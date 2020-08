Jesús Vázquez: “Mi pensamiento ahora es que nunca sería entrenador del Recreativo”

A Antonio Jesús Vázquez Muñoz, nuestro entrevistado de hoy, lo conocí un día que me lo presentó Vicente Pastor, cuando jugaba en el Tenerife, diciéndome: aquí lo conoce poca gente, pero es jugador de la cantera recreativista. Años después fichó por el Decano y estuvo vistiendo de albiazul en dos etapas distintas, viviendo lo mejor y lo peor del Decano. En la actualidad es coordinador de la cantera, donde se desenvuelve como pez en el agua.

Jesús ha sabido ganarse las simpatías de la afición y de Huelva, debido al paso al frente que ha dado a la hora de reivindicar cosas en pro del Recreativo y de temas sociales, dando la cara y leyendo manifiestos, aparte como es obvio, de su labor en el Club, siendo el futbolista que más veces a vestido la camisola del Decano.

Ha sido uno de los grandes capitanes de los últimos tiempos del Recreativo y no es de extrañar que en algún momento ocupe el banquillo del conjunto albiazul, aunque él quiera negarlo ahora.

Casado con María José que es un encanto de persona, tienen tres hijos, guapísimos (salen a la madre) y su único varón, Gael, está dispuesto a continuar con la tradición y ser algún día también jugador del Decano y Elia y Carol, las chicas, forman una familia muy bonita.

A nuestro invitado, me lo encontré hace unas noches cenando en El Portil y después de saludarlo y ver como han crecido su herederos, le propuse esta entrevista, a la que accedió del tirón y estos son los resultados:

Jesús ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Bajo mi humilde opinión como ciudadano, creo que nuestra generación no ha vivido una cosa igual en toda nuestra historia. Ahora podemos hacernos una idea cuando nuestros bisabuelos o abuelos nos hablaban de la Guerra Civil española, tuvo que ser realmente espeluznante. Este momento nos ha sacudido y nos ha hecho parar el ritmo frenético que llevábamos para realmente valorar la sencillez de la vida y lo rápido que se nos puede ir de la mano.

Es momento de aprender y adaptarse para mejorar.

Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Pues creo que como la inmensa mayoría de la población española, fuimos muy respetuosos con el confinamiento. Me ha sorprendido de la capacidad que tenemos como seres humanos cuando vemos peligro y actuar con respeto y sentido común. Tengo que decir que el miedo ha aparecido por momentos y aún lo vislumbro cuando vemos las noticias en televisión o la escuchamos en la radio por los rebrotes que se van produciendo. Estuvimos en casa, en Huelva y con mi familia.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

Nos está cambiando en todos los parámetros de la vida, no solo en el deporte. Hay nuevas costumbres, nuevas situaciones, nuevos miedos… y tenemos que adaptarnos para seguir con el curso de nuestras vidas. Pero creo que hay un antes y un después desde que aparece el Covid 19 en nuestras vidas. En el mundo del fútbol también ha dado una buena sacudida, ya sea en las ligas de las estrellas como en el fútbol base. La élite ha querido demostrar que estaba preparada para volver a competir, pero lo que ha demostrado es que nadie está lo suficientemente preparado y con la máxima información para combatir esta pandemia mundial. El dinero, en este caso, como suele pasar, tampoco ha derrotado al virus.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Si ha habido situaciones complejas, por el desconocimiento, por no saber ni cómo ni dónde, el miedo a lo desconocido se hizo visible y palpable. Mucho respeto ante esta pandemia.

¿Que proyectos tienes para el futuro?

Soy una persona tremendamente soñadora, me gusta dejar libre la mente para proyectar sueños, metas o alcanzar objetivos inimaginables. Siempre tengo en mente, que a veces los sueños se cumplen. Y experiencia de ello tengo. Así que hay sueños en azul y blanco y otros de otras formas y colores, siempre con la responsabilidad y la idea de ayudar a mejorar mi entorno, tanto a personas como a la población. Huelva merece mucho más, primero de nosotros mismos.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos meses que llevamos pandémicos?

Quizás la normalidad, ver a la familia, abrazarnos, reunirse, ir al parque con los niños. Hemos vivido otra vida que no estábamos acostumbrados, pero era realmente necesario, eso si. Son muchas pequeñas cosas, las que hemos dejado de hacer, pero con un gran valor familiar y personal.

