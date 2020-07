Enrique Romero, ‘Chiqui’: “Mientras seamos sucursales de los grandes partidos no avanzaremos nunca”

Enrique Romero ‘Chiqui’ es una de esas personas que suelen caer bien desde que lo conoces, y eso fue lo que me ocurrió a cuando lo conocí a mediados de los años 80 con motivo del carnaval de Huelva. Hubo empatía desde el primer momento cuajándose una amistad que permanece desde entonces, tanto con él como con su encantadora mujer Mercedes y su hija Paula.

Chiqui es crítico en sus apreciaciones sobre Huelva, pero lo hace en plan constructivo, pues quiere para la tierra que lo vio nacer lo mejor de lo mejor. Trabajador incansable, buen amigo, servicial, cariñoso, rociero, recreativista por los cuatro costados, aunque el fútbol femenino le ocupa su tiempo ahora, y es que la carrera futbolística de su hija está por encima de todas las cosas. Mandamás del Club Atlétic Onubense, donde los más jóvenes empiezan a formarse desde su más tierna edad y participante habitual de La Tertulia Recreativista.

En definitiva, a Chiqui lo tengo como muy “güenagente” al que me une un gran aprecio, con el que puedo contar cada vez que lo necesito, lo mismo que al revés.

Lo llamo para preguntarle por la opinión que tiene de la situación que estamos viviendo. Nuestro entrevistado de hoy comienza así:

“Creo que desde el primer momento ha habido una desinformación con respecto al tema del Covid. En principio nos dijeron que era como un simple resfriado y no supimos reaccionar, ahora viendo las consecuencias creo que seguimos sin saber lo que nos puede llegar a pasar aún habiendo tantísimos muertos.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Supongo que como mucha gente, viendo series y películas. Tuve la suerte de que mi hija que estaba en Mallorca, le dieron el permiso y estuvo con nosotros todo el confinamiento. No me llego a imaginar como hubiera sido si ella no lo pasa con nosotros.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del pequeño empresario?

Un poco ya hemos cambiado, creo que ahora somos más conscientes de que esto no va de cachondeo. Nos exigimos más. Con respecto al pequeño empresario se han tenido que reinventar, las ayudas son importantes pero solo es un punto de partida.

-¿Qué haces en la actualidad?

-En la actualidad trabajo en Fullprinting una empresa que ha apostado por ser referencia en el sector de la impresión digital “gran formato”. Con una inversión muy importante. Mi trabajo me apasiona llevo toda la vida en este mundillo y te puedo asegurar que ahora lo estoy disfrutando, las mejores y más modernas máquinas de impresión digital, tecnología HP, para soportes rígidos en Uvi, fresadoras, ploters de corte, laminadoras, todo lo que puedas imaginar lo tienes a un paso de casa. No tienes que ir fuera de Huelva para encontrar todo en impresión digital.

-¿Y qué proyectos tienes para el futuro personalmente y con la escuela de futbol?

-En lo personal crecer todavía un poco más en mi trabajo. Con respecto a mi club el Atlétic Onubense estamos muy ilusionados con la construcción del nuevo campo de fútbol del Torrejon. Es un proyecto en el que personalmente me involucré y me propuse llevar acabo desde que fundamos el club. A Huelva le hace falta este tipo de instalaciones y parece que por fin lo hemos conseguido. No hay nada más gratificante que ver a los niños y niñas disfrutar de su deporte favorito en unas instalaciones dignas. Todos los que nos movemos en el fútbol base sabemos que es esencial para el crecimiento de los jóvenes jugadores, aunque hay gente que piensa en esto como negocio y, ojo yo los respeto, pero no comparto esa manera de entender este deporte. El Atlétic Onubense sigue apostando por la enseñanza en valores más que por la propia competicion. Cuando este terminado el campo, para el mes de diciembre, la oferta será completa y tendremos que reinventarnos para los niños que lleguen. En nuestro club caben todos los niños y niñas.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos más de cuatro meses que llevamos pandémico?

-Sin lugar a dudas los entrenamientos, el olor a tierra, las charlas interminables con mis entrenadores y directivos. El lio de preparar partidos, horarios, en definitiva el día a día del club.

-¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

-Huelva lo tiene todo, solo hay que ponerla en valor, las infraestructuras son muy necesarias mientras no se invierta en ellas siempre estaremos a la cola, te pongo un ejemplo, ¿cuánto costo el puente nuevo que hicieron en Cádiz?, ¿era necesario? pues ahí lo tienes todo. Cuando son las dos únicas provincias de toda Europa que no están conectadas por carretera. Estas cosas me sacan de mis casillas. Otra cosa, ¿es lógico que un turista que llegue a Huelva un domingo por la tarde tenga que hacerlo solo por un carril de una autopista? Eso es indignante y que nuestros políticos no digan nada, más indignante todavía, sean del color que sean. Mientras seamos sucursales de los grandes partidos no avanzaremos nunca.

-¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

-Aquí a Huelva no llega ni el Coronavirus, jajaja. Y por otra parte creo que toda la provincia es un ejemplo de como hay que hacer las cosas pienso que volver al estado de alarma sería una auténtica ruina.

-La pregunta del millón ¿Cómo ves la situación del Recreativo?

-Complicada, sobre todo por la falta de ingresos después de esta nueva normalidad. El socio no va a fallar sobre todo el socio fiel, esos 4000 de toda la vida pero hay que reinventarse no queda otra. Con el nuevo formato de competición todo lo que no sea meterse en la liga PRO, sería un auténtico batacazo. De momento lo que se está fichando son jugadores contrastados, ahora hay que sacarles el rendimiento.

Chiqui, amigo, ¿cualquier otra otra cosa que quieras decir?

Darte las gracias por esta oportunidad que me brindas para exponer mis ideas, y pedirle al personal, que utilizen las mascarillas, que nos hacen a todos más guapos, aunque sea sólo por eso.

Espero que sea verdad que en diciembre se pueda inaugurar las instalaciones deportivas de El Torrejón, que tú Paula siga triunfando en el mundo del fútbol, aunque tenga que hacerlo fuera de nuestra geografía provincial y que tú, sigas con esas ganas de trabajar por una Huelva mejor.