Miguel Ángel Sáenz: “El estado de alarma lo he pasado entre hospitales”

A Miguel Ángel Sáenz de Sicilia Mejías, tesorero de la hermandad de Emigrantes de Huelva, lo conozco desde niño, no en vano, somos paisanos de Constantina y éramos amigos desde nuestra más tierna infancia, cuando correteábamos por la calle Mesones o la Fuente Torricos. Somos de la misma edad y los dos nos vinimos a Huelva casi al mismo tiempo hace ya más de 45 años, donde nos hemos labrado nuestras vidas.

Miguel Ángel era un enamorado del baloncesto y con su hijo Iván vio cumplida muchas de sus ilusiones de joven. Se ha adaptado a esta tierra de manera total, estando involucrado en sus tradiciones y costumbres. Es constante en sus objetivos, de ideas claras y luchador incansable en las actividades donde se involucra.

En la actualidad está muy ilusionado con el mundo del toro y la literatura, dejando para la posteridad sus pensamientos, con los libros que está publicando

Cómo no podía ser de otra manera, en esta entrevista hemos empezado preguntando su opinión sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad. Miguel Ángel nos decía lo siguiente:

“En el mundo ha habido tantas pestes como guerras, sin embargo pestes y guerras toman a las gentes siempre desprevenida, y en pleno siglo XXI, con todos los adelantos habidos y por haber, nos ha cogido desarmados e indefensos a nosotros. Es una situación desconcertante y descontrolada. Hasta ahora, poco o nada se sabía del virus, nadie lo tomaba en serio. Países superdesarrollados se han ido con sus economías al ‘garete’, destruyendo puestos de trabajos, cerrando empresas y causando un caos enorme ante la muerte en ‘tromba’ de su población”.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde lo pasaste y con quién?

Mi confinamiento empezó con mi alta hospitalaria, de una intervención quirúrgica en el Hospital Quirón de Huelva, el día 14 de marzo de este año, el mismo día que empezó el confinamiento obligatorio a nivel nacional.

Tuve que mantener reposo absoluto durante un mes por recomendación médica, pasado este periodo de tiempo comencé a andar por casa para recuperar poco a poco mi forma física, siempre acompañado de mi mujer y siguiendo de cerca todas las noticias que daban los medios de comunicación sobre la pandemia.

Mi desconfinamiento terminó de nuevo en el Hospital, esta vez en Juan Ramón Jiménez, ingresado de urgencia a consecuencia por haber sufrido un infarto de miocardio y otro pulmunar. En todo ese tiempo, como persona de alto riesgo, no me moví de casa en ningún momento.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de esta pandemia?

Una sociedad postpandemia más solidaria y una refundación de la política.

Ahora mismo se percibe la poca importancia que empieza a tener lo que ayer nos deslumbraba.

Estamos descubriendo cosas y valorándolas más, como el valor del conocimiento científico o el de un buen sistema sanitario y a nivel mundial, el ‘teletrabajo’ en el mundo del empleo, y la lectura o escuchar música, en el ocio, son opciones que pasan a un primer plano.

La crisis puede desembocar en una sociedad más cohesionada y con más apoyo mutuo.

Teniendo en cuenta que estábamos saliendo de la crisis del 2008, y que de nuevo la economía estaba recuperándose, dando así confianza a las inversiones, esto nos ha llevado a una ‘hecatombe’, no sólo sanitaria, que ha sido y sigue siendo tremenda, sino a un derrumbe económico sin precedentes, que nos costará mucho superar.

En la actualidad, han dado ‘carpetazo’ con los ERTES, esto es una solución importante pero muy a corto plazo, hay que estudiar y ver las posibilidades de crear empleo, y ayudar a los autónomos que son el motor de cualquier economía y sobre todo, bajo mi punto de vista, reducir impuestos para poder poner en marcha de nuevo la maquinaria de la nación.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Como he dicho anteriormente con mis dos hospitalizaciones durante la pandemia, he sentido miedo por el ‘estrés’ que sufrí en los hospitales donde estuve ingresado, viendo al personal sanitario yendo de un lado para otro para poder controlar aquella avalancha de trabajo y de responsabilidades que se le venían encima por los ingresos de la pandemia, y gracias a su profesionalidad y amor a los enfermos, lo superaban y con éxito, al salvar vidas a cambio de las suyas.

