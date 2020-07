Gerardo Macías: “El Salón del Cómic lo hemos sustituido por una campaña en favor de Cruz Roja”

A Gerardo Macías lo conozco desde chiquitito, no en vano soy muy amigo de su padre. Por tanto lo he tratado mucho, más que a sus hermanos, posiblemente por lo cercano que es Gerardo, aparte de amable, servicial, trabajador y enamorado del mundo del cómic desde su infancia. En la actualidad es director del Salón del Cómic de Huelva, y estoy convencido de que si él no estuviera al frente de este evento es más que probable que hubiese desaparecido. Nuestro protagonista de hoy es periodista y sus primeros pasos con la prensa escrita tuve la oportunidad de vivirlos.

Macías es de esas personas que hay que querer, su bondad, su apoyo a los demás, su trabajo y su empatía generalizada le hacen ser cordial con cualquiera que conozca.

Siguiendo la línea de este tipo de entrevistas que estoy realizando desde hace más de meses y puesto en contacto con nuestro protagonista de hoy la primera pregunta es obligada.

Gerardo, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo? Es una situación nueva en todo el planeta y es cierto que muchas cosas no se vieron venir pero otras sí se pudieron evitar. Pero bueno, yo no soy virólogo ni tengo información privilegiada. El tiempo pondrá a cada cual en su sitio. ¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?. Lo pasé con mi madre y con mi hermano, en casa. Sin salir: dibujando, escribiendo, bicicleta estática, viendo películas y teleseries, leyendo… Como yo casi siempre trabajo desde casa, no me cambió mucho la vida en ese sentido. Pero sí me encontré que clientes y proveedores habían cerrado. ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, y sobre todo el mundo del cómic? De entrada, en 2020 ha habido que suspender el Salón del Cómic de Huelva, pero lo hemos sustituido por una campaña de crowdfunding en favor de Cruz Roja. Hemos querido poner nuestro granito de arena en la lucha contra las consecuencias del coronavirus. De todos modos, ya tenemos fechas para la celebración del Salón del Cómic de Huelva en 2021, esperemos que en las mismas condiciones de siempre.