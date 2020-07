‘Moqui’, la hija de Luis Aragonés y Pepa Fernández nos recuerda su infancia en Huelva

Cuentan que el 15 de junio de 1963 Huelva vivió un gran acontecimiento social ya que Luis Aragonés, un joven y prometedor jugador que militaba en el Betis, y que con anterioridad había vestido la camiseta del Recre, se unía en matrimonio en la Parroquia de la Purísima Concepción onubense con Pepa Fernández, la hija de Mercedes y Serafín, propietarios del mítico ¨Bar Onuba¨ de la capital onubense.

Tras la ceremonia el Hotel París fue el lugar elegido para agasajar a los invitados con un almuerzo de lujo con manjares de la tierra y donde estuvieron presentes desde el presidente bético de la época, Benito Villamarín; además de familiares, compañeros y amigos de la pareja.

Fruto de ese amor nacieron cinco hijos, María José, Rocío, Luis, Yolanda y Marta. Esta semana nos acompaña en esta vuestra sección semanal María José, la primogénita de la zaga, aunque todos la conocemos por ¨Moqui¨; una buena amiga farmacéutica que nació en el barrio sevillano de los Remedios, pero que le tiene un gran cariño a la tierra de su madre.

Hablando de Huelva. ¿Qué recuerdas de tu niñez en casa de tus abuelos maternos?

-Ufff… Recuerdos inolvidables con mi abuela Mercedes, ya que a mi abuelo Serafín desgraciadamente no lo llegué a conocer. Aunque todas las abuelas son increíbles, la mía era especial. Toda alegría a pesar de todo lo que le tocó luchar al igual que a tantas mujeres de su generación. Siempre bailando en las reuniones familiares, se ponía cualquier cosa en la cabeza a modo de sombrero y a bailar. ¡Cocinaba de muerte! Cómo olvidar sus roscos y sus pestiños. Esos dulces tenían algo especial: un montón de gramos de cariño. ¡Y esos caramelos rellenos de frutas que me dejaba debajo de la almohada cuando se me caían los dientes!

¿Cuándo tu madre habla de Huelva qué te dice? ¿La añora?

-Mi madre habla mucho de Huelva, de su casa en el Conquero, y luego en la calle Puerto, del bar Onuba, de la oficina donde aprendió taquigrafía y mecanografía, de los dulces de Julito… Aquí estaba esto o aquello, a mí me dice: ¡mira la farmacia de toda la vida! la de Doña… Creo que tiene recuerdos muy bonitos.

¿Seguís viniendo a Punta en verano?

-Nos vemos en verano con nuestras primas y mi tío Guillermo. Hace pocas fechas hemos estado allí, pero en esta ocasión para despedir a mi tía Rocío, la hermana pequeña de mi madre que llevaba un tiempo muy malita. Permíteme que aproveche para mandarles un beso muy fuerte a mis primas Paula, Alejandra y Rocío, a mi tío y a mi sobrina Martina.

Qué te parece si ahora hablamos de tu padre. No sé si de niña eras consciente de la fama que le rodeaba allá por donde iba y sobre todo ¿Qué pensabas cuando le paraban para pedirle un autógrafo?

-Recuerdo los autógrafos como algo cotidiano, algo que ha formado parte de mi vida siempre y para mi padre creo que también algo natural, nunca le he visto malos gestos por este motivo. Eso sí, mi padre era muy tímido, quizás por eso también parecía menos asequible, pero en realidad era cercano con la gente que era correcta y respetuosa.

¿Recuerdas la última conversación que tuviste con él?

Ufff, son tantas conversaciones, tengo tantos chascarrillos suyos. No hay un día que no le recuerde y pienso … Esto es como me decía papá … O esto tengo que hacerlo así, como me decía papá… Siempre lo tengo presente.

¿Eres consciente del gran legado que ha dejado tú padre deportivamente hablando?

-Cada vez soy más consciente del legado que ha dejado mi padre. Me viene a la cabeza la frase de Xavi Hernández cuando dijo: ” la palabra fútbol en el diccionario tendría que llevar al lado la foto de Luis”.

