ojo! y no suelo ser pesimista, cuidado.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Tajantemente no. El miedo es algo que tuve que dejar a un lado hace mucho tiempo, de lo contrario, no podía hacer lo que debía de hacer. Lo que sí tenemos que tener es mucha precaución y prudencia. Más que nada, por todos aquellos que debemos de proteger. Por desgracia, estamos presenciando todos los días, la falta de estos conceptos, en los jóvenes sobre todo. Alguien debería de decirles, más claro y más alto, que deben de entender esta situación, como algo con lo que han de acostumbrarse a sobrellevar, pero con talento y con mucha imaginación, y nadie lo está haciendo, prefieren distraerlos con historias sin trascendencia.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Tu me conoces bien. Pepe España, sin proyectos y sin problemas no es nada.

Tengo varios. Uno que la pandemia dejó en cuarentena también, era el de empezar un negocio en China, de compra de materias primas. Estaba previsto haber viajado a China a principios de Diciembre del año pasado, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid en Shangai, con la agenda ya ultimada en cuanto a visitas, viajes, hoteles, etc, pero hemos tenido que dejarlo para cuando esto se arregle.

Otro proyecto es el de crear una especie de centro privado de mayores. A mí me aterroriza la idea, mira por dónde ha salido algo de miedo, el vivir solo en mi vejez, sin querer implicar a mis seres más queridos en la obligación de cuidarme, que ya ellos tienen su propia vida. Desde luego no quiero estar en una residencia al uso, donde te digan continuamente lo que has de hacer o no. Eso de ahora vamos a hacer gimnasia, luego pintaremos monas, después daremos un paseíto, para ir a comer a las dos en punto, dormir un ratito la siesta, ver ahora la tele, etc, etc, no va conmigo.

Yo pretendo que estos socios, ya que será a través de una sociedad, con un número limitado de personas, no más de 15, lógicamente con sus parejas, en una parcela de 2 hectáreas, más o menos, hacer unas viviendas Vip totalmente privadas en subparcelas de 500 m2, con zonas comunes tales como, piscina, zonas ajardinadas, salón social con sauna, gimnasio, reuniones, bar, chimenea, etc… donde recibir a personas que en un momento dado, nos den una charla sobre algo que nos interese, ver un partido de fútbol o un concierto por la tele, hablar en profundidad con mis amigos de lo que nos dé la real gana y cuando queramos cada uno a su casa, pero en un momento dado, que estén ahí para lo que alguno necesitemos. Esta es la idea y ya se la he comentado a algunos de estos amigos, personas de Huelva, de cierto nivel.

Hay aparte de estos, dos proyectos más, que no te puedo comentar a través de esta entrevista pero cuando te parezca, no me importaría dártelos a conocer.

El maldito confinamiento, también ha tenido en estos casos, su parte buena.

-¿Qué has echado de menos fundamentalmente durante el estado de alarma?

-Lo que más he echado de menos, el contacto con mis seres queridos y mis amigos más cercanos. Ha sido durillo, no poder abrazar ni ver directamente a mis hijos y nieta, aunque hemos estado en contacto por videollamadas. Pero obviamente no es lo mismo. También en esta época, tenía previsto reunirme con mis amigos que estuviesen interesados en el proyecto que te he comentado, para seguir hablando y viendo cosas entre todos, ya que yo pretendo que todos tengan algo o mucho que aportar.

-¿Cómo venderías Huelva para que llegaran más inversores y turismo?

-Huelva tiene muchas cosas, más de lo que nos imaginamos los que aquí vivimos, pero que al conocerlas tan cercanas, quizás no le demos la importancia que tienen y que habría que explotar algo más.

De todas maneras, ahora es difícil de atraer a nadie, en la situación que vivimos, pero más adelante, una vez que esto acabe y que tengamos la vacuna que hace falta, tendríamos que hacer o mejor dicho, tendrían que hacer los que se dediquen a ello, una campaña de promoción importante.

Tenemos que poner más énfasis en la gesta del descubrimiento. Por ejemplo, yo no sé qué fue de los hermanos Pinzón, que tanto hicieron por el hecho. Cuál fue su trayectoria y su vida, tras ese evento tan extraordinario y que cambió el concepto del mundo de la época.

Poner en su sitio a los lugares Colombinos, La Rábida, el Monasterio, etc. En Moguer, la casa museo de Zenobia-Juan Ramón, que casi ni la conocemos aquí.

Construir la carretera a Cádiz por el norte del coto Doñana, vía vital para el turismo que recorre toda la costa de Andalucía. El desdoble de la carretera a la Sierra de Huelva, tan necesario para el tránsito de mercancías y de personas desde el centro de España. Es importante que el proyecto Ceus en el Inta, no se vaya de Huelva y además hacer fácil la visita y los motivos, a quien quiera conocerlo, con sala de proyección, imágenes explicativas, etc.

Algo que considero muy importante, es eliminar en lo posible, las restricciones a la construcción de viviendas, sean de primera o segunda residencia, al estilo de como han hecho en el Algarve Portugués, atrayendo a personas de todo tipo, sobre todo de mayores de Europa, que prácticamente, ni se nos conoce. Sería esencial para ello, si no un aeropuerto, sí una buena conexión con Portugal por vía de alta velocidad, enlazando Faro y el sur de Portugal, con Lisboa y otros lugares del norte.

