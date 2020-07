Los alcaldes socialistas notifican uno a uno por carta los costes que supone la desinfección de los colegios

Los ayuntamientos de la provincia gobernados por el PSOE han iniciado una campaña y están pidiendo a título particular ya la Junta de Andalucía que asuma las tareas y el gasto extraordinario que va a suponer la limpieza y desinfección de los colegios para hacer frente a posibles infecciones por COVID-19.

Lo están haciendo uno por uno mediante un escrito personalizado, acompañado de un informe particular de la situación económica y otro informe jurídico que avala que están actuando conforme a la Ley. A solo un mes de la apertura de los centros escolares para recibir a los equipos de profesores y alumnos que han de recuperar asignaturas y también para el inicio de curso a mediados de septiembre, la Junta “no se ha pronunciado frente a nuestras justas reivindicaciones”, ha comentado la alcaldesa de San Juan del Puerto y secretaria de Política Social, Salud y Cooperación de la Ejecutiva Provincial, Rocío Cárdenas.

Alcaldes y alcaldesas se concentraron el pasado día 24 ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva, después de presentar un escrito conjunto dirigido a su responsable política, Bella Verano, para que intercediera con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de que las consejerías de Salud y Familias y la de Educación y Deporte se hagan cargo de este gasto sobrevenido por la crisis del coronavirus. Los ediles se levantaron contra la decisión de la Junta de hacer responsables a los ayuntamientos de esa desinfección, que hay que realizar varias veces al día en todos los centros educativos.

Los ayuntamientos tienen entre sus competencias la limpieza habitual de los colegios, “pero no estas tareas de desinfección que han de realizarse con equipos y personal especializado y no solo una vez al día, sino varias, porque el comportamiento del virus lo requiere así”, ha dicho Rocío Cárdenas. Por este motivo y ante la próxima apertura de los centros, la necesidad de acometer estas tareas “se nos viene encima y no tenemos dinero ni posibilidades de realizarla por nosotros mismos”, ha comentado.

Por ello, y ante la falta de respuesta, Cárdenas ha dicho que todos los alcaldes y alcaldesas, “visto que no hemos sido atendidos con el escrito conjunto que presentamos, hemos optado por hacer cada uno el suyo, a ver si de este modo tenemos más fuerza y se nos atiende”. La secretaria de Política Social, Salud y Cooperación del PSOE onubense ha remarcado que “nos parece una falta de respeto muy grande a los máximos representantes de la ciudadanía en nuestros municipios que se eche sobre nuestras espaldas un gasto así y una responsabilidad tan grande sin habernos reunido, sin habernos consultado o sondeado sobre nuestras capacidades, sin encomendarse a nadie, solo a la soberbia que parece caracterizar a quienes gobiernan la Junta de Andalucía”.

En el texto presentado hace unos días, los ediles decían que si no había respuesta emprenderían “cuantas acciones sean necesarias para propiciar que las consejerías de Educación y Deporte y la de Salud y Familias asuman sus competencias íntegras” de la desinfección de los colegios. La siguiente acción que anunciaron fue el envío de cartas personalizas con un informe de cada uno con su situación económica particular y un informe jurídico donde sea vea que están avalados por la LAULA (Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía).

Esta situación de protesta viene ocasionada a raíz de la carta de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en la que se pide la colaboración de los ayuntamientos para la puesta en marcha de las medidas recogidas en el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021, y que los directores de los centros educativos trasladaron a los ayuntamientos, sin mediar un marco de coordinación como exige la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y sin acompañar de los recursos económicos, como también exige la citada Ley.