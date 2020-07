Satse advierte: “En Huelva faltan 918 camas de agudos y 50 de cuidados críticos ante la nueva oleada del virus”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía asegura que los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no disponen del número de camas de agudos y cuidados críticos suficientes para cumplir con el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, tal y como se ha acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 16 de julio.

Así, con este Plan que ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad, se pretende organizar una respuesta de forma eficaz y coordinada ante rebrotes del virus.

Explica SATSE que el objetivo es, por una parte, reducir el impacto de la pandemia de COVID-19, limitando la circulación del SARS-CoV-2 mediante el fortalecimiento de los pilares que sustentan unas intervenciones oportunas y eficaces; y por otro lado, preparar las capacidades de España y sus comunidades autónomas frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda oleada de transmisión del Covid-19.

El Sindicato de Enfermería detalla que uno de los puntos primordiales del Plan de Respuesta es que, en este caso, Andalucía disponga del número suficiente de camas de agudos y cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva. Ello significa, disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes, así como de 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

SATSE ha podido comprobar que en el SAS esa cifra dista mucho de la actual, estando muy por debajo de ese número, siendo incluso prácticamente imposible que la Administración pueda disponer de esas camas en un plazo de tan solo cinco días si la situación de emergencia sanitaria lo requiriera.

Carencias en los hospitales de Huelva

Tanto es así, que tal y como recogen las cifras y siendo constatando por esta organización sindical, los hospitales onubenses cuentan con 22,34 camas de agudos por cada 10.000 habitantes, y tan solo 1 cama de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes. Es decir, apunta SATSE, que en ambos casos las ratios están muy lejos de lo que dispone el Plan en cuestión, tanto que en la provincia, faltarían 918 camas de agudos y 50 camas de cuidados críticos para poder dar una atención de respuesta segura y eficaz ante una oleada del virus.

Por ello, la organización sindical considera preocupante esta situación e insta al Gobierno andaluz a comenzar a dotar a los hospitales andaluces de los medios precisos para poder hacer frente a este virus con las garantías necesarias, para lo que habría que comenzar a tomar medidas urgentes e inmediatas.

De igual modo, SATSE recuerda que la dotación de medios en los hospitales tiene que ir acompañada de un incremento del personal sanitario, tal y como también refleja el mencionado Plan, ya que actualmente las plantillas son completamente deficitarias, pues no solo no se adecuan las mismas, sino que además no se están sustituyendo al cien por cien, poniendo por tanto en riesgo a los propios profesionales y la seguridad de los pacientes.