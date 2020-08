Miguel Ángel Campos: “Un ascenso es de los momentos más bonitos que se pueden vivir en el fútbol” 

Miguel Angel Campos, llegó a tierras onubenses de la mano del técnico recreativista Lucas Alcaraz, concretamente en la segunda temporada del granadino al frente del conjunto albiazul, lo hizo como preparador físico, consiguiendo lo más grande, como fue el ascenso a la liga de las estrellas. En Huelva encontró el amor de su vida, su mujer, la encantadora María José, con la que tiene dos hijas preciosas; María, la mayor, que nació en Granada y Lucía, la menor, que vio su luz primera en Huelva.

Miguel Ángel es una persona discreta, sencilla, con buen talante, agradable, trabajador, simpático, con alto sentido de la amistad, profesional como la copa de un pino, fiable, vamos de esas personas a las que da gusto tener cerca de ti. A los pocos días de conseguir el ascenso a la liga de las estrellas el Cádiz, lo llamo para felicitarlo y le comento que me gustaría que contestara a unas preguntas y lo hace encantado. Lo noto radiante de felicidad y es que el trabajo que han realizado bien se merecía este premio y lo digo también por el gran protagonista de este éxito, Álvaro Cervera, al que echaron del Recre de malas maneras. Pero vayamos a lo que nos ocupa en estos momentos, Miguel Ángel ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Ante todo, que es una situación que a todos nos parecía impensable hace unos meses. Creo que esta pandemia ha cambiado la vida de todas las personas que habitamos el planeta, y que nos hará valorar mucho más cosas de la vida rutinaria a las que antes no dábamos a penas valor.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

El confinamiento lo pasé en Granada, con mi mujer y mis hijas. Dos días antes de que se decretara el estado de alarma, viajé desde Cádiz hasta Granada con la intención de recoger a la familia para estar juntos en Cádiz. En principio, la jornada de liga de ese fin de semana sólo se había aplazado, y el martes siguiente debíamos volver a entrenar para preparar lo que pensábamos que sería un partido sin público. Sin embargo, ese fin de semana todo se paralizó por lo que ya no regresé a Cádiz hasta el inicio de la desescalada.

Durante el confinamiento dediqué mucho tiempo a trabajar: preparar entrenamientos colectivos e individuales para el equipo; estar en contacto diariamente con los jugadores, animándolos a cumplir con sus rutinas de entrenamiento y a que siguieran creyendo que en poco tiempo se podría volver a entrenar y competir; reuniones virtuales con los compañeros de cuerpo técnico, dirección deportiva, presidente, etc… Además, participé en algunas conferencias (Webinars) y cursos como ponente, y asistí a mis alumnos de la Universidad a través de tutorías online. Todo esto me tuvo bastante ocupado.

Pero también fue una magnífica oportunidad para disfrutar de la familia. Mucho más de lo que hacemos normalmente. Diariamente hacíamos actividad física todos juntos, a última hora del día; colaborábamos en las tareas de casa y ayudábamos a las niñas con las tareas del cole-instituto; y los fines de semana nos organizábamos para realizar algo “especial”: juegos de mesa, ver películas, etc. Todo eso, nos hizo llevar la situación con mejor estado de ánimo.

-¿Como crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

Pienso que la vida ha cambiado por completo, especialmente en lo que se refiere a la forma de relacionarnos con los demás, y así se mantendrá al menos hasta que tengamos una vacuna que nos proteja de este virus. Y aún con esa vacuna, creo que la situación que hemos vivido mantendrá a la humanidad en “alerta” ante la posibilidad de contactar con nuevos virus, algo que hasta ahora nunca fuimos conscientes de que podía suceder.