Le doy las gracias desde aquí a todos esos profesionales sanitarios que con esfuerzo heroico y su amor a su profesión me salvaron de nuevo la vida y otros muchos enfermos.

Sentí miedo por mi edad y por ser un enfermo de alto riesgo, pero a su vez tranquilidad porque estaba en las mejores manos que un enfermo puede soñar.

Después de todo lo sufrido y conociéndote bien y sabiendo tu fortaleza, me gustaría los proyectos que tienes de cara al futuro, tanto a nivel personal como para la hermandad de Emigrantes

Actualmente soy una persona jubilada y mi tiempo lo dedico en gran medida a hacer mucha vida familiar con mi mujer, mis tres hijos sus parejas y con mis cuatro nietas, la cuarta que acaba de nacer y que nos tiene ’embobados’ a toda la familia.

Desde siempre me ha gustado escribir y dibujar, pero desde el prisma de aficionado, nunca me he considerado ni escritor ni pintor, sólo un simple aprendiz. Estoy terminando de escribir y dibujar mi segundo libro taurino que consta de dos volúmenes titulado “¡Va por ustedes!”, dedicado a la memoria de mi entrañable amigo Don Eduardo Fernández Jurado.

Es mucha responsabilidad lo que conlleva, pero desde el momento de su pérdida, pensé en hacerle mi homenaje personal a esta persona única en todos los campos que el tocaba y dominaba, porque él era el maestro de maestros. El primer libro taurino que escribí, tuve el honor de que él me lo presentara en la Fundación Cajasol de Huelva, el día 20 de Septiembre del 2019, junto a Francisco Javier García-Baquero Merino y mi hijo Iván Sáenz de Sicilia Benito.

El nuevo libro lo presentaré el 23 de octubre, viernes, también en el mismo lugar.

Mi familia, amigos, mis dos vírgenes del Rocío y del Robledo , mi querida Hermandad de Emigrantes y mi Junta de Gobierno de Emigrantes, son las que me han llevado en volandas para superar un año de operación de cáncer, infartos y recuperaciones de las mismas.

Soy actualmente tesorero de la Hermandad junto a mi mujer Maria de Camen Benito Álvarez que es secretaria, repitiendo cargos en esta Junta de Gobierno y estamos en ella ante la confianza que depositó en nosotros dos de nuestro querido presidente fallecido D. Eduardo Fernández Jurado. Os quiero decir que para mi y para mi mujer es un verdadero placer trabajar en esta Junta de Gobierno, porque formamos una auténtica familia.

Desde este momento no os hablo como tesorero, hablo en nombre de toda nuestra Junta de Gobierno, estamos modernizando todas las dependencias de la casa Hermandad de Huelva así como de la casa del Rocío, le hemos instalado luces led, hemos pulido y abrillantado la casa. Igualmente se construido el archivo de la Hermandad, en el que se recogen documentos contables, de secretaría y documentos históricos de la misma.

Hemos plateado la carreta del Simpecado, a punto de inagurarse, y ahora estamos metido en el proyecto de obra para terminar por completo la casa Hermandad de Huelva, y otros proyectos que temos en marcha. Queremos una Hermandad unida y que todos los hermanos participen en estos proyectos por realizar. Estamos comenzando a celebrar nuestros 50 años de fundación y está en marcha una comisión para llevarla a cabo con todos los honores que ello significa. También hay otra comisión para crear una revista conmemorativa del 50 aniversario.

¿Qué has echado de menos en estos cuatro meses que llevamos pandémico?

Había muchas cosas que se daban por sentado antes de la que la pandemia obligara a encerrarse en sus casas: los paseos por Huelva, ese café que me tomaba en las Plaza de las Monjas o en el paseo de Santa Fe, teníamos sobre todo libertad, y ahora que se nos ha privado en parte de ella, la hemos echamos de menos, y es en este momento, más que nunca, cuando hemos comenzado a valorar más las pequeñas cosas y a cuestionarnos muchas otras.

¿Qué haces ahora?

El horario de verano nos hace más placenteros esos paseos por lugares como la Avenida de Italia, la Avenida de Andalucía, Avenida Pablo Rada, aprovechando las primeras horas de la mañana para evitar el gentío a tiempo de ver asomar los primeros rayos de sol, el visitar a los hijos y a las nietas y no conformarme sólo con verlas desde el balcón de mi domicilio, por tanto, disfrutar de lo que el confinamiento nos quitó, pero con mucho cuidado de evitar aglomeraciones .

