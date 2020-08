Sergio Hernández: “Hacen falta medidas más adecuadas para dinamizar la economía”

Fue todo un descubrimiento conocer a Sergio Hernández Sanz. Me lo presentó su suegro, Enrique Castellano, en la tienda de moda para hombres “Serma”, en la calle Rábida, aunque ahora ha cambiado de ubicación y están en la calle Muñoz de Vargas, (antiguo bar Balón). La tienda la regentan actualmente, Sergio y Ana Mari Castellano, su pareja.

Sergio es un madrileño que el amor lo trajo a Huelva y está encantado. Con nuestro entrevistado de hoy desde el primer día pudimos notar que había feeling, empatía y ello nos ha hecho tener una buena amistad de lo cual me alegro. Pues este hombre es alegre, servicial, trabajador, amante del mundo del motor, y motero por añadidura, aunque ahora no puede estar entre dos ruedas debido a una operación.

Cuando lo llamo para proponerle la entrevista, accede inmediatamente y comenzamos nuestra conversación.

Sergio, ¿Qué opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo?

La situación que nos está tocando vivir ha cambiado por completo el día a día, pero está muy patente dos tipos de personas: Las que creen que todo ha pasado y las que mantienen cuidado y respeto con las normas a seguir. Hay que cambiar muchos hábitos y no todo el mundo está por la labor ni es consciente del respeto por los demás.

¿Cómo viviste el confinamiento?

Al principio del confinamiento lo primero que piensas es proteger a tus seres queridos y aprovisionarte de medidas de seguridad ante la incertidumbre. Yo lo pasé en casa en familia. Primero buscas la máxima información para saber ante que te enfrentas y cómo hacerlo. Y luego llevarlo de la mejor manera posible, incluso llegando a ampliar conocimientos que antes por falta de tiempo siempre se dejaba para más adelante.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo el mundo de las pequeñas empresas?

Con tristeza veo empresas que comenzaban su andadura justo antes del confinamiento y que no han podido sobrevivir, al igual que otras muchas con más andadura. La vuelta a la nueva “realidad” ha sido dura, ya que las fechas han sido muy malas aquí en Huelva y muchos sueños se han visto truncados con impotencia. Las pequeñas empresas esperaban bodas, bautizos y un largo etc., que se han sido suspendidas y con ello su salvavidas de una economía de por sí mala. Todo se ha vuelto más laborioso por las medidas de seguridad y hay que estar más pendiente y extremar el cuidado. Las ayudas llegan para los nuevos emprendedores, pero para los que ya llevan tiempo en el negocio ven como disminuyen sus ventas y los gastos siguen mes a mes, por lo que se ven muchos comercios que han echado el cierre.

¿Has perdido clientela?

En mi caso sigo teniendo mi clientela, pero el verano está haciendo estragos en Huelva.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Ante el futuro hay que seguir luchando, amoldarte y siempre aprender y buscar nuevas soluciones, no quedarse estancado en el pasado, buscar fórmulas que funcionen.

¿Qué has echado de menos en el confinamiento?

La falta de libertad para poder ver a los míos, a mis clientes y gente conocida. La libertad de libre circulación y la carencia de información veraz de lo que estaba pasando, la incertidumbre y “miedo” que nos bombardeaba desde los medios de comunicación estando encerrados en casa. El silencio y el vacío de las calles te hacía echar de menos cosas tan simples como la risa de un niño jugando en un parque…

Sergio, ¿tú cómo venderías Huelva para atraer inversores y turismo?

A Huelva le falta explotar muchos y magníficos recursos que tiene. Hay terrenos para cultivo e industria, zonas de playa y de ría… Un largo etcétera que con inversión podría hacerla puntera. Ejemplos de ello: se podrían explotar yacimientos para interés turístico en el centro, pues a los turistas les gusta pasear por la ciudad, pero hay que ofrecerles encanto, no calles vacías y sin lugares de interés para sus recuerdos por el paso de esta gran ciudad. Se tiene una buena gastronomía en esta tierra, lo que hace atractiva una visita a Huelva, pero es imprescindible mejorar las infraestructuras ferroviarias y de autobuses, mejor juntas para que el turista tenga todo a mano. El nuevo paseo de la ría se queda muy solitario con el Bonilla… ¿Por qué no crear allí más restauración y zonas lúdicas? Las playas son preciosas y la ría necesita una limpieza y explotación turística que podría generar muchos ingresos. Creo que con una buena planificación hasta Marbella nos envidiaría. Aún recuerdo cuando Tesla buscaba terrenos para una gran factoría y pensé: ¿Nadie lucha para que vengan? Hay que tener visión, no sólo el valor del terreno, que debería ser lo de menos, lo importante son los puestos de trabajo, la publicidad, la expansión… Hay que crecer, no estancarse

¿Crees que si siguen los rebrotes volveremos a un estado de alarma?

Las noticias diarias no son buenas, pero si todos ponemos de nuestra parte espero que no lleguemos de nuevo. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos, pues pongamos todo de nuestra parte.

Falta más concienciación de la gente ya que al ser “algo que no se ve” parece que ya no existe y el ser humano tiende a pensar que a él no le va a pasar, que eso sólo le sucede a otros, por lo que se cometieron y cometen negligencias a diario. Quedó patente que se actuó tarde y con desconocimiento ante algo nuevo que nos asolaba y nos pilló fuera de juego. En cierta medida me recordó a otra enfermedad que causó estragos en la población mundial: El Sida, y la gente empezó a reaccionar cuando se vieron imágenes de cómo era el fallecimiento de las personas que lo padecían.

¿Qué te gustaría añadir?

Hacen falta medidas más adecuadas para dinamizar la economía, ya que todo está conectado entre sí, en una cadena más larga de la que podemos imaginar. Alguno dirá que sí, que hay gente que ha ganado dinero durante la pandemia, pero otros han sufrido mucho con pérdidas de empleo y negocios, y gente sin escrúpulos que se ha aprovechado del miedo general para hacer el “negocio de su vida” sin ser regularizado.

España no está en situación de pasar de nuevo por la misma situación y menos un confinamiento. Las noticias no son tranquilizadoras Habría que buscar soluciones con la gente más preparada, planes de contingencia, prepararnos mejor antes los posibles contagiados y “mimar” más al personal sanitario que se juega su salud por nosotros. Los aplausos no están mal, pero el procurar poner todo de nuestra parte les ahorraría riesgo y desbordamiento de trabajo. Cada día se sabe un poco más sobre los tratamientos y confío en que la medicina lo mitigue de manera eficaz.

No seamos demasiado temerosos ni tampoco inconscientes, más bien cautos y respetuosos. Esto lo sufrimos todos sin excepción, y ya se sabe: La unión hace la fuerza.

Sergio, me ha encantado este ratito de charla contigo. Te deseo toda clase de éxitos en tu nueva ubicación de la tienda de moda hombre “Serma”, donde por cierto y no es peloteo, tienes muy buenas y atractivas prendas a unos precios muy competitivos.