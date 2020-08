La fototeca sobre ‘El Agua y los frutos rojos’ de la CR de Palos suma más de 400 instantáneas

La fototeca sobre el ‘Agua y los frutos rojos’ que atesora la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera suma ya más de 400 instantáneas en los nueve años de edición de este concurso de fotografía que se ha consolidado como un referente no solo provincial, sino también nacional y que sirve para promocionar la imagen de los frutos rojos que se cultivan en la provincia de Huelva.

Ese ha sido uno de los datos a destacar durante la entrega de premios virtual que se ha celebrado este miércoles y en la que Miguel Martínez y Anna Ladygin han recibido de forma simbólica su cheque que les acredita como ganadores del concurso de fotografía de la IX edición. Ambos han seguido el acto por videoconferencia al encontrarse lejos de la provincia, pero han querido participar en el evento para explicar cómo ha sido la toma de estas fotografías y para agradecer el premio.

Según el diputado de territorio inteligente, Salvador Gómez, “el cultivo de frutos rojos en la provincia de Huelva es una realidad que las administraciones tenemos que seguir apoyando bajo las formas que sean, en este caso dando a conocer la riqueza de nuestros cultivos, la pujanza económica que aporta a los pueblos de la provincia y también la importancia del agua”. Gómez ha subrayado el éxito y la calidad de un concurso “que traspasa fronteras, con participantes de lugares como México o Brasil, además de muchos puntos de España y por supuesto onubenses”.

El responsable de comunicación de la C.R. Palos de la Frontera, Juan F. Caballero, ha añadido que el objetivo de promoción está, más que cumplido dado que este año se ha superado con creces el récord de fotografías del concurso con un total de 166 instantáneas de 55 participantes diferentes. Caballero también ha querido tener unas palabras para los agricultores que durante la pandemia han sabido “sacar adelante productos como la fresa, la frambuesa y el arándano” llevando alimentos a las familias durante el confinamiento y erigiéndose como trabajadores esenciales, por lo que su esfuerzo ha servido para hacer más llevadera la situación.

El ganador del primer premio, Miguel Martínez, ha agradecido a la Comunidad de Regantes y a la Diputación de Huelva este premio desde Pontevedra y ha explicado que, como profesional de la fotografía publicitaria, “lo primero que busco en una imagen es el impacto visual”, algo que queda de manifiesto en la imagen ganadora del primer premio. “Para mí los frutos rojos representan una explosión de sabor, de color, que es lo que quería transmitir en este Cocktal”, ha explicado el autor, quien añade que para conseguir el efecto de congelado utilizó la técnica de fotografía de alta velocidad.

La ganadora del segundo premio, Anna Ladygin, ha manifestado sentir “mucha ilusión, porque yo no soy profesional y realicé la fotografía de manera amateur en mi casa”. Según ha indicado, la foto ‘Relax en el Jacuzzi’ “surgió buscando algo diferente y las burbujas las hice con agua con gas. Ha sido una aventura muy divertida, que me ha enseñado, por ejemplo, que las fresas no se hunden, sino que flotan”. Ladygin, que ha agradecido la distinción desde Polonia, ha dedicado a su madre, fallecida recientemente “que pudo ver la fotografía y estará muy contenta de este premio”.

El primer premio, otorgado por la Diputación Provincial de Huelva, conlleva una aportación económica de 500 euros, mientras que el segundo, cuya aportación recae en la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera lleva aparejado la cantidad de 250 euros.