Las asociaciones educativas alzan la voz para exigir más medios anti-Covid

A medida que pasan los días, más se aproxima el retorno de los niños y niñas a las diferentes aulas. Sin embargo, desde el ámbito educativo no se termina de ver dicho retorno y ante las diferentes informaciones de las administraciones, exigen más medios y más opciones.

Por ello, el colectivo de los directores ASADIPRE (Asociación de Directores de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares de Andalucía) ha decidido levantar la voz para exigir más medidas y medios para afrontar la vuelta a las aulas.

Por ello ASADIPRE ha emitido un comunicado donde se exige el cumplimiento de varios aspectos como la elaboración de un plan reforzado de limpieza y desinfección, un plan de actuación contra la Covid-19, la adquisición de productos higiénicos – sanitarios o la ampliación de los recursos humanos.

Además de un plan de apertura de los centros y la dotación de recursos materiales e informáticos.

Algo esencial para las correspondientes reaperturas de los centros que, “si no se atienden estas medidas, las directoras y directores entendemos que ante cualquier situación de contagio sobrevenida, los responsables de los mismos no serían las direcciones escolares, ya que no contamos con los recursos necesarios para afrontar esta situación, sino que dicha responsabilidad ha de recaer sobre la propia administración, la cual sí dispone de los medios necesarios para facilitar la aplicación de los protocolos que han de ponerse en marcha al inicio de curso”.

Apoyo de todas las asociaciones educativas

A pesar de la situación de incertidumbre, las distintas asociaciones han encontrado en la protesta un punto de encuentro y se han sumado a las reivindicaciones aportando alternativas a la hoja de ruta aprobada por la Junta de Andalucía.

Por ello, asociaciones como ADIAN, CODAPA o ADIDE Andalucía han aportado un documento en el que se contemplan medidas y variantes como la corresponsabilidad junto a los centros educativos, una actualización de la norma dependiendo del escenario que se contemple, un nuevo protocolo anti Covid-19 elaborado por todos los agentes implicados en el escenario educativo o un impulso a la conciliación familiar.

Una propuesta con instrucciones más concretas que buscan dar solución al miedo que provoca el retorno a las aulas con la presencia de la Covid-19.