Dani Botillo, el onubense que emocionó a Antonio Orozco en mitad del confinamiento

Daniel Botillo Fernández tiene 21 años y es natural de Cartaya. Es el más pequeño de dos hermanos y el único de toda su familia que se dedica a la música, por la que desde muy joven demostró una gran pasión.

Con tan sólo 5 años comenzó a tocar la flauta y el tamboril rociero. A los 9 años cogió por primera vez una guitarra, la cual aprendió a tocar, como los anteriores instrumentos, de manera totalmente autodidacta.

Su despegue definitivo se produjo en enero de 2017 cuando, grabado de forma casera con el móvil por el propio artista, y a petición de sus fans en las redes sociales, subió una versión propia y aflamencada del tema ‘Despacito’, de los artistas Luis Fonsi y Daddy Yankee, acompañado del texto “Me la habéis pedido tanto que aquí está! Despacito…”, la cual se convirtió en viral. Las reproducciones, reacciones y comentarios comenzaron a subir como la espuma, hasta el punto que en apenas 48 horas superó con creces el millón de reproducciones, los 2.000 comentarios y las 20.000 reacciones, además de haber sido compartido en más de 17.000 ocasiones.

Fue el impulso que necesitaba para convertirse en un auténtico fenómeno fan entre jóvenes y no tan jóvenes, que quedaron cautivados con su espectacular voz.

Su popularidad en las redes sociales no pasó desapercibida para el sello discográfico Sonografic, que puso sus ojos en el joven cartayero, con quien preparó su primer trabajo discográfico, ‘Aprender a vivir’. El primer disco de esta joven promesa de la música veía la luz en junio de 2018.

Sin embargo, todo apunta a que el éxito del cartayero no ha hecho más que empezar.

El pasado mes de abril, en pleno confinamiento, el artista cartayero conseguía emocionar con su voz al popular cantante Antonio Orozco.

En un encuentro virtual (a través de las redes sociales del artista), el joven cartayero decidió cantar la canción de Manuel Carrasco, ‘Prisión Esperanza’, sorprendiendo y emocionando profundamente a Orozco, así como a los miles de seguidores que seguían la improvisada actuación en directo.

“Esto que estáis a punto de ver y de sentir ocurrió anoche en #BuenasNoticias. Un muchacho (Dani Botillo) me arrancó las lágrimas de cuajo. No eran lágrimas de pena, sino de alegría, de esperanza, el sentimiento puro de un hombre a través de una canción hermosa escrita y dirigida magistralmente por Manuel Carrasco. La emoción en estado puro, millones de personas hablando de lo mismo y en un mismo idioma, la grandeza de la humildad y la trascendencia de lo humano, una vez más, nos hace más fuertes. Si no lo viste, no dejes de verlo. Ojalá sientas, al menos, la mitad de lo que sentí yo, estando ayer con vosotros”, ha destacado Orozco en su perfil de Instagram.

Tras este “empujón” en las redes sociales de la mano de uno de los cantantes más afamados de España, seguro que no le faltan las ofertas al joven de Cartaya.

Después de escucharlo cantando la nueva canción de Manuel Carrasco, son innumerables los fans que ya están deseando volver a verlo en directo.

En diariodehuelva.es conocemos mejor a esta joven promesa de la música onubense.

-Daniel, ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario?

-Canto desde hace unos 6 años. La primera vez que me decidí a hacerlo en público fue en un bar de mi pueblo, en ‘La Fábrica’. Llevaba las letras puestas en el suelo y no levantaba la cabeza para nada. Ni siquiera hablaba. Ni antes, durante ni después de las canciones. Me moría de vergüenza.

-¿Tienes familiares que se dediquen al mundo de la música? ¿De dónde te viene esta pasión?

-No, nadie. Me viene de un amigo de mi padre que tocaba la flauta y el tamboril. Me gustaba muchísimo y me dio una, hasta que aprendí a tocarla (con 5 años). De ahí pasé a la guitarra, a la flauta travesera, al piano… hasta llegar a lo último, el cante.

-¿Qué es para ti la música?

Mi hobby y mi trabajo. Ojalá algún día se convierta en un medio por el que poder hacer feliz a miles de personas.

-¿En qué momento de tu carrera profesional estás ahora?

-Pues, empecé subiendo vídeos… y ‘Despacito’ de Luis Fonsi, lo rompió. Más de un millón de visitas en Facebook en menos de 24 horas. A partir de ahí he ido creciendo en redes sociales y diría que estoy en mi mejor momento.

-¿Quiénes son tus referentes?

Mis favoritos son Manuel Carrasco y Pablo López.

– ¿Has vivido algún momento especial durante el confinamiento relacionado con la música?

El momento en el que entré en directo con Antonio Orozco y se emocionó. A raíz de ese directo, una compañía se fijó en mí (Emotional Events), y gracias a ello ahora estoy con ellos.

-¿Tú compones? ¿En quién o qué te inspiras?

-Sí, compongo. La pregunta del millón jajaja. Es inexplicable. Realmente no hay una fuente en concreto. Nada ni nadie. Viene cuando viene y dura poco… así que hay que aprovecharla.

-¿Eres un amante de tu tierra? ¿Qué es para ti Huelva?

Totalmente. Vivo enamorado de mi tierra y me considero un afortunado por haber nacido aquí. Huelva es a veces inspiración, a veces apoyo, a veces la oportunidad… Huelva es muchas cosas y siempre le estaré agradecido tanto a la ciudad, como a la gente.

-¿Crees que tienes posibilidades de desarrollar tu carrera quedándote en Huelva o piensas que para llegar lejos tienes que marcharte? ¿En esta tierra se apuesta lo suficiente por el talento local?

-Por motivos de comunicación, sobre todo, tengo que irme pronto de aquí si quiero hacer algo. El hecho de no disponer de AVE, ni de aeropuerto, complica mucho mi trabajo aquí.

En esta tierra, como en todas, hay de todo. Están los que me contrataron cuando yo lo necesitaba y jamás me han pedido nada a cambio, y están los que no quisieron y ahora que saben que me conoce la gente quieren que vaya “baratito” porque “nos conocemos de toa la via…”.

En general, la gente sí que apoya a lo emergente.

A pesar de la pandemia, la agenda de Dani Botillo está más repleta que nunca. El próximo domingo, 16 de agosto, actuará junto al cantante Antonio José en Leganés; el sábado 22 lo hará en Teruel; el 29 de agosto estará Fuentesauco (Zamora), en un evento privado; el domingo 30 actuará con el humorista Carlos Latre en Medellín (Badajoz) y el 11 de septiembre cantará en otro evento privado en la capital onubense.

Según ha anunciado el cantautor a este diario, “si el Covid lo permite”, hará una gira a finales de 2020 o principios del 2021.