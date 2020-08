Miguel Barroso: “Al Recre lo veo bien protegido por la propiedad y mal gestionado deportivamente” 

Miguel es trabajador, con iniciativas interesantes, cabezón, muy cabezón, lleva sus ideas hasta las últimas consecuencias y suele estar bien informado a la hora de ofrecer sus noticias, es servicial, conversador, risueño, le gusta imitar, aunque lo hace regular y ama su trabajo. Cada Navidad, realiza una tertulia especial para niños y niñas en la Casa Colón que es todo un ejemplo a seguir, donde en un espectáculo de tres horas hace las delicias de los más jóvenes, inculcándole mucho amor al Recreativo de Huelva.

Le propongo hacerle una entrevista y accede rápidamente, por lo que empezamos del tirón.

-Miguel, ¿que opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo?

-Una situación que es capaz de cambiar la vida en el mundo, no es una situación cualquiera. Hasta que no se consiga el antídoto lo vamos a pasar muy mal.

-¿Cómo, dónde y con quién pasaste el estado de alarma?

-Lo pasé en casa con mis padres, alejado de mi hijo Aitor, que no lo vi hasta dos meses después de empezar el confinamiento. Las videollamadas fueron la manera de tener cerca a seres queridos y amistades.

El tiempo da para pensar y se me ocurrió la idea de hacer la tertulia recreativista “La Barrera” con exjugadores y exdirectivos que de alguna manera están idolatrados en Huelva por la gente que peinamos canas, hay otros que tienen 30 partidos más que tú en el Decano y los tienen endiosados y por eso es bueno decirle a los más jóvenes “quien es quien” en la vida del Recre.

Diego de la Villa; el mítico portero Castel; Cuyami que fue el autor del gol que nos llevó a Segundak. Los máximos goleadores de la historia del Recre, Alzugaray, Iván Rosado y en primera Sinama Pongolle. Los Zamoras en Segunda, Toño y César. También estuvieron Uche, Sorrentino, Rosu, Luci, Bornes, Rodolfo, Félix Pérez, Julio Peguero, De la Riva, Puntas, Javi Guerrero, López Vallejo, Fidel, Juan Villar, Dani Bautista, Barber, Beto, Pepe España, Antonio la O, Joaquin Caparros, Romero, Joaquín, Rincón….Aún pueden ver los programas en el facebook de Miguel Barroso, solo tienen que ir mirando en el muro. Por cierto del mundillo de la prensa, Paco Gamero, Manolo Salazar y tú, el director de la catedral de las tertulias, el crack jeje.

-¿Crees que la vida cambiará después de la pandemia y cómo afectará al mundo de la comunicación?

-La vida ha cambiado y está cambiando, es más, no deja de cambiar, solo hacemos adaptarnos al maldito virus, hasta que llegue la vacuna.

El mundo de la comunicación no iba a ser ajeno a estos cambios, pero no me cabe la menor duda que reciclarnos es la clave, sobre todo para los que no tenemos hipotecada la opinión.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Por los datos de contagiados y de muertos, el miedo está presente pero el miedo no puede poder más que el virus, al miedo hay que vencerle con responsabilidad y compromiso, hasta que llegue la ansiada vacuna. Al virus no le podemos ganar la gente de a pie, pero al miedo sí, y las armas son la responsabilidad y el compromiso de cumplir las mínimas medidas de prevención.

-¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

-El proyecto más inminente es el que tú conoces y me refiero a www.tugol.es

Ahí hacemos realidad el gol que siempre soñaste. Tú y solo tú eres el protagonista de tu gol soñado, de una experiencia única.

Nos dice con qué equipo te gustaría ser el autor del gol, en que competición, a que rival, el nombre de tus compañeros de equipo y nosotros le ponemos la narración a la jugada y al gol.

Es algo novedoso, no existía hasta ahora, un regalo original y muy personalizado. Ya he visto llorar a muchos que ya tienen la narración de su gol. Camacho, tú ya tienes el tuyo.

Para quien quiera oír las narraciones pueden visitar www.tugol.es y ahí explicamos todo.

-¿A quien echaste de menos durante el confinamiento?

-Sin lugar a dudas a mi hijo. Como bien sabes soy divorciado y creímos oportuno que estuviese con su mamá y no tener contacto para no poder perjudicar a los mayores. Dos meses sin darle un abrazo es mucho, eso solo lo sabe y lo siente al que le pasa, los demás lo pueden imaginar, pero hasta ahí.

-¿Cómo venderías Huelva para que llegasen más inversores y turismo?

-Huelva es virgen en muchos aspectos, así que quien no sepa vender a Huelva es que es muy torpe. No me corresponde aportar esas ideas, pero solo digo que Huelva es virgen.

-¿Volveremos a un nuevo estado de alarma si continúan los rebotes?

-Es una posibilidad, pero creo que al estado de alarma no llegaremos tan fácilmente, aunque las medidas se pueden acrecentar. Es mejor prevenir que curar y es ahí donde falta algo de conciencia. Respetar los consejos que se dan es clave para que todo se estabilice hasta la llegada de la vacuna.

-¿Cómo ves la situación del Recreativo de Huelva?

Lo veo bien protegido por la propiedad y mal gestionado deportivamente por el dúo Zambrano-Hita. Tras un auténtico fracaso, no entiendo como siguen los mismos al frente de la dirección deportiva y de la coordinación de la cantera.

No a todo el mundo le ha venido mal el Covid-19. A Hita-Zambrano, le ha venido muy bien tanto silencio para que se olvide al año pasado y ya nadie se acuerde del fracaso de temporada.

Los responsables deben de tomar medidas, pero para ellos nunca es el momento de nada. Zamora y Jesús Vázquez, por resultados, que es lo que cuenta, deberían haber salido del club.

El Covid-19 ha evitado el sufrimiento al primer equipo, ha salvado del descenso al división de honor juvenil, ha evitado el descenso del andaluza de cadetes…, lo que decía anteriormente, un fracaso de temporada y el premio es darle continuidad a los mismos. Eso solo pasa en Huelva.

Hay que tener claro que la situación deportiva, un ascenso, es lo que salvaría al club a corto plazo y facilitaría su venta, pero no soy optimista con los que ya han demostrado su fracaso.

Si este año hay otro fracaso, saldrán del Recre en grupo. La propiedad no lo permitirá.

Aún así, el Recre está por encima de todos nosotros y hay que ser consciente que uno se hace abonado del club Decano y no de Carlos Hita y compañía, por lo tanto toca renovar el carnet de abonado y así ayudar a nuestro Recre.

He dado mi opinión objetiva pero, como soy optimista, también pienso que es imposible hacerlo peor que esta temporada pasada, así que a eso me agarro.

Lo que más me gusta ver en el Recre, es que la propiedad ha sabido proteger al Decano y eso es lo más importante, la vida del club. Los resultados son cíclicos.

-Estamos llegando al final de esta entrevista ¿Se te ha quedado algo en el tintero que quieras agregar?

-Amigo, por último decirte, que sabes que te aprecio mucho, que son muchos años de contacto, que eres una persona que merece la pena y que te agradezco que te hayas acordado de mí para esta entrevista. Un abrazo fuerte y seguro que gritas conmigo ¡ Viva el Recre! y ¡Viva Huelva!

Ahí va. ¡¡Viva el Recre, Viva Huelva!!