La voz de un joven de Cartaya que ha hecho llorar al artista Antonio Orozco

El artista cartayero Dani Botillo ha conseguido emocionar con su voz al cantante Antonio Orozco.

Y es que el el coach de ‘La Voz’, durante la cuarentena, se conecta de lunes a viernes, a partir de las 23:00 horas, en su cuenta oficial de Instagram para hablar con sus seguidores. Un encuentro virtual en el que está descubriendo nuevos artistas que le llegan al corazón.

Bajo el lema #BuenasNoticias, el artista se propone compartir un rato de buenos momentos, diversión y mucho arte con todos sus fans. Este miércoles, Antonio Orozco no pudo contener las lágrimas tras una conexión con uno de sus seguidores.

Se trata de Daniel Botillo, un joven cantautor de Cartaya que con sus 22 años y en mitad del confinamiento, se ha convertido en el centro de todas las miradas.

El artista decidió cantar la nueva canción de Manuel Carrasco, ‘Prisión Esperanza’, sorprendiendo y emocionando profundamente a Orozco, así como a los miles de seguidores que seguían la improvisada actuación en directo.

“Esto que estáis a punto de ver y de sentir ocurrió anoche en #BuenasNoticias. Un muchacho (Dani Botillo) me arrancó las lágrimas de cuajo. No eran lágrimas de pena, sino de alegría, de esperanza, el sentimiento puro de un hombre a través de una canción hermosa escrita y dirigida magistralmente por Manuel Carrasco. La emoción en estado puro, millones de personas hablando de lo mismo y en un mismo idioma, la grandeza de la humildad y la trascendencia de lo humano, una vez más, nos hace más fuertes. Si no lo viste, no dejes de verlo. Ojalá sientas, al menos, la mitad de lo que sentí yo, estando ayer con vosotros”, ha destacado Orozco en su perfil de Instagram.

Dani Botillo

Nacido en Cartaya el 14 de agosto de 1998, es el más pequeño de dos hermanos y el único de toda su familia que se dedica a la música, por la que desde muy joven demostró una gran pasión. Con tan sólo 5 años comenzó a tocar la flauta y el tamboril rociero. A los 9 años cogió por primera vez una guitarra, la cual aprendió a tocar, como los anteriores instrumentos, de manera totalmente autodidacta.

Su despegue definitivo se produjo en enero de 2017 cuando, grabado de forma casera con el móvil por el propio artista, y a petición de sus fans en las redes sociales, subió una versión propia y aflamencada del tema ‘Despacito’, de los artistas Luis Fonsi y Daddy Yankee, acompañado del texto “Me la habéis pedido tanto que aquí está! Despacito…”, la cual se convirtió en viral. Las reproducciones, reacciones y comentarios comenzaron a subir como la espuma, hasta el punto que en apenas 48 horas superó con creces el millón de reproducciones, los 2.000 comentarios y las 20.000 reacciones, además de haber sido compartido en más de 17.000 ocasiones.

Fue el impulso que necesitaba para convertirse en un auténtico fenómeno fan entre jóvenes y no tan jóvenes, que quedaron cautivados con su espectacular voz.

Su popularidad en las redes sociales no pasó desapercibida para el sello discográfico Sonografic, que puso sus ojos en el joven cartayero, con quien preparó su primer trabajo discográfico, ‘Aprender a vivir’, que veió la luz en junio de 2018).