¿Cómo”venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

Sin ser experto en la materia, creo que deberíamos invertir más en este sentido. Tenemos rincones únicos, que desde la responsabilidad por nuestro entorno natural, podemos ofrecer a vivir experiencias diferentes en un turismo natural, ecológico, sin tener grandes cadenas hoteleras a pie de playa, pero es posible desde otra perspectiva que nos desmarquen de otros lugares cercanos. Lo tenemos, pero realmente ¿lo queremos?

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

Los expertos dicen que no volveremos a un estado de alarma nacional, y sí por núcleos de poblaciones, como está ocurriendo. Y no es que sea necesario, o posiblemente sí, pero ahora mismo se valora más el bienestar de las personas en materia económica, desde las familias, pequeñas empresas y multinacionales. No se si seremos tan eficaces como en un estado de alarma, pero está claro que otro “parón” dejaría tocadas a muchas familias.

Aquí se abre el debate ¿qué es mas importante, la economía o la salud?

¿Cuáles son tus mejores recuerdos en tu etapa como futbolista… y los peores?

Estas preguntas tienen fácil respuesta. Normalmente van ligadas a los éxitos deportivos, tanto grupales como individuales. Guardo muchos y muy buenos recuerdos y otros que me hicieron mejorar tanto en lo personal como en lo deportivo. Pero si tengo algo claro lo que me ha ofrecido el deporte profesional en todos mis años, sin duda, son las personas que conoces en el camino, que de todas sacas conclusiones positivas y hacen que tu manera de ser vaya transformándose continuamente. Personas que en otra situación jamas hubiese podido conocer. Eso para mi es mi mayor tesoro. Amigos que aún tengo mas allá del charco, como suele decirse, refiriéndome a argentinos y uruguayos… , por ejemplo.

¿Hay buena materia prima en la cantera del Recreativo?

Por supuesto, siempre la ha habido y puedo prometer que siempre la habrá. La cuestión es otra, es si a esos canteranos podemos ofrecerles el mejor contexto para que puedan desarrollar su valía, no solo en cantera sino en el primer equipo. En esa linea estamos trabajando. Creo mucho en la base, creo mucho en el jugador de cantera.

¿Te gustaría entrenar a un equipo profesional o te prefieres trabajar la base?

Me gusta lo que hago, estoy formado y me gusta ver la visión que uno tiene como entrenador. Son roles diferentes, ahora mismo estoy volcado con la base, desde otro prisma, pero me encanta. Me gusta entrenar, seguramente sea lo que más me gusta, pero difiero de las categorías. Yo conozco el mundo profesional, he pertenecido 18 años a él, tienes sus cosas buenas y malas, como todo. Pero no tengo ni ansia ni está en mi mente volver de cualquier modo.

Me gustaría tener la experiencia de intentar entrenar en categorías importantes, creo que estoy capacitado para ello, pero con casi toda seguridad puedo decir que nunca sería entrenador del Recreativo de Huelva, ese es mi pensamiento ahora mismo.

¿De qué compañeros y entrenadores guardas mejores recuerdos y peores y por qué?

Tengo muy buenos recuerdos de casi todos los entrenadores. Creo que todos me aportaron y me hicieron mejorar, cada uno desde una perspectiva diferente. Te llevas sorpresas, por quizás enjuiciar a las personas antes de conocerlas, tanto para bien como para mal. Con los compañeros igual, te acercas más a unos que a otros por las personalidades de cada uno, pero no he tenido una mala relación en mi trayectoria. Guardo muy buenos amigos que a día de hoy mantenemos el contacto a menudo.

¿Cualquier otra otra cosa que quieras añadir?

Agradecerte el interés por saber de mi sobre temas de actualidad. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. A la sociedad en general, que debemos ser conscientes de la importancia en el momento que nos encontramos. Han cambiado nuestros hábitos, nuestra vida, y tenemos que ser responsables de ello. Hoy en día la palabra solidaridad toma una importancia tremenda. Salud y viva el Real Club Recreativo de Huelva!!

Como han podido comprobar, Jesús Vázquez nos ha dejado periodísticamente varios titulares muy jugosos, lo que me ha hecho dudar cuál colocar, inclinándome por el deportivo antes que por el social.

Jesús decirte que me han gustado mucho algunas de las reflexiones que has mostrado en esta entrevista, desearte toda clase de éxitos y que tus proyectos se conviertan en realidad.