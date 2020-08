El PSOE critica “la incertidumbre” generada por la Junta para la vuelta al cole

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Manuela Serrano, ha criticado la incertidumbre e inseguridad ante la vuelta a las aulas por las medidas insuficientes de la Junta de Andalucía. “Esto es lo que se desprende a poco más de dos semanas para que los equipos directivos y profesores se incorporen a los colegios para preparar el próximo curso escolar, ya que la Consejería de Educación sigue sin adoptar las medidas de apoyo necesarias que está exigiendo la comunidad educativa, que es la que mejor conoce la situación real de los centros”, recoge.

Serrano ha lamentado que la Consejería “siga sin escuchar las demandas de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y el sector servicios, que ya se han pronunciado en contra de las pautas anunciadas hasta el momento, por considerarlas escasas y arrojar al sistema a una situación completamente insegura frente a la pandemia”.

En Huelva, esta situación afecta a 310 centros educativos de la provincia que acogen a unos 127.000 alumnos, “un asunto que es primordial y de extrema importancia, ya que el curso escolar está a la vuelta de la esquina y no puede seguir ocurriendo que todo el sistema educativo esté ahora mismo en el limbo, esperando”.

Manuela Serrano ha aseverado que “la parálisis y el desconcierto en la Consejería es total, ya que hasta la fecha lo único que hay son unas normas absolutamente insuficientes tomadas el pasado mes de junio en un contexto de contagios mucho menor que el de este mes de agosto. Desde entonces, el trabajo en la Consejería se ha limitado a producir y elaborar documentos de recomendaciones y consejos sin sentido, como si todo estuviera dispuesto para solventar los problemas que van a encontrarse los profesores en la vuelta a los colegios”.

A juicio de la parlamentaria onubense, “el Gobierno andaluz no está decidido a establecer un programa mínimo de medidas para evitar los contagios en los centros escolares” y ha advertido de que “en muchos de ellos será imposible mantener las distancias debido al alto número de alumnos por clase, a la edad del alumnado y a la falta de recursos humanos y materiales. A esto se une el escasísimo número de nuevos profesores que se incorporan a cada centro. No hay espacios suficientes en los colegios, no hay presupuesto para acondicionar espacios al aire libre, ni personal docente para atenderlos. Tampoco hay nada dictado respecto a la flexibilización horaria de entradas y salidas para evitar aglomeraciones”.

Manuela Serrano ha señalado, además, que el personal de limpieza es insuficiente para las medidas de higiene y desinfección, y no hay garantías de que el material higiénico y de protección llegue a los centros el primer día de incorporación del personal que sería el 1 de septiembre.

“Salvaguardar la seguridad sanitaria en la vuelta a clase en septiembre es vital en estos momentos y la Junta no está en ello ni a la altura de las circunstancias”, ha concluido.