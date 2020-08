Alfonso Leandro: “Doy gracias a Dios por el inmenso regalo de vivir” 

En estos últimos días, nuestro entrevistado de hoy ha estado de la más rabiosa actualidad al haber sido el pregonero de ciclo taurino Colombino. Me refiero a Alfonso Leandro, una de esas personas de Huelva que merece la pena conocer. Su pregón fue todo un éxito, siendo muy felicitado por los aficionados al arte de la tauromaquia y él feliz por las muestras de cariño y admiración que ha recibido.

Con Alfonso, cada vez que coincidimos solemos echar un ratito de charla, fundamentalmente taurina y recreativista y la verdad es que da gusto hacerlo, pues es buen conversador, razonable en sus apreciaciones y justo en sus críticas, siempre constructivas. Fiel a sus ideas, entrañable, más de Huelva que un choco, crítico con los que no le dan a esta tierra lo que prometen, semanasantero, recreativista y desde luego aficionado taurino, con el que comparto gustos a la hora de entender el arte de Cúchares.

Después de felicitarlo por su reciente pregón taurino, entramos en “faena” de esta entrevista y la primera pregunta brota de inmediato.

-Alfonso, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en la actualidad?

-De incertidumbre absoluta. Problemas como la pandemia que incluye el estado de salud de los españoles, el desempleo y la maltrecha economía.

-¿Qué hiciste durante el estado de alarma, con quién lo pasaste y dónde?

-En el confinamiento tuve la oportunidad de aprovechar para de leer mucho, lo cual me encanta, sin olvidar hacer un poco de deporte y desde luego ejercitar mis dotes culinarios, haciendo muchas comidas pues soy un apasionado y aficionado a la gastronomía. Los dos meses encerrados los pasé con mi mujer y mis dos hijos y en Huelva por supuesto.

-¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del toro?

-De momento, la pandemia será duradera, y todo esto crea confusión y desconfianza en todos los aspectos, y así vamos a estar varios años seguro, esperando que no sean muchos. Por otra parte, el toro pasa por momentos delicados, las ganaderias y muchas, al borde de desaparecer, los profesionales, (banderilleros, picadores, mozos de espadas, auxiliares de caballos de picar, oficios ligados al toro) en el paro, sin percibir un euro, y sin reconocimiento del gobierno y de la administración central, la desunión de los estamentos taurinos es alarmante, y el antitaurinismo cobra una fuerza extrema.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Tanto como para tener miedo, no. Pero ver a diario la cantidad muy alta en número de fallecidos me afectaba muy mucho. Siempre con la admiración puesta en los héroes se esta dichosa pandemia: los sanitarios.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-No soy hombre de proyectos ni a corto ni por supuesto a largo plazo, siempre me gusta vivir el dia a dia. Me levanto por la mañana le doy gracias a Dios por el regalo inmeso de vivir y dichoso de poderlo compartirlo con los mios.

-¿Qué has echado de menos en estos meses?

-Creo que hay un antes y después. Antes no pensabas en epidemias, simplemente por citas y referencias históricas, ahora con el Covid19, nos pone en la alerta diaria que la salud nos puede afectar muy en serio. Sobre todo se echa de menos la libertad de un entorno sano y no las prohibiciones constantes que estamos sufriendo, pero siempre aceptando las normas con el máximo compromiso.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y más turismo?

-Huelva, perdió una oportunidad grande en los albores de los dos mil. No tengo confianza y menos aún en estos momentos de inestabilidad económica que nuestra ciudad remonte el vuelo. No soy optimista que gente de otras latitudes tomen a Huelva como ejemplo para invertir. No tenemos las infraestructuras básicas, sin aeropuerto y una red de carreteras óptimas, parecerá siempre una quimera que Huelva rompa definitivamente. No sabría con exactitud el instrumento para traer inversores, ellos siempre saben de sobra donde quieren invertir.

-¿Si continúan los rebrotes habrá un nuevo estado de alarma?

-Hasta que no haya vacuna y un tratamiento acorde para atajar esta pandemia, no habrá una solución definitiva, por lo que seguirán los rebotes, pero debemos evitar riesgos y ser cautelosos y disciplinados. No creo que volvamos al confinamiento, sería un tragedia absoluta.

-¿Cómo ves la situación del Recreativo?

-El Recreativo mientras que esté en manos del Ayuntamiento no tendrá problemas de subsistencia. Soy pesimista en el aspecto deportivo, las razones están en la mente de todos con la actual plantilla a falta de algunos fichajes no me parece salvo sorpresa que estemos en posiciones clasificatorias de subir de categoría o al menos estar en la nueva B profesional. Reitero ojalá que mi pronóstico no sea el cierto, llevo casi cuarenta años de abonado y he visto casi de todo.

-¿Qué ha significado para ti ser el pregonero de la mini feria taurina Colombina?

-Encantado de haber cantado las excelencias del toreo en Huelva y de sus toreros y gracias al alcalde de Huelva Gabriel Cruz. Él quién fue el precursor, confió en esta idea y que fuera mi persona, un aficionado de Huelva de toda la vida quien diera el pregón taurino de su tierra, reitero satisfecho de darlo y de la respuesta de la gente.

-Alfonso, llegamos al final de esta entrevista, ¿te gustaría añadir algo más?

Nada Pepe, encantado como siempre de haber compartido esta charla distendida contigo. Gracias