El Ayuntamiento de Lepe demanda a Asnuci por la “presión política permanente”

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lepe ha informado hoy martes, 28 de julio, en rueda de prensa sobre la situación de protesta mantenida a las puertas del Consistorio por parte del colectivo inmigrante y las soluciones temporales de alojamiento de emergencia al colectivo afectado por los recientes incendios en asentamientos chabolistas.

En este sentido, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lepe y portavoz del Equipo de Gobierno, Jesús Toronjo, ha comparecido ante los medios de comunicación en representación municipal y ha manifestado que “tras los incendios en los asentamientos chabolistas ocurridos los pasados días 13 y 17 de julio, el Ayuntamiento de Lepe en colaboración con las asociaciones del municipio, han estado trabajando en la búsqueda de soluciones provisionales para las personas afectadas por dichos incendios”.

Durante la convocatoria de prensa, celebrada hoy mismo para informar a la ciudadanía sobre el estado actual de la situación, Toronjo ha agradecido a “las asociaciones – Fecons, Cruz Roja, Cáritas y Cepaim- su disposición y colaboración con el Ayuntamiento de Lepe para buscar soluciones de emergencia a los afectados por estos incendios”.

Y ha añadido que “sin embargo, no todas las asociaciones que dicen ayudar al colectivo inmigrante tienen los mismos objetivos finales”, En este sentido, ha apuntado que “la asociación Asnuci, cuya presidente es Dª Ana María Mateos, convocó una manifestación, autorizada por el Gobierno de España, en la puerta del Ayuntamiento de Lepe, en la mañana del día 17 de julio, que era, en realidad, una concentración permanente de presión política en la plaza principal de nuestro municipio, exigiendo al Ayuntamiento de Lepe una solución definitiva para las personas que viven en los entornos chabolistas en la periferia del municipio y para todos aquellos que vengan posteriormente”.

El Ayuntamiento de Lepe, “desde la lealtad y la buena fe”, ha continuado trabajando y buscando soluciones habitacionales para los afectados en los incendios. Se les ofreció alojamiento provisional durante una semana en diversos hostales de la zona, con capacidad para 78 personas. Y “la respuesta de Asnuci fue negativa”, ha aclarado el teniente de alcalde durante su intervención. También se solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Huelva la presencia del Ejército con la instalación de un campamento en el polígono industrial La Gravera de Lepe.

“Esta ubicación ha sido pública desde el primer momento”, ha manifestado Jesús Toronjo, y en las “labores de preparación de la zona han estado trabajando codo con codo el Ejército de Tierra y los técnicos del Ayuntamiento de Lepe”. Hoy mismo se ha comunicado oficialmente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva el lugar elegido para la instalación del dicho campamento por parte del Ejército.

La parcela, que se encuentra asfaltada y con acceso a luz, agua y alcantarillado, se ubica en el polígono industrial La Gravera, situado en el centro de una zona agrícola, donde existen miles de alojamientos para temporeros de la zona, “sin embargo, Asnuci considera que está muy lejos del centro del pueblo”, como ha comentado Toronjo durante la rueda de prensa “y nos tememos que el Gobierno de la nación utilice esta excusa y otras para no montar dicho campamento”. En este sentido, el Ayuntamiento de Lepe también ha recordado que sigue existiendo riesgo sanitario en la concentración por la situación actual de pandemia.

Durante su intervención, Toronjo, ha planteado varias cuestiones relacionadas con Asnuci , “¿por qué no se manifiesta en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Huelva? ¿por qué no se concentra frente a los Ayuntamientos de Cartaya, Isla Cristina o Ayamonte?”, ha planteado el teniente de alcalde. Y ha añadido “¿por qué Dª Ana M.ª Mateos, presidenta de Asnuci, mantiene una campaña de presión frente al Ayuntamiento de Lepe y sigue pidiendo edificios al Ayuntamiento de Lepe cuando sabe que no disponemos en estos momentos de instalaciones sin uso para poder ubicar ningún tipo de alojamiento a medio y largo plazo?”

El portavoz del Equipo de Gobierno ha continuado diciendo que “Asnuci y Ana M.ª Mateos no quieren ninguna de estas soluciones, porque no es más que una asociación política, creada, alimentada y orquestada por el Partido Socialista, con el único propósito de erosionar el nombre de Lepe y su gobierno municipal del Partido Popular” y ha recalcado que Mateos es actualmente “Teniente de Alcalde del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ayamonte”. Por lo que, “desde el Ayuntamiento de Lepe exigimos “al PSOE de Lepe, Huelva, Andalucía y España, que cese la campaña de acoso contra el pueblo de Lepe y sus ciudadanos, sólo por tener un gobierno del Partido Popular”.

Se ha lamentado de que las instituciones “más pequeñas, con menos competencias en inmigración y con menos recursos” tengan que ser “la diana sobre las que todos lanzan sus insultos”. Ha destacado que esta situación está provocada por políticas de otras administraciones y que también sufren en la provincia de Huelva los pueblos de Moguer o Lucena.

Lepe es un pueblo de acogida, con más de 70 nacionalidades distintas conviviendo y con más de 5.000 personas de otros países que han decido “formar parte de nuestra comunidad”. “Somos un ejemplo de integración, de intercambio cultural y de generación conjunta de empleo y de riqueza, nuestros agricultores son pioneros en el desarrollo agrícola y en implantar soluciones habitacionales a las personas que vienen a trabajar en nuestra localidad”, ha argumentado Toronjo.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Lepe ha anunciado que en el día de hoy “se ha interpuesto una demanda judicial contra Dª Ana María Mateos, como presidenta de Asnuci, por los delitos de desórdenes públicos, amenazadas y coacciones”. “Lamentamos que se esté utilizando este montaje político y que se juegue con las personas concentradas”, añadió.

El problema de la inmigración va mucho más allá de lo meramente local y en este sentido, el Ayuntamiento de Lepe vuelva a apelar a la responsabilidad de todas las instituciones como la Unión Europea, el Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Huelva y a los ayuntamiento agrícolas de la zona como son los de Ayamonte, Isla Cristina, La Redondela, Villablanca, Lepe y Cartaya.