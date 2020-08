Rafael Martín: ” Encerrados se pueden crear otros problemas de salud aparte del virus”

Rafael Martín es un ayamontino que si alguien tiene alguna duda futbolística solo tiene que preguntarle. A buen seguro le sacará de la misma. Posee un archivo algo impresionante y si a ello se le añade que las búsquedas en las redes sociales las domina perfectamente, pues todo le es más fácil. Fundamentalmente el Recreativo y el Ayamonte son los equipos de sus amores. A Rafa verlo en un partido es comprobar como en una libreta va apuntando todo lo que él considera más interesante, que unido a los recortes de prensa se va haciendo su archivo personal desde hace casi 4 décadas.

Este ayamontino es persona muy querida en la ciudad del Guadiana, debido a su amabilidad y su predisposición a ayudar a cualquiera que se lo pida. Personalmente le tengo un gran afecto y es que es fácil ser empático con Rafa, pues derrocha humildad, cordialidad, y buenas maneras

Le propongo que acepte ser entrevistado y del tirón empezamos con las preguntas.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Complicada e impensable salvo lo que veíamos en series o películas sobre epidemias. Nos ha condicionado todo lo relativo al día a día cotidiano y sin una fecha de término a corto plazo. Vamos, toda una pesadilla, que esperemos acabe rápida.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasastes?

En casa, salvo las salidas que hacía para realizar las compras de comida y medicamentos. Con la compañía de la tele, el ordenador y lectura, al vivir solo es lo que me quedaba.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

Al no saber cuándo se terminará el virus, será dificil a corto plazo, tendremos que convivir con él, lo que nos condicionará más aún. En el fútbol económicamente se notará en demasía al no volver a ser un espectáculo de masas que vayan al partido, compren abonos, camisetas u otros productos de mercadotecnia. Muy complicado para la Segunda B hacia abajo, sin recursos de derechos de televisión, por eso va a ser muy importante la temporada próxima para el Recreativo, que debe colocarse entre los primeros del grupo y por lo menos entrar en la Liga Pro, no conseguirlo sería un desastre.

Rafa, ¿has pasado miedo en algún momento?

Si, he pasado miedo, porque al vivir solo tenía temor a ser contagiado y no tener nadie cercano para que pudieran ayudarme, así como el salir a la calle sin saber dónde puede estar el virus agazapado para “trincarte”. Han sido momentos muy malos que quiero borrar de mi mente lo antes posible.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Vivir lo más tranquilo posible. Pero afrontándolo sin el calor de los míos, padres y hermano a los que echo tanto de menos, ya que por circunstancias de salud desde siempre vivimos juntos, salvo por motivos de estudios y ahora ya no están entre nosotros

¿Qué es lo que has echado de menos en estos meses que llevamos pandémico?

El contacto con los demás aquí en Ayamonte. Amigos y conocidos, dar un paseo sin el temor al virus, pasando por horas en la vecina localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio y esos viajes en ferry por el Guadiana… en definitiva, todo lo que era normal hace sólo unos meses y que no nos dábamos cuenta de lo importante que era en nuestras vidas

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

Como una provincia con recursos turísticos, gastronómicos, monumentales, agrícolas etc, pero que evidentemente necesita de mejora en infraestructuras como el AVE, para estar mejor comunicada con el resto de España, pues es una pena que no estemos en este aspecto a la altura del siglo XXI. Huelva lo tiene todo para tener un protagonismo bien distinto en cuanto a atracción turística.

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

Me temo que sí, y lo peor es que el virus convivirá con nosotros algún tiempo más y tenemos que seguir haciendo cada uno nuestra vida. Encerrados al final, puede crear otros miles de problemas de salud aparte del virus.

Cambiemos de tercio que dirían los taurinos ¿cuántos años llevas recabando información futbolistica?

Sobre todo desde 2004 que empecé a tomar nota en una libreta de datos de los jugadores del Recre y sus rivales, pero ya de pequeño coleccionaba álbumes de fútbol y los calendarios Dinámicos por ejemplo, e iba tomando nota de todo. El fútbol ha sido siempre mi debilidad y con el paso de los años he ido haciendo un acopio de noticias que me tienen entretenido mucho tiempo, pero es mi hobby.

¿Cuántas horas dedicas al día a recopilar datos?

Bastantes. Sobre todo cuando llevaba un blog COSASSOBREFUTBOL.BLOGSPOT.COM al que invito entren todos los que lean estas líneas. Allí pueden igual encontrar algo curioso sobre el Recre y el fútbol en general. Muchas horas ante el ordenador contrastando datos y buscando datos curiosos y de interés. Tengo que añadir aparte, que estuve siete años colaborando con prensa en informacion deportiva, sobre todo del fútbol en Ayamonte y algunos articulos sobre el Recre también.

¿Cuántos datos, informaciones, anécdotas futbolística… puedes tener recopiladas?

Muchas, libretas escritas por mí, infinidad de revistas de fútbol, enciclopedias, recortes de prensa desde 1984 cuando empecé a ver al Recre en directo en el Municipal por entonces. Y, desde luego, cuanto recopilo de las redes sociales. Todas las semanas cuando el Recre va a jugar, analizo al rival y los partidos que han jugado con anterioridad. Es lo que me gusta y lo hago con mucho gusto

Rafa, cualquier otra otra cosa que quieras añadir

Ante todo mandar un abrazo y mucho ánimo a todas las personas que han sufrido con el Covid 19 tanto por fallecimientos como por secuelas al pasar la enfermedad. Y en particular respecto al Recre, que vuelva por sus fueros y las generaciones actuales y venideras puedan disfrutar, como yo tuve la oportunidad de hacerlo en persona, siempre con la compañía de mi recordado hermano Luís. Y a todas las personas que conocimos esos años en el Colombino y el Nuevo Colombino un saludo y fuerte abrazo, así como las gracias por el trato que tuvieron con nosotros. Gracias por acordarte José Luis y seguiremos aportando ese granito de arena para que todos conozcan algo más de nuestro querido RECRE.