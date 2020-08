Cs destaca la inversión de cerca de 500.000 euros para reforzar los juzgados en Huelva

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha destacado la “inyección económica” de 7,2 millones de euros, de los que casi 500.000 euros se destinan a la provincia de Huelva, aprobada por la Consejería de Justicia, que preside el líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para reforzar los juzgados más saturados tras la pandemia de la covid-19.

Díaz ha calificado esta medida, que se activará el 1 de septiembre, como un plan de choque “sin precedentes”. “Nos anticipamos, como siempre hace este Gobierno, para asumir el incremento de entrada de asuntos que se espera como consecuencia de la pandemia y reducir los plazos de resolución”, ha considerado el parlamentario onubense. “Las consecuencias de la crisis sanitaria han llegado a todos ámbitos y el judicial no se ha quedado atrás. El incremento de causas y expedientes acumulados por el confinamiento suma más trabajo a los funcionarios que requieren medidas urgentes y Ciudadanos ha sido sensible a esta realidad”, ha explicado Díaz.

El parlamentario ha detallado que el plan, “el más importante llevado a cabo en los últimos años por la Junta de Andalucía en materia de Justicia”, tendrá una duración de cuatro meses –del 1 de septiembre al 31 de diciembre- y abordará cuatro estrategias. “Concretamente, para las jurisdicciones Social y Mercantil; auto-refuerzo para los juzgados con competencia en Penal, Familia y Primera Instancia, Juzgados Mixtos y refuerzo de la plantilla de Auxilio Judicial; áreas vitales para el funcionamiento del sistema judicial y que se verán reforzadas con este plan”, ha indicado el portavoz naranja.

Díaz ha apuntado que las medidas de apoyo podrán ser con refuerzo de personal para los juzgados y las diferentes áreas o bien una retribución extra en el caso de aquellos funcionarios que quieran participar en el programa. En concreto, en la provincia de Huelva serán un total de 61 funcionarios los que se puedan acoger a esta medida (22 gestores, 22 tramitadores y 17 auxilios judiciales) con un presupuesto de 396.581,44 euros, y el refuerzo en la plantilla de auxilio judicial será con tres interinos, para lo que se han destinado 31.790 euros.

El diputado naranja ha puesto en valor el impulso que, desde la Consejería de Justicia, gestionada por Ciudadanos, se le está dando al sistema judicial durante la pandemia, en el ámbito de sus comparecencias, no sólo con este plan de medidas, sino también con el adelanto del pago a los abogados de oficio; las ayudas de 300 euros a trabajadores por cuenta propia, autónomos y mutualistas, durante el parón decretado por el estado de alarma, facilitada por la Consejería de Empleo; o las mejoras de seguridad en los juzgados, con la instalación de mamparas, entre otras medidas. “Se deja así constancia de que la gestión de la pandemia realizada por este gobierno no olvida áreas ni trabajadores y que adoptar medidas en el ámbito de la Justicia sigue siendo fundamental, pese a la situación de crisis económica y social. Es precisamente ahora cuando más hay que reforzarla”, ha defendido Díaz, que ha criticado “al Gobierno de Sánchez, que no está ni se le espera, para articular medidas que eviten el colapso del sistema judicial en Andalucía que vaticinó el presidente del TSJA” (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), Lorenzo del Río, en su comparecencia en la Comisión de Recuperación en el Parlamento, “a la que los socialistas no fueron”.