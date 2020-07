Sillero promete “esfuerzo y goles” para el Recreativo

A falta de que la entidad haga oficial la contratación de José Antonio González, el extremo Jesús Sillero es el más reciente fichaje del Recreativo de Huelva para la próxima temporada. En una entrevista para la ‘web’ del club, el futbolista procedente del Don Benito confiesa que “es todo un privilegio” jugar en el Decano, al tiempo que promete “esfuerzo y goles” para el Recre.

-¿Qué significa fichar por el Decano del Fútbol Español?

-Para mí es todo un privilegio poder defender la camiseta y el escudo del Recre. Estoy muy emocionado de haber llegado al club y de estar en un equipo y una ciudad que viven tanto el fútbol.

-¿Qué motivos le llevaron a aceptar la oferta del Recreativo?

-En cuanto se pusieron en contacto conmigo, supe que quería firmar en Huelva. Creo que es el sitio idóneo para seguir creciendo y la verdad es que estoy muy contento.

-¿Cómo se define futbolísticamente hablando?

-Soy un jugador muy competitivo, luchador y trabajador, pero sobre todo tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y disfrutando del fútbol.

-¿Con qué objetivo llega al Recre?

-El objetivo es seguir en la misma línea que llevo, con trabajo y lucha. A partir de ahí, ganarme un puesto en el equipo y ayudar en todo lo que pueda a base de goles y esfuerzo.

-¿En qué posición del campo se siente más cómodo?

-Soy un atacante que se adapta bien a cualquier puesto de arriba. Me gusta jugar de delantero centro y también caer a la banda. Pero si tengo que elegir, me quedo donde he venido jugando en este año y medio en el Don Benito, de segundo delantero cayendo a banda.

-¿Cómo ve la próxima temporada teniendo en cuenta los cambios que se van a producir?

-Creo que los cambios van a ser a mejor, el club se va a adaptar y vamos a conseguir los objetivos.

-¿Qué opinión tiene de la afición albiazul?

-Llevo cuatro años jugando en el Nuevo Colombino como visitante y cada vez que la afición apretaba, era un plus para el equipo local y nosotros lo pasábamos mal. Ahora que tengo la suerte de tenerlos de mi lado, les pido que nos sigan animando para darnos ese plus en los momentos difíciles y que en los buenos, sigan disfrutando de su equipo.