Y tú cómo “venderias” Huelva para atraer inversores y turismo?

Hace poco tiempo leí que, el epicentro de la nueva inversión hotelera de alto standing detectaban un movimiento de los fondos internacionales hacia nuevos emplazamientos en el litoral occidental para sus proyectos vacacionales de cinco estrellas, y que había un interés creciente por diversificar inversiones dentro de la costa andaluza.

En Cádiz y Huelva, que tradicionalmente han acogido un turismo más doméstico, está habiendo un aumento de proyectos de lujo impulsados por inversores internacionales, porque otras zonas, como la Costa del Sol, están más saturadas. El inversor valora mucho la calidad de las playas que tenemos en el litoral onubense.

La corriente está empezando, aunque haya que esperar un tiempo para que se concreten proyectos, es hora que nuestros gobernantes se pongan manos a la obra para que los inversores no se nos escapen.

Potenciar aún más el turismo de cruceros, ofreciéndoles visitas programadas a las bodegas del Condado, por sus excelentes caldos, visitas a nuestra maravillosa sierra, a la cuenca minera con su maravilloso tren minero, visitas al santuario de la Cinta, a la ermita del Rocío, enseñarles nuestras Hermandades rocieras y que les expliquemos nuestra devoción, nuestro patrimonio y nuestras costumbres, el parque de Doñana, sus maravillosas playas, nuestra canoa a Punta Umbría, que comprueben nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, recuperar la ría como antaño, construyendo complejos hoteleros de primer nivel, fomentar el turismo de invierno, en este paraíso único llamado HUELVA.

¿Crees que si siguen los rebrotes , volveremos al estado de alarma?

Si hacemos lo que tenemos que hacer, no creo que vuelva a haber un nuevo confinamiento total. Yo quisiera mandar un mensaje de confianza, ante la situación que se abre tras meses de limitaciones en la movilidad en nuestro país, pero a la vez quiero remarcar que todo depende del grado de responsabilidad y de compromiso a nivel personal que tengamos cada que uno, si no lo cumplimos deberíamos volver a activar el ‘estado de alarma’. Sabemos por los medios de comunicación que los centros de salud y hospitales están preparados para una eventual segunda oleada del virus y ante los sucesivos rebrotes que, de hecho, ya están habiendo y que de momento se mantiene bajo control.

Seamos responsables ante el virus, en ello está la curación de la nación y la nuestra propia. Soy optimista y creo que con sensated y con orden conseguiremos vencerlo.

¿Qué supuso para ti el que se suspendiera la romería del Rocío?

La suspensión la puedo resumir con este poema mío:

Este año no tendremos Rocío,

aunque sí lo viviremos

desde nuestro interior.

Sólo me quedará el recuerdo

de oír esas campanas,

de la Ermita de Emigrantes,

doblando a caricias de amor

bajo este cielo de Huelva,

porque se siente,

se vive la pasión del peregrino.

Emigrantes, por los adentros,

allá en su Simpecado bendito

ya no tendrá camino ni verea,

es un sueño

ensimismado de aromas

como señales de tiempo que esperan.

Ya no veré en la carreta,

los arcángeles

ni la Virgen de la Cinta

ni sus candelabros

que alumbran amores ciegos,

sufrimiento rociero

de no ver a mi Emigrantes

por su senda marismeña,

camino por las arenas que más quiero.

Ya no veré:

rezos silenciosos. . .

entre inquietud y ajetreos,

ya no oiré esas sevillanas

detrás de la carreta

que son los rezos choqueros,

y no veré llegar a Emigrantes a la Aldea

y que se abran las puertas del cielo,

no veré a Emigrantes entrar en el Rocío

ni rezar delante de la Señora,

con su carreta repleta de flores

para Ti mi Virgen y Patrona Almonteña.

Ya no puedo rezar ni articular palabra porque para mi, que me siento rociero es el mejor regalo ser de Emigrantes y esperar un año nuestro nuevo Rocío lleno de ilusiones y consuelo.

Miguel Ángel, que ha sido un placer echar este ratito de charla contigo, ver que te encuentras muy recuperado, que eres un jabato y decirte una cosilla, que se te ha olvidado reseñar, que en poquito tiempo estarán hermanadas la hermandades de nuestra patrona la Santísima Virgen del Robledo y la de Emigrantes.