Antonio Macías Pichardo: “He pasado mucho miedo por mi condición de trasplantado dos veces”

Antonio Macías Pichardo, nuestro entrevistado de hoy, es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Servicial, cariñoso, comprometido con la sociedad, recreativista por los cuatro costados. Difícil verlo con un mal gesto, a pesar que en estas fechas ha tenido que estar muy preocupado, por su condición de trasplantado, pero el optimismo ha reinado siempre en esta “güenagente”.

Puesto en contacto con él en Palos de la Frontera la primera pregunta es obligada: ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad?

Bueno creo que la situación que estamos viviendo es diferente y desconocida para todos, y todas, una situación en la que no hemos tenido ni tenemos aún información cierta sobre este virus que estamos sufriendo, no solo en España sino en todo el mundo.

¿Cómo ha sido tu día a día durante el estado de alarma, dónde y con quién lo pasaste?

Pues mira, mi día a día durante el confinamiento fue recuperando costumbres abandonadas del hogar. Una actividad que me propuse no abandonar fue el ejercicio físico, y así lo hice cada día, me montaba en mi bicicleta estática y realizaba entre una hora y hora y media de ejercicio. Lo pasé en mi casa con mi mujer Manoli y mis dos hijas Gloria y Ana, y la verdad es que llevamos bien el encierro, y desde luego, las tres mujeres de mi casa, solo tenían en mente cuidarme y protegerme, ya que eran ellas las que se distribuían las salidas para hacer la compra, pues como bien sabes, soy trasplantado y además dos veces

¿Cómo crees va a cambiar la vida después de esta pandemia?

Una vez que todo esto pase, creo y espero que todos hayamos aprendido mucho como sobrevivir, sobre todo en nuestra provincia en la hemos sabido respetar en mayoría las normas.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Al principio sí que pasé miedo, sobre todo por mi condición de estar trasplantado en dos ocasiones. Esto me generaba un miedo real al estar inmunodefenso por mi tratamiento y diabético en la actualidad, eso me convertía en ciudadano de alto riesgo a la hora de contagiarme. Pero como dije anteriormente, mi mujer y mis hijas hicieron todo lo que desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba me indicaban que tenían que hacer y fui superando las tensiones de los primeros meses.

¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

Bueno mi proyecto para el futuro teniendo en cuenta que estoy jubilado no puede ser otro más que seguir luchando para que mis dos hijas sigan formándose académicamente y ayudarles a crearse un futuro lo más seguro posible.

¿Qué has echado de menos, fundamentalmente en los meses de confinamiento?

Lo primero y una verdad como un templo no poder ver y abrazar a mi madre que vive en La Palma del Condado, no tener contacto físico con la familia y como bien sabes, el fútbol, mi Recre, ir cada 15 días al estadio Nuevo Colombino con los amigos.

¿Cómo venderías Huelva para que llegaran inversiones y que creciera la provincia como realmente se necesita?

La verdad que Huelva y su provincia necesita muy poco para venderse, pero animaría a todo el mundo a visitar Huelva y provincia porque es la más completa de nuestro país. Nuestras playas, nuestro Condado, nuestra Sierra, nuestra historia… que merece la pena conocer. Sin olvidar la gastronomía tan espectacular que podemos ofrecer que unido al carácter acogedor que tenemos los nativos, hacen de nuestra geografía provincial un destino ideal para el foráneo. Eso sí, pediría a los gobernantes que doten a esta tierra de unas infraestructuras acorde con el siglo XXI.

Antonio, si siguen los rebrotes crees que volveremos al estado de alarma?

A los rebrotes le tengo especial temor y creo que si, que van a extenderse más de lo que estamos viviendo ya. Si llegásemos al estado de alarma nuevamente pondría en evidencia que habremos aprendido muy poco de la situación que estamos viviendo.

Ahora a lo que real y especialmente te gusta a ti. ¿Cómo ves el futuro del Recreativo de Huelva?

El futuro del Recreativo lo veo de dos maneras, con el corazón te diría que lo veo en positivo y que pronto estaremos en Segunda división A, pero si te contesto más fríamente y con la cabeza, no lo veo tan fácil, y con los cambios que se prevén en cuanto a las nuevas categorías habrá que meterse como mínimo en la liga PRO, si no se logra, el futuro será complicado, pero vamos, que yo creo que está próxima campaña será positiva para el Decano.