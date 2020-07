Lamentan la marcha de la UME “sin soluciones” tras los incendios en los asentamientos

La coordinadora Solución Asentamientos, integrada por diversas organizaciones de personas migrantes y pro-migrantes de la provincia de Huelva, manifiesta su total decepción e indignación por la marcha de la UME tras informar desfavorablemente sobre la localización propuesta por el Ayuntamiento de Lepe para un campamento de emergencia que habría de acoger a las cientos de personas que se quedaron sin chabolas tras los dos incendios consecutivos producidos hace dos semanas en dos de los asentamientos existentes en el municipio lepero.

Al parecer el Ayuntamiento habría propuesto al ejército únicamente su implantación en el polígono industrial La Gravera, un sitio que las propias ONGs describen como “inhóspito, sin comercios donde abastecerse de lo más necesario, sin plazas ni arbolado, ni sombras y alejado 7 kilómetros del núcleo urbano, lo que impediría a las personas ocupantes del campamento relacionares con el resto de la población”. El informe desfavorable del ejército coincidiría en esta apreciación. “Queremos un campamento, no un gueto aislado” exigen las organizaciones.

La coordinadora denuncia, no obstante, la incapacidad puesta de manifiesto por las administraciones a todos los niveles, local provincial, autonómica y estatal, para encontrar una solución digna a un problema que afecta no sólo a Lepe sino a Lucena, Palos, Moguer, municipios todos ellos con vergonzosos asentamientos chabolistas donde malviven trabajadoras y trabajadores migrantes y en los que se producen a menudo incendios, algunos de los cuales ya han causado víctimas mortales. “Hace ya más de dos semanas desde los incendios en Lucena y Lepe, y nos sentimos abandonados”, repiten desde las organizaciones de personas migrantes.

La coordinadora denuncia y condena además que el Ayuntamiento de Lucena esté ejecutando la demolición de chabolas de un asentamiento en este municipio con todas las pertenencias personales de quienes las habitan, ausentes porque están trabajando en los campos “es un trato vergonzoso y despiadado hacia quienes tanta riqueza aportan con su trabajo esencial”.

En este sentido, portavoces de Solución Asentamientos advierten que el problema real es el realojo de tantísimos temporeros que los han pedido todo, incluida documentación y jornales. “Son trabajadores esenciales durante la pandemia a los que ahora se les deja abandonados a su suerte”, recuerda. “Aunque públicamente se haya justificado la actuación de la UME para evitar el riesgo de transmisión del Covid-19, hemos de decir que es una hipocresía: este riesgo de contagio existía ya desde marzo cuando estas personas malvivían en los asentamientos, sin condiciones higiénicas, sin agua, ni electricidad ni aseos, sin distanciamiento social, hacinadas en sus chabolas. Mientras salían a los campos a recoger la fruta que nos alimentaba. Sólo se han preocupado por la propagación de la pandemia cuando sus condiciones indignas las han trasladado a las puertas del Ayuntamiento”, denuncia.

Las organizaciones advierten: “Lepe está ahora mismo en los medios de comunicación nacionales y extranjeros. La Administración, los gobiernos, tienen la oportunidad de demostrar que están dispuestos a resolver con dignidad, no por la fuerza, y de una vez para siempre este drama humano o nuestro territorio pagará las consecuencias, no ya sólo por el riesgo real de propagación del coronavirus, sino por el deterioro irreparable de la imagen de la agricultura onubense. Estos trabajadores no aguantan más. Estos trabajadores esenciales no se merecen este maltrato.”

La coordinadora Solución Asentamientos, convocante de la concentración delante del Ayuntamiento de Lepe tras los incendios, está conformada por personas y diversos colectivos, entre ellos: Asociación de Trabajadores Africanos, ASNUCI, Asociación Multicultural de Mazagón, CGT, PCE, Jornaleras de Huelva en Lucha.