De todos es sabido que tú padre en el vestuario era quien llevaba la voz de mando ¿Pero en casa con tantas mujeres, sería una guerra perdida?

Jejeje en casa con tantas mujeres ya te puedes imaginar … De todas formas era muy respetuoso con nuestras decisiones.

¿Cuántos nietos tenía y le gustaba ejercer de abuelo?

-11 nietos, 8 chicos y 2 chicas. Jorge, Pablo, Rocío, Alejandro, Javier, Luis, Alberto, Eduardo, Jaime, Guillermo e Inesita. Como te puedes imaginar les encantaba jugar al fútbol cuando nos juntábamos en casa de mis padres, les fascinaba que el abuelo fuera al cole a recogerlos.Una anécdota muy graciosa de mi sobrino Eduardo cuando mi padre estaba en la Selección Nacional y dijo a sus amigos: ¨os presento a mi abuelo, Luis de España¨, te puedes imaginar el abuelo… Jejeje.

Creo que todos sus nietos están muy orgullosos de su abuelo, no solo por lo que era en el fútbol sino por los valores que quiso transmitirles, ahora que ya van siendo mayores recuerdan como les hablaba del trabajo, del esfuerzo, del trabajo en equipo…fue un autentico maestro para todos.

Sé que eres muy aficionada al fútbol ¿sigues al Recre?

-Sí, suelo mirar todos los equipos donde mi padre jugó o entrenó y te leo a ti todo lo que hablas del Recreativo. Me gusta que les vaya bien, no sé, por un lado, porque es el equipo de la tierra que vio a mi madre nacer. Y porque de todas las ciudades donde hemos vivido guardo muy buenos recuerdos ya que he tenido la oportunidad de conocer a personas que nos han hecho sentir como en casa.

Por cierto, como colchonera que lo eres ¿Quién ganará la Champions?

-Creo que este año es el del Atlético de Madrid, ¡pienso que ya nos toca!

Ya va llegando a su fin la entrevista y me gustaría saber si consideras que el Gobierno ha sabido apreciar la gran labor que habéis hecho los farmacéuticos a pie de mostrador durante el confinamiento

-Bueno Felix, yo creo que eso es una lucha diaria que tenemos la profesión farmacéutica, no solo durante la pandemia que hemos sufrido, sino en el día a día. Creo que la población en general sabe que tiene un profesional de la salud para lo que necesite las 24 horas al día, pero las instituciones parece que les cuesta otórganos el papel que realmente ejercemos los farmacéuticos en la oficina de farmacia.

Todo lo contrario del comportamiento modélico del ciudadano o al menos, esa es mi opinión.

El comportamiento de la población ha sido modélico, se ha demostrado la responsabilidad y solidaridad de la sociedad en todos los ámbitos. Particularmente, quiero agradecer cuanto nos han apoyado en momentos tan difíciles, nunca nos han faltado palabras de aliento y reconocimiento por parte de todos los que han pasado por ella. Muchísima gente me ha dado las gracias por estar ahí y tengo que reconocer que me he emocionado en muchas ocasiones.

Todo hace indicar que con tanto rebrote estamos de nuevo ante una nueva pandemia. ¿Estáis mejor preparados para poderla afrontar?

-Esta enfermedad parece que nos va a dar guerra. Pero hemos aprendido y nos hemos preparado mejor para la batalla. Tengo la confianza que lograremos vencer a este virus si no lo menospreciamos y nos mantenemos firmes en las recomendaciones que todos conocemos.

Las investigaciones contra la vacuna están muy avanzadas. ¿ves pronto la solución?

-Yo creo que esto es una pandemia mundial y todos los países están luchando para acabar con ella lo antes posible. Los investigadores están trabajando a marchas forzadas para dar con la pócima perfecta y conseguir esa vacuna que salve vidas.

Como dice el refrán, “es de bien nacido ser agradecido”. Gracias ´Moqui´ por tu amabilidad y por brindarme la oportunidad de que mis lectores te conozcan un poco más