Alberto Parejo: ” Tengo todo organizado para retratar la vida costumbrista de las fiestas de nuestro país”

Alberto Parejo es un onubense, profesional de la fotografía, que se ha marchado al Aljarafe sevillano para establecerse, debido a que contaba con mucho trabajo de esa zona, y el amor, siempre el amor, puso su granito de arena, aunque desde luego, no deja sus raíces choqueras y sigue teniendo trabajo en esta tierra.

Alberto está consolidado en este mundillo y muy considerado por lo que no le falta trabajo, debido a su calidad artística y la creatividad que ofrece en sus reportajes, tanto para celebraciones, como cualquier otro tipo de eventos o fotos personales para cualquier tipo de profesión, y desde luego para agencias de comunicación.

Desde muy corta edad, el gusanillo del periodismo se metió en sus venas y en su colegio hizo sus primeros pinitos. Persona con iniciativas, trabajador incansable, perfectionista y con unas ganas tremendas de seguir creciendo.

Los grandes proyectos son seguir disfrutando con la magia que me regalan tantas parejas que deciden otorgarme su confianza para que fotografíe el día histórico de su boda. Y como proyecto personal tengo organizado retratar la vida costumbrista de las fiestas de nuestro país. Será un proyecto fantástico que me llevara por toda España y para el que me estoy documentando en estos momentos.

También me he actualizado mucho en mi negocio y he invertido muchas horas en prepararme para estar más al día.

El confinamiento lo he pasado con mi familia, con mis dos hijos y con mi mujer intentando llevar una rutina de vida lo más parecida a la que llevaba pero dentro de casa. He salido en contadas ocasiones para trabajar para alguna agencia de información, para alguna administracion y todo lo demás desde casa.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos cuatro meses que llevamos pandémico?

Tener la libertad de poder hacer lo que antes hacia con naturalidad, vamos poder hacer lo de siempre pero sin restricciones.

Eres de Huelva pero tu estudio lo tienes fuera. ¿Qué te ha hecho salir de tu tierra?

Si soy de Huelva la llevo por bandera allí donde voy, pero desde hace 14 años me establecí en el aljarafeño pueblo sevillano de Gines, donde desde el primer instante me acogieron con los brazo abiertos y me siento muy bien viviendo en él ya que el cariño de esta gente es impresionante, esto no quita que eche de menos mi tierra cada día, por eso voy siempre que puedo. Vivo en Gines porque mi mujer es de este pueblo y el amor me trajo a él.

Alberto, Cuéntanos un poco sobre ti y tus inicios en la fotografía

La fotografía ha estado presente desde bien pronto en mi vida. Movido por mis inquietudes comunicativas, con apenas 10 años era reportero gráfico del periódico escolar y fundé una emisora de radio en el mismo centro educativo. Ambas experiencias fueron el germen de mi pasión por el fotoperiodismo.

Distintos proyectos personales me han mantenido siempre cerca de la fotografía hasta que en 2012 decido sumergirme de lleno en la fotografía de bodas. Con más de 200 bodas fotografiadas desde entonces, he puesto mi alma en hacer de lo que me gusta mi carrera profesional y, sobre todo, en ahondar en vuestra historia para retenerla como una huella imborrable.

Además de mi trabajo en bodas tengo montones de proyectos personales de fotografia costumbrista que cada año voy alimentando y son una manera fantástica de aprender cada día.