Y desde luego, promoción y promoción y promoción, sobre todo en Europa, que debe de ser nuestro principal foco de atención. Indudablemente, la formación de los jóvenes en las habilidades de la hostelería, con varios idiomas, chef de cocina propia, etc. Esto es algo, que queramos o no, siempre lo hemos hecho muy deficitario, y hay que mejorarlo sí o sí. Y desde luego, formar a los que tienen que hacer esta labor, incluso a los responsables políticos que tan mal, lo han hecho siempre. De todas maneras, personalmente, tal y como estamos, estamos muy bien, pero es verdad, que podemos y debemos hacerlo bien ya.

-¿Crees que si siguen los rebrotes volveremos a un nuevo estado de alarma?

Es fácil que volvamos al estado de alarma, ya que creo que los políticos, tal y como he comentado anteriormente, se están frotando las manos. Es indudable y en ello me baso, que las cosas no se están haciendo nada de bien y debieran los responsables políticos y sanitarios, cambiar su sistema, a la par que el resto de los ciudadanos, pero esto amigo mío, es más difícil, que nieve en el Sahara. No se puede permitir la ligereza de las reuniones familiares, los botellones, que aunque los prohíban, nada van a hacer para evitarlos, etc. Incluso ellos mismos, se saltan las normas de manera continua, con lo cual le están diciendo a las gentes, venga cuídate, pero no hagas lo que yo haga, y sí lo que yo te diga. Mala solución, ya que a nuestros jóvenes sobre todo, no se les ha dado la educación y cultura que un país necesita para prosperar. No te esfuerces, no es necesario, ya que te voy a aprobar sin esfuerzo. No es necesario que busques trabajo, vas a tener una paguita toda tu vida. Tu sigue disfrutando sin problemas, no te va a pasar nada. Así nos empobrecen, que es su mayor idea.

¿A qué te dedicas ahora?

-Aparte de disfrutar lo que pueda de mi familia, me preocupo de mis amigos. Los llamo continuamente o les paso Whassapp y cosas por el estilo. Contacto con mi familia más lejana, con los que cambio impresiones. Dedico más tiempo a mis proyectos, buscando soluciones para problemas concretos de mi día a día. Leo lo que antes no pude y evito en lo posible, las noticias y los programas para idiotas que nos dan por la tele. En definitiva, intento vivir sin demasiadas preocupaciones, que ya es hora de conseguirlo. Estoy mucho tiempo dedicado a mi jardín en el Portil, poniendo en orden cajones, baúles y armarios, que buena falta les hacía. En fin, como dice mi mujer, tonteando.

Estoy escribiendo lo que en esta vida, no había hecho todavía: mis memorias. Se dice que una persona debe de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¡¡Ea, pues a ello¡¡ Lo anterior lo hice todo y con bastante aplicación, me faltaba el libro. Estoy muy entusiasmado escribiendo mi vida, con lo bueno y lo malo, mis experiencias, mis emprendimientos, mi pensamiento, mis ilusiones… Su título, posiblemente será para que me dejen tranquilo de una vez por todas: ¡¡ES MI VIDA, JODER¡¡ Ya hablaremos más tarde de ello.

-¿Volverías a la presidencia del Recreativo?

Rotundamente no, José Luis. No volvería de nuevo, porque creo que lo pasado, pasado está. Y no porque no supiera que le hace falta una buena “mano de pintura,” al Recre, sino porque tengo otras cosas que realizar. Soy de los que consideran que hay que estar en los sitios con total aplicación y eso, hoy por hoy, sería complicado para mí. Además, al estar politizado de manera tan decisiva, sería difícil llevarme bien con sus propietarios. Estos no tienen nada que ver con Pedro, que aunque también iba en esa misma dirección, nos dejaba hacer las cosas mejor, sin intervenir excesivamente, en contra de lo que algunos podrían suponer. En mi Consejo, propusimos e hicimos cosas, que a pesar de no gustarle muchas de ellas a su representante, como era Maicol Dumois, podíamos realizarlas, al ir a ver al alcalde, cuando lo consideraba necesario. También sería complicado, tener las personas que yo tuve en ese Consejo, que tanto me ayudaron y entendieron.

Y por qué no, lo bien que me lo pasé en muchas ocasiones, algunas de ellas con Lucas Alcaraz, con quien tan mal me llevaba y lo bien que me servía para distraerme por ese mismo motivo.

De todas maneras, podrás recordar que yo en principio a la propuesta de Pedro para ello, no lo veía y no quería, principalmente por mi desconocimiento de ese mundillo, que tan complicado se me antojaba, pero al final, me convenció, como a tantos otros convencía nuestro querido alcalde.

Bueno querido amigo, la entrevista ha salido un poco larga, pero me ha venido bien hablar contigo ya que siempre te tuve mucha confianza como sabes y además incondicionalmente a tu lado siempre.

Pepe, que no te has dejado nada en el tintero, y que me encanta seas capaz de expresar libremente tus ideas y pensamientos, cosas que no todo el mundo lo hace. Y espero que esos proyectos que tienes se vuelvan y con éxito en realidad.