Respecto al fútbol, igualmente ha cambiado bastante. El fútbol que hemos vivido en este final de temporada no tiene nada que ver con el deporte que todos conocemos. Partidos sin público, que se alargan más de 100 minutos, en los que muchos resultados han sido sorprendentes, eliminándose la ventaja de jugar como local, y con numerosos goles encajados en los instantes finales de los partidos… Imagino que poco a poco iremos recuperando la normalidad, y ojalá que sea pronto, pues para mí, lo vivido poco (o nada) se parece al fútbol que todos amamos.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-No especialmente. Desde el principio intentamos cumplir con todas las normas que se nos indicaban desde las autoridades competentes, y siempre tuve claro que eso nos protegería ante posibles contagios. Quizá sí que tuve un momento de incertidumbre (no sé si miedo) al ir las primeras veces a hacer la compra, y comprobar el desabastecimiento que había en los supermercados. Creo que las compras compulsivas que muchos realizaron en ese momento, pudieron arrastrar al pánico a otros.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Seguir creciendo profesionalmente. Trabajar lo máximo posible para ayudar al Cádiz a realizar una buena temporada en lo que será nuestro regreso a la 1ª división después de muchos años, y poder conseguir la permanencia en la categoría. Además, me gustaría avanzar en algunos proyectos en los que estoy inmerso como terminar de redactar mi segundo libro.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos meses que llevamos pandémico?

-Básicamente, las cosas que hacíamos habitualmente y a las que quizá no dábamos valor que tienen: ver a la familia, hacer deporte al aire libre, o trabajar con normalidad.

-¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos al estado de alarma?

-Tengo claro que volveremos al estado de alarma, dada la cantidad de rebrotes que está habiendo, aunque pienso que quizá no en las mismas condiciones que se nos impusieron inicialmente. Probablemente los estados de alarma en estos próximos meses serán más territoriales, afectando sólo a los municipios que estén mayormente afectados, o a la población de mayor riesgo. No obstante, pienso que los gobiernos intentarán buscar el equilibrio entre preservar la salud de la población y evitar que la economía de los países se vayan a pique.

-¿Qué ha supuesto para ti un nuevo ascenso, en esta ocasión con el Cádiz?

-He tenido la posibilidad de vivir con el Cádiz el tercer ascenso a primera división de mi carrera profesional. Un ascenso es posiblemente uno de los momentos más bonitos que se pueden vivir en el fútbol, y especialmente en ciudades como Cádiz o Huelva, en las que el fútbol es algo más que un deporte. El ascenso ha sido todo un premio al esfuerzo que hemos realizado toda la temporada. El único aspecto negativo, no haberlo podido celebrar como se merece, pero es que como he dicho en una anterior pregunta, la vida y el fútbol han cambiado bastante y así seguirá al menos durante un tiempo.

-¿Qué recuerdos guardas de tus distintas etapas en el Recre y por ende en Huelva?

-Siempre he dicho que Huelva es mi segunda casa. En mi primera etapa en el Recre, tuve la oportunidad de vivir mi primer ascenso a primera división, algo que no olvidaré jamás, y pudimos escribir una de las páginas más brillantes de la historia del club: jugar una final de Copa del Rey. El Recre me permitió crecer muchísimo profesionalmente. Conforme pasan los años, más lo valoro, y más dificultad le veo a aquellos éxitos que pudimos conseguir. En mi segunda etapa, la situación deportiva e incluso económica fue más complicada, pero me marché orgulloso de haber contribuido a que el club se mantuviera durante 6 temporadas consecutivas en la Liga de Fútbol Profesional. Mi vínculo con Huelva es y será para siempre; mi mujer y una de mis hijas son onubenses, venimos habitualmente para ver a la familia y aquí tengo muchos y muy buenos amigos. Estoy seguro de que en el futuro tendré la oportunidad de vivir una tercera etapa en el club.

-Miguel Ángel, estamos llegando al final de esta charla, ¿quieres añadir algo más?

Desear todo lo mejor al Recreativo de Huelva y a sus aficionados. Estoy convencido de que en poco tiempo volverán al lugar que merecen. Ahora que he podido vivir la situación del Cádiz desde dentro, me gustaría trasladar a todos los recreativistas que el Cádiz hace 4 temporadas competía en 2ª División b, y la próxima temporada lo hará en primera división. Ojalá el Decano pueda seguir ese mismo rumbo.

Miguel, que es una gozada echar un ratito de charla contigo, te deseo toda clase de éxitos y que ya nos veremos por Huelva.