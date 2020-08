Cristina García, gerente de la inmobiliaria Sol Costa Portil, nos analiza la situación del sector este verano

Finalizado julio y con agosto recién iniciado, la industria turística como viene siendo habitual por estas fechas suele hacer una primera estimación de como se está desarrollando la temporada.

Y desde esta ventana semanal también hemos querido realizar un balance para saber en qué medida el coronavirus está afectando la llegada de veraneantes a nuestras costas, pero muy especialmente a la playa de El Portil.

Para ello nos hemos puesto en contacto con Cristina García Domeño, gerente de la prestigiosa agencia inmobiliaria Sol Costa Portil.

Las previsiones de turistas para Semana Santa se vieron arruinadas por la pandemia, ¿pero tras el fin del estado de alarma que nota le pondrías a lo que llevamos de verano?

Todavía es pronto para evaluar el verano ya que estamos empezando agosto que es el mes de vacaciones por excelencia. Hasta ahora al mes de julio le pondría un aprobado y lo que llevamos de agosto un bien alto. Pero me reitero Félix en que hay que esperar para ver cómo sigue evolucionando la llegada de turistas.

De todas formas, dicen los expertos que, pese al coronavirus y a la salida del Reino Unido de la UE, también hay oportunidades de mercado para quien sepa aprovecharlas ¿Es ese tu caso? pues se dice que actualmente se busca más los pisos turísticos que los hoteles.

Realmente es así, sobre todo ha habido mucha demanda de chalets independientes con piscina propia.

¿Qué tipo de alojamiento es el más solicitado y de cuánto suele ser la estancia media?

Como te decía anteriormente la vivienda más demandada es tipo villa con piscina para ocho personas. La estancia media es habitualmente de quince días, aunque hay gran solicitud de alquiler por semanas.

Supongo que la peticiones será de turista nacional ¿o estoy equivocado?

En realidad, Huelva siempre ha sido un turismo nacional procedente mayoritariamente de Huelva, Sevilla, Córdoba, Extremadura, Madrid y País Vasco.

¿La petición en agosto, peor o mejor que en julio?

En agosto bastante mejor que en julio, aunque esa ha sido la tónica general de estos años atrás.

¿Ha cambiado el perfil del demandante a la hora de alquilar?

No, el prototipo es matrimonio con dos o tres hijos.

¿Has tenido muchas anulaciones de reservas?

En realidad no muchas. Sobre todo al principio del confinamiento y motivadas porque algunas urbanizaciones se han decantado por no abrir la piscina.

¿En qué porcentaje dirías que ha bajado el alquiler este verano y existe preocupación por la situación?

Como te decía al principio, hasta que no termine el verano no es posible dar un porcentaje. De hecho, Félix a ti que te gusta pasear por El Portil, te habrás percatado que hay muy buen ambiente, tanto es así, que excepto por llevar mascarilla no parece que estemos viviendo una pandemia.

¿La crisis tanto sanitaria como económica ha hecho que haya bajado el precio de los alquileres?

No, simplemente en algunos casos el inquilino ha solicitado la reducción del precio, al carecer del servicio de piscina el recinto.

Sin duda, pinta bastos para el sector turístico ¿Ves en un futuro cercano la vuelta a la normalidad?

Nuestra zona no es tan dependiente de un turismo británico o alemán con lo cual vamos a sentir menos la debacle que Málaga y el Levante español.

De todas formas, entiendo que ¿tu día a día al frente del negocio será un reto?

-Todos los veranos son un reto y este más por las circunstancias sobrevividas. Pero afortunadamente al llevar bastantes años en el sector es muy motivador que a la hora de comprar o alquilar los clientes te recuerden y te llamen para que les aconsejes y confíen en ti para pasar sus vacaciones.

Por mi parte Cristina, solo agradecerte con la amabilidad que nos ha tratado y desearte que el verano lo finiquites con una nota alta.