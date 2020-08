Enfermeras del Infanta: “No entendemos que se pierda el miedo a un virus que sigue matando”

Los rebrotes activos en Huelva han hecho sonar las alarmas no solo entre los ciudadanos, sino entre el personal sanitario de la provincia, que vuelve a combatir el virus entre los pasillos de los hospitales.

Esta misma semana se han conocido los primeros fallecimientos a causa de la pandemia en Huelva tras tres meses sin registrar nuevas defunciones. Además, comienzan a repetirse los ingresos hospitalarios, sumando una nueva persona en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En diariodehuelva.es hemos hablado con el personal de enfermería del Hospital Infanta Elena, para conocer cómo de preparado está el centro ante la llegada de la segunda ola de contagios por Covid-19.

Begoña Martín Ortíz y Tamara González Ruibal, supervisora de enfermería y enfermera del hospital, cuentan su particular visión de este momento en primera línea de batalla.

-Después de pasar la fase inicial de contagios ¿cómo es el dispositivo actual para hacer frente al Covid-19?

Begoña.- Es obvio que en la actualidad y después de los meses vividos, en los que tuvimos que improvisar y hacer frente a algo desconocido para todos, hoy contamos con una mejor organización interna. Hemos podido establecer y definir muy bien el doble circuito para pacientes Covid y no Covid, así como el protocolo a seguir en función al estado de los pacientes afectados a su llegada al hospital. También tenemos a nuestra disposición los equipos de protección necesarios y nos hemos organizado mejor, sabiendo qué podemos esperar.

Tamara.- A nivel de Enfermería, también nos encontramos más preparados tanto en conocimientos como en el manejo de las mismas técnicas de enfermería. Y también muy importante ya sabemos y tenemos experiencia en la colocación y retirada de los Equipos de Protección. Eso nos da más seguridad y confianza.

-¿Se puede decir que el personal del centro sanitario está ahora más preparado para afrontar los casos de coronavirus?

B-T.- Sí, sin lugar a dudas.

-¿Hay miedo entre los sanitarios?

B.- Mentiría si dijera que no. Yo, cómo supervisora de la Unidad he podido observar sus caras de preocupación y temor a lo desconocido y a su posible contagio.

T.- Sí, algo sigue existiendo todavía, tanto por nosotros como por el riesgo de transmitirlo a los seres más allegados.

-¿Estáis protegidos?

B-T.- Nadie está totalmente protegido frente al virus. Ni como profesional ni como persona, pero sí que disponemos de los medios necesarios para cuidarnos mientras ejercemos nuestro trabajo.

-¿Por qué se están produciendo los contagios?

B-T Las razones últimas las conocerán los epidemiólogos y expertos, mucho más cuando puedan estudiar qué ocurrió y cuáles fueron los factores desencadenantes, pero qué duda cabe de que vemos todos los días a muchos ciudadanos que no están siguiendo las recomendaciones establecidas por Sanidad en cuanto a medidas de protección y eso no ayuda a controlar los contagios. No se están protegiendo como deben.

-¿Cuál es el perfil de los nuevos positivos? ¿jóvenes? ¿mayores?

B-T.- Desde la perspectiva del Hospital no podemos dar un perfil determinado, dada la baja incidencia de ingresos por Covid en estos momentos en nuestro centro, pero sí es cierto que los jóvenes están guardando menos las medidas de protección.

-¿Pensáis que ya se ha perdido el miedo a la enfermedad en la calle?

B.- Sí, y no entiendo que se le haya perdido el miedo a un virus que ha matado a muchas personas en un día y en un solo país. Mucho más ahora que se ve en todo el mundo y que está causando estragos. Quienes se han enfrentado de una forma u otra a esta enfermedad, es decir los pacientes y los propios sanitarios, lamentamos algunos comportamientos que se ven por las calles.

T.– Sí, pero yo diría que son más los jóvenes los que han perdido el miedo, pues otra parte de la población, como son los mayores o personas de riesgo siguen con más cautela y con miedo las indicaciones establecidas.

– ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a los ciudadanos que asisten a aglomeraciones, no siguen las medidas de seguridad y nos ponen en riesgo a los demás con su actitud?

B.- La RESPONSABILIDAD, que tenemos que dejar de hacer cosas, aunque nos apetezcan mucho, para que la enfermedad no se extienda. De la CONDUCTA de cada uno, DEPENDE el futuro de todos.

T.- La CONCIENCIACIÓN de la enfermedad y su posible TRANSMISIÓN a toda la población, pues con sus actitudes, ponen en peligro a la población más vulnerable.

¿Cómo es el trabajo de los enfermeros con los pacientes de Covid-19? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué sacáis como profesionales de este momento?

T.- Se trabaja con una fuerte carga emocional y mental, pues si habitualmente trabajamos muy pendientes de nuestras técnicas de enfermería, con estos pacientes se trabaja con más presión por el miedo a podernos contagiar.

En cuanto a lo más duro, es como he dicho anteriormente, el miedo al contagio y transmitirlo a nuestras familias, sin olvidar también el trato con el paciente que no puede ser tan estrecho como nos gustaría. Estamos acostumbradas a un mayor acompañamiento y cercanía y esto ahora no es posible. Resulta complicado. Va en contra de nuestro trabajo diario, de lo que somos como enfermeras.

Como profesional ha sido una experiencia de crecimiento, aunque no menos traumática, debido al desconocimiento de esta nueva enfermedad.

B.- A mí me gustaría añadir a todo esto, como supervisora, que aunque no he estado a pie de cama todos los días, lo he estado fuera organizando y ayudando con los EPIS y en todo lo que han necesitado para que no faltara de nada. Quiero destacar el Gran Equipo de Profesionales con los que cuento, de los que me siento orgullosa, y por ende, transmitirlo al resto de profesionales de todo nuestro Hospital Infanta Elena de Huelva, por su lucha, por su profesionalidad y por estar ahí en los momentos tan difíciles que nos ha hecho vivir esta